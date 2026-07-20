Spartu ve 3. předkole LM čeká nejtěžší varianta, narazí na Šulcův Lyon

Fotbalisté Sparty narazí ve 3. předkole nemistrovské části Ligy mistrů na Lyon s českým reprezentantem Pavlem Šulcem. K postupu do hlavní fáze potřebují vyřadit dva soupeře.
Podzim v evropských pohárech má český vicemistr jistý. Pokud by proti čtvrtému týmu poslední sezony francouzské ligy neuspěl, přesunul by se rovnou do ligové fáze Evropské ligy podobně jako před rokem Plzeň.
V minulé sezoně hostoval v Lyonu také další český reprezentant Adam Karabec. V létě se vrátil do Sparty a los v Nyonu mu nachystal konfrontaci s nedávnými spoluhráči. Olympique je pro Spartu asi nejtěžší variantou, dalšími možnostmi v osudí byly Bodö/Glimt, Olympiakos a vítěz z dvojice Fenerbahce – Górnik.
Sparta nastoupí k prvnímu utkání doma, odveta bude ve Francii. Mistrovská Slavia shodou okolností v sobotu v Norimberku v generálce na novou sezonu porazila Lyon 2:0. Český šampion si ziskem titulu stejně jako loni zajistil přímý postup do ligové fáze Ligy mistrů.
S Lyonem se Sparta naposledy utkala na podzim 2021 ve skupinové fázi Evropské Ligy. Na Letné soupeři podlehla 3:4 a prohrála také v Lyonu 0:3.
Olympique v minulé sezoně ovládl základní část Evropské ligy, v play-off pak v osmifinále nestačil na Celtu Vigo. Šulc do Lyonu přestoupil vloni v srpnu z Plzně a brzy se stal jedním z klíčových hráčů sedminásobného mistra Francie. Dříve za Olympique hrál také Milan Baroš, dalšími oporami současného týmu jsou Corentin Tolisso či Malick Fofana. Trenérem je Portugalec Paulo Fonseca.
Los 3. předkola fotbalové Ligy mistrů
Los 3. předkola fotbalové Ligy mistrů
Mistrovská část:
Thun/Dinamo Záhřeb – Klaksvík (Faer. ostr.)/Žalgiris Kaunas (Lit.), Mjällby (Švéd.)/Lincoln (Gibr.) – Iberia Tbilisi (Gruz.)/Slovan Bratislava, Levski Sofia/Craiova – Omonia Nikósie (Kypr)/Almaty (Kaz.), Aarhus/Poznaň – Masazir (Ázerb.)/Kuopio (Fin.), Ararat-Armenia (Arm.)/Shamrock (Ir.) – Rrogozhine (Alb.)/Celje (Slovin.), Víkingur Reykjavík/Beer Ševa (Izr.) – Larne (Sev. Ir.)/CZ Bělehrad.
Nemistrovská část:
Sparta Praha – Olympique Lyon, Olympiakos Pireus – Nijmegen (Niz.), Saint-Gilloise (Bel) – Bodö/Glimt (Nor.), Fenerbahce Istanbul/Górnik Zabrze – Sturm Štýrský Hradec/Hearts (Skot.).
První zápasy se budou hrát 4. a 5. srpna, odvety 11. srpna.