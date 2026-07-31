Sparťan Brunes se uvedl v české lize vítězným gólem proti Zlínu

Sparta porazila v předehrávce 2. kola Zlín 3:1 a poprvé v sezoně bodovala. Domácí poslal do vedení Andrew Irving, jeho spoluhráč Lukáš Haraslín poté nedal penaltu. Hosté po přestávce vyrovnali zásluhou střídajícího Daniela Šmigy, krátce nato se však poprvé ve sparťanském dresu trefil debutující Jonatan Brunes a pojistku přidal z pokutového kopu Adam Karabec.
Sparta před utkáním oznámila příchod norského stopera Guddala z Tromsö a záložníka Macka z Mladé Boleslavi. Debut v rudém dresu a rovnou v základní sestavě si připsala historicky nejdražší posila letenského klubu Nor Brunes.
Po necelé čtvrthodině domácí udeřili. K Irvingovi se na hranici vápna odrazil míč a skotský záložník nekompromisní ranou překonal Dostála. Za Spartu dal první soutěžní trefu.
Ve 22. minutě Cupák při odkopu trefil ve vápně útočníka Brunese a rozhodčí Wulkan odpískal penaltu. Tradiční exekutor Haraslín však zamířil vedle.
Favorit utkání nepůsobil přesvědčivě ani po změně stran a s vedením si zahrával. Gólman Surovčík vyrazil Petrutovu skákavou střelu na roh, v 57. minutě už ale inkasoval.
Domácí přišli na vlastní polovině o míč, jenže rychlý kontr střídající Šmiga nejprve nevyřešil. Na zemi však sebral stoperovi Ševínskému míč a překonal Surovčíka. V ligové kariéře si připsal první trefu.
Nerozhodný stav vydržel jen tři minuty. Suchomel přihrál před branku a Brunes se nemýlil. Bratranec kanonýra Manchesteru City Haalanda si tak otevřel střelecký účet ve Spartě.
O chvíli později Karabce nedovoleně zastavil v šestnáctce Pišoja a sám faulovaný hráč se ujal nařízeného pokutového kopu. Na rozdíl od Haraslína penaltu zužitkoval, byť si Dostál na míč sáhl.
V české nejvyšší soutěži se Karabec prosadil poprvé od předloňského února, minulé dvě sezony strávil na zahraničních hostováních. Snížit mohl Ulbrich po Bartošákově přihrávce, zblízka však přestřelil.
Sparta potvrdila, že na Zlín dlouhodobě umí. V lize s ním ve 14 utkáních po sobě neprohrála a v posledních šesti duelech zvítězila. Pražané si po úvodní překvapivé prohře 1:3 na hřišti nováčka Zbrojovky Brno připsali premiérové body v ročníku.
Sparta Praha – FC Zlín 3:1 (1:0)
Sparta Praha – FC Zlín 3:1 (1:0)
Branky: 14. Irving, 60. Brunes, 66. Karabec z pen. – 57. Šmiga. Rozhodčí: Wulkan – Pečenka, Novák – Kocourek (video). ŽK: Hollý – Petruta, Ulbrich, Bartošák. Diváci: 17 148.
Sparta: Surovčík – Suchomel, Ševínský, Sörensen, Mercado – Irving, Sochůrek (62. Eneme) – Alcócer (83. Kuol), Karabec (83. Hollý), Haraslín (62. Ryneš) – Brunes (73. Vojta). Trenér: Priske.
Zlín: Dostál – Kopečný, Černín, Křapka, Fukala – Ulbrich (84. Poznar), Petruta (67. Hellebrand) – Pišoja (67. Bartošák), Cupák, Appiah (84. Gaži) – Kanu (46. Šmiga). Trenér: Červenka.