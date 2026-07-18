Zlín padl v generálce na novou sezonu, naopak Teplicím se dařilo

Nová ligová sezona se blíží a české fotbalové celky finišují přípravu. Zlín prohrál v generálce ve Vratislavi s tamním Slaskem 1:3. Teplice naopak v posledním utkání letní přípravy porazily Ružomberok hladce 3:0, nováček nejvyšší soutěže Artis Brno si ve dvou zápasech proti Wisle Krakov připsal remízu 2:2 a porážku 0:1.
Zlín v přípravě prohrál po dvou vítězstvích za sebou. Střídající Šmiga, jedna z letních posil ševců, krátce po změně stran snížil, ale poslední slovo měl Slask. Po hodině hry se podruhé prosadil Marjanac.
Ružomberok před týdnem prohrál v Rakousku s pražskou Slavií 0:3 a stejným výsledkem podlehl i Teplicím. Severočeši dali všechny tři branky v rozmezí 39. a 66. minuty. Skóre otevřel střelou do horního roku Riznič, krátce po změně stran zvýšil Pulkrab a pak se po brejku trefil střídající Krejčí.
Artis si v Polsku naplánoval proti Wisle v souboji nováčků nejvyšších soutěží dva zápasy. Papírově silnější sestava Brňanů v prvním utkání po bezbrankovém poločase vedla od 50. minuty a přesné Šimkovy hlavičky. Krakovský tým dvěma slepenými góly v závěru skóre otočil, v úvodní minutě nastavení ale stihl srovnat Preisler.
V druhém duelu Artis v odlišné sestavě prohrál, jedinou branku dala Wisla před přestávkou. Brněnský celek se chystá na premiéru v nejvyšší soutěži poté, co se mezi elitu dostal administrativně po vyloučení Karviné za ovlivňování výsledků.
Nový ročník první ligy začne za týden.
Výsledky přípravných utkání:
Výsledky přípravných utkání:
Slask Vratislav – FC Zlín 3:1 (2:0)
Branky: 10. a 60. Marjanac, 43. Rosiak – 55. Šmiga.
Sestava Zlína: Dostál – Kopečný, Černín (46. Mukuba), Kukučka, Pišoja – Appiah (46. Fojtů, 69. Grygera), Nombil (78. Křapka), Ulbrich, Cupák (46. Hellebrand), Bartošák (46. Dorňák) – Poznar (46. Šmiga). Trenér: Červenka.
FK Teplice – Ružomberok 3:0 (1:0)
Branky: 39. Riznič, 51. Pulkrab, 66. Krejčí.
Sestava Teplic: Trmal (67. Lichtenberg) – Bílek (46. Švanda), Jakubko (61. Vientiess), Večerka (61. Takács), Riznič (46. Harušťák) – L. Mareček (61. Taraduda), Fortelný (61. Kodeš) – Hopi (46. Radosta), Čermák (46. Náprstek), Auta (46. Krejčí) – Pulkrab (61. Kozák). Trenér: Frťala.
Wisla Krakov – Artis Brno 2:2 (0:0)
Branky: 84. Uryga, 89. Krzyżanowski – 50. Šimek, 90.+1 Preisler.
Sestava Artisu: Stoppen – Glossoa, Šimek, Plechatý, Preisler – Carlén, Pospíšil (72. Komljenovic) – Fomba (46. Petrák), Adediran, Papalelé (72. Harazim) – Ndiaye. Trenér: Nádvorník.
Wisla Krakov – Artis Brno 1:0 (1:0)
Branka: 39. Youan.