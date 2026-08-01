Atmosféra na Letné? Špičková, liboval si Brunes. Po zápase mu psal i bratranec

Páteční zápas druhého kola první ligy proti Zlínu byl premiérou norského útočníka Jonatana Brunese v dresu Sparty. Když dal v 60. minutě gól, začali fanoušci ve sparťanském kotli na Letné skandovat a veslovat po vzoru příznivců norské reprezentace. Brunese atmosféra nadchla a po zápase prozradil, že se mu ozval i jeho slavný bratranec, kanonýr Erling Haaland.
Brunes nastoupil za Spartu poprvé a v 60. minutě za nerozhodného stavu strhl vedení 2:1 znovu na stranu domácích. Lidé v kotli za brankou začali skandovat „Bru! Bru!“ a předvádět u toho veslování. Okopírovali tak norské fanoušky ze světového šampionátu.
„Neviděl jsem to, ale když jsem to slyšel, začal jsem se smát. Atmosféra byla špičková, i loni to tu bylo podobné. Nejsem překvapený, je tu skvělá atmosféra,“ řekl Brunes, který před týdnem přišel z Rakówa Čenstochová jako nejdražší posila v historii klubu. V minulé sezoně se na Letné představil v dresu polského týmu v utkání ligové fáze Konferenční ligy.
Haaland po Brunesově přestupu popřál bratranci hodně štěstí a uvedl, že teď bude Spartu sledovat. Letenští nakonec porazili Zlín 3:1. Brunes po utkání obdržel od slavného příbuzného zprávu. „Nechci vám vyrábět titulky. Napsal mi, ale to je všechno, co vám k tomu řeknu,“ prohlásil Brunes na tiskové konferenci po zápase.
Jeho výkon potěšil i trenéra Briana Priskeho. „Byl jsem s ním velice spokojený. Hrozil. Dal pěkný gól hodný útočníka, dobře se pohyboval ve vápně, byl nebezpečný, udržel míč. Zanechal dobrý první dojem,“ řekl dánský kouč.