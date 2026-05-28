Sochůrek: Budu se snažit nebýt nervózní a hrát to, co vždycky

Záložník Sparty Hugo Sochůrek se může stát nejmladším hráčem v historii české reprezentace, pokud nastoupí v nedělním přípravném zápase proti Kosovu. Sedm dní před 18. narozeninami. Snaha vyrovnat se nejlepším a soutěživost mu dle jeho slov pomáhají vyrovnat se s velkým skokem v kariéře. Na srazu se těší na hráče, které sledoval od dětství.
Sochůrek sám nečekal, jak rychle se posune. Sezonu začínal ve sparťanském výběru do 19 let a lákala ho druholigová rezerva. Na jaře se však usadil v prvním týmu Sparty a dostal první nominaci do reprezentace.
„Odmala jsem byl hodně soutěživý a vždycky jsem se snažil vyrovnat nejlepším. To mi asi nejvíc pomáhá vyrovnat se s takovým skokem v kariéře. A také že mám kolem sebe dobré lidi,“ řekl odchovanec Táborska.
Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd při zveřejnění nominace na sraz před utkáním s Kosovem řekl, že Sochůrek je výjimečný hráč, jaký tady dlouho nebyl. „Krásně se to poslouchá, když to říká takový pán,“ usmál se mladík a ilustroval tak i určitou plachost, s jakou do reprezentace nastupuje.
Opřít se může o zkušené klubové spoluhráče Jaroslava Zeleného a Jana Kuchtu. „Od kluků ze Sparty jsem věděl, že tady musím všem tykat. Těšil jsem se na velká jména. Doufám, že když tu mám spoluhráče ze Sparty, budu to mít jednodušší. Snad se se mnou budou bavit,“ řekl Sochůrek.
Podle plánů trenéra Miroslava Koubka by měl proti Kosovu odehrát jeden poločas. „Bylo krásné, když jsem se dozvěděl, že tu budu. Bylo by ještě hezčí, pokud bych nastoupil, navíc ještě doma na Spartě,“ usmál se.
Z aktuálního výběru po utkání s Kosovem tři hráči do pole vypadnou. „Budu se snažit nebýt nervózní a hrát to, co vždycky. Tomáš Rosický (sportovní ředitel Sparty) a trenér (Brian) Priske mi nakázali, ať ukážu, co umím,“ poznamenal k boji o konečnou nominaci.
Po oznámení širšího výběru dostal spoustu gratulací. „Nejvíc mi psali moji blízcí, rodina. Z dalších mě asi nejvíc potěšila gratulace od Ládi Krejčího (kapitána reprezentace). Jako malý jsem na něj koukal v televizi, to bylo hezké. Přál mi, ať se těším. A že mu můžu napsat, kdybych něco potřeboval. Na srazu se nejvíc těším na Adama Hložka, to byl v mládí můj vzor,“ řekl Sochůrek.
Právě Hložek je dosud historicky nejmladším českým reprezentantem. Jako každého nováčka čeká i Sochůrka přijímací rituál.
„Láďa psal, že se budu muset týmu představit na nějakém večeru, moc se na to netěším. Pro mě jsou věci okolo horší než fotbal, třeba tahle tiskovka. Nerad mluvím před kamerami,“ přiznal.