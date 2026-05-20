Krejčí se těší na konfrontaci s mimoevropskými týmy. Naší zbraní bude týmový duch a srdce, věří

Kapitán reprezentace Ladislav Krejčí označil start na nadcházejícím mistrovství světa za největší sen v kariéře. Sedmadvacetiletý obránce má od šampionátu velká očekávání a je zvědavý na konfrontaci s třemi soupeři mimo Evropu. Zároveň se těší na souboj s klubovým spoluhráčem z Wolverhamptonu, korejským útočníkem Hwang Hi-čchanem.
Český tým díky výhrám v penaltovém rozstřelu nad Irskem a Dánskem na konci března z baráže po 20 letech prošel na světový šampionát.
„Pocity byly úžasné. Každý z týmu má svůj příběh, víte, čím si kluci během kariéry prošli, jak tvrdě museli pracovat, a teď jsou za to odměněni. Mistrovství světa je můj největší sen, takže to bylo neuvěřitelné,“ řekl Krejčí.
Jeho tým vstoupí do turnaje 11. června tamního času a ve skupině se postupně utká s Koreou, Jihoafrickou republikou a spolupořadatelem Mexikem.
„Je pro mě velmi vzrušující, že v naší skupině jsou týmy ze čtyř kontinentů. Bude velmi zajímavé v těch zápasech porovnávat kultury. Těším se také na atmosféru na stadionech, na organizaci a na všechno ostatní okolo. Je to největší turnaj ve fotbale a moje očekávání jsou velmi vysoká,“ prohlásil Krejčí.
Základním českým cílem bude postup do vyřazovací fáze, kam projdou první dva celky z každé skupiny a osmička nejlepších týmů z třetích míst.
„Myslím, že naší zbraní je týmový duch, který jsme ukázali v play-off. To srdce, ta vášeň a ta mentalita jsou pro nás základem. V tuhle chvíli chápeme, jaký je náš styl a s čím musíme pracovat,“ poznamenal Krejčí.
Hned v prvním duelu na šampionátu ho čeká zajímavý souboj s útočníkem Hwang Hi-čchanem. „Hodně jsme o tom mluvili. Je to úžasný chlap. Před play-off jsem hodně mluvil i s (irským obráncem) Mattem Dohertym. Vyřadili jsme ho a já Hi-čchanovi řekl: ‚U tebe to teď bude stejné,‘“ vtipkoval Krejčí.
Na klubové úrovni neprožil povedenou sezonu. Wolverhampton, kam zamířil loni v létě na hostování s opcí z Girony, je v anglické lize kolo před koncem poslední a sestoupí.
„Je těžké o tom všem mluvit, protože nesnáším prohry. To není to, co jsme já ani ostatní tady chtěli. Ale obecně mi tento rok ve Wolves dal hodně, hodně mi toho ukázal. Jsem za to moc vděčný, protože jsem hrál na nejvyšší úrovni a viděl, jak to funguje,“ řekl bývalý kapitán Sparty.
Prostředí Premier League mu učarovalo. „Třeba když se podíváte na fanouškovskou základnu a komunitu ve Wolves, která je obrovská... Vidíte, že všichni drží pohromadě, a cítíte, že si chtějí navzájem pomáhat. Vidíte, jak to klub podporuje. A také to, jak za námi fanoušci stáli až do konce. To mě inspirovalo,“ dodal Krejčí, který se v minulém zápase po drobných zdravotních problémech vrátil do sestavy.