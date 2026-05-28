Fotbalisté se sešli v Praze, příprava před mistrovstvím světa může začít

Česká fotbalová reprezentace se v Praze sešla k závěrečné přípravě před mistrovstvím světa. Trenérovi Miroslavu Koubkovi se hlásilo všech 29 hráčů v nominaci, zdravotně jsou v pořádku. Odpoledne si mužstvo poprvé zatrénuje na Strahově.
Český tým zahájil kemp v Praze, který vyvrcholí v neděli přípravným zápasem proti Kosovu na Letné. Po něm Koubek zúží kádr o tři hráče a oznámí konečnou nominaci na šampionát, která bude čítat 26 jmen. Hned po utkání mužstvo odcestuje do USA, kde odehraje i generálku před mistrovstvím proti Guatemale.
„Myslím si, že každý po sezoně (v klubu) na chvilku vypnul, neřešil fotbal a věnoval se volnu a rodině. Jak jsme sem na sraz přijeli, už tu měli proslov pan předseda (FAČR David Trunda). Takže už se do toho dostáváme,“ řekl zkušený defenzivní univerzál Tomáš Holeš.
„Ty dny, co budeme v Praze, máme na to, abychom se dostali do nálady a do všeho zpátky. Vyvrcholí to přípravou s Kosovem. Pak už Amerika, tam musíme jet všichni výborně nastaveni,“ dodal obránce, který se Slavií obhájil ligový titul a na poslední dvě kola nejvyšší soutěže dostal volno.
Pár hráčů, jímž skončila klubová sezona dříve než o uplynulém víkendu, dobrovolně trénovali na Strahově už v pondělí. Zúčastnili se krajánci z Bundesligy. „Já jsem tam nebyl, já měl svůj vlastní individuální trénink. Byl jsem na Strahově, ale v tréninkovém centru Sparty,“ řekl brankář PSV Eindhoven Matěj Kovář.
Trenér Koubek povolal na sraz tři nováčky – útočníka Christophea Kabonga a záložníky Alexandra Sojku s teprve sedmnáctiletým Hugem Sochůrkem. V nominaci 29 hráčů jsou i útočník Tomáš Chorý a obránce David Douděra, které pražská Slavia po vyloučení v ligovém derby vyřadila z kádru.
Po generálce v New Jersey proti Guatemale se mužstvo přesune do Dallasu, kde bude mít během šampionátu základnu. K jednotlivým zápasům bude létat. Do turnaje, který budou hostit USA, Kanada a Mexiko, vstoupí v noci z 11. na 12. června SELČ s Koreou. Ve skupině se utká ještě s Jihoafrickou republikou a Mexikem.
V Americe čekají národní tým vysoké teploty, v Dallasu aktuálně panují třicetistupňová vedra. „Už jsem na to koukal, jaké tam má být teplo. Je dobře, že i u nás je teplo, že to trvá už nějaký týden nebo 14 dní. Tělo si na to potřebuje zvyknout. Je dobře, že to tady máme a můžeme si na to zvykat. Pro mě jako pro hráče je teplo asi to nejhorší, co může být,“ podotkl Holeš.