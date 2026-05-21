Koubek představil fotbalovou nominaci na sraz před MS. Nechybí Douděra a Chorý

Miroslav Koubek se svým týmem představili podobu fotbalové reprezentace pro sraz před nadcházejícím mistrovstvím světa. V nominaci, která čítá dvacet devět jmen, jsou také David Douděra a Tomáš Chorý. Finální výběr představí Koubek 31. května.
Koubek povolal na sraz a přípravné utkání doma s Kosovem tři nováčky: útočníka Christopha Kabonga a záložníky Alexandra Sojku s teprve sedmnáctiletým Hugem Sochůrkem. V širší nominaci na šampionát jsou i útočník Tomáš Chorý a obránce David Douděra, které pražská Slavia po vyloučení v nedávném derby vyřadila z kádru. Do národního mužstva se po zranění vrací ofenzivní univerzál Adam Hložek.
Koubek v Praze oznámil 29 jmen. Po přípravném zápase s Kosovem 31. května zveřejní finální nominaci na šampionát, která bude čítat 26 hráčů. Ještě týž den tým odletí na závěrečný turnaj, 4. června odehraje generálku v New Jersey proti Guatemale. Do turnaje vstoupí o týden později utkáním s Koreou v mexické Guadalajaře.
Zatímco plzeňský Sojka a Kabongo, který z Viktorie hostuje v Mladé Boleslavi, prošli reprezentační jednadvacítkou, Sochůrek dosud hrál „nejvýše“ za národní výběr do 19 let. „Jejich nominace má společný jmenovatel a to je jejich aktuální forma,“ řekl Koubek.
Sochůrek je objevem jarní části sezony. Mladý střední záložník při rozsáhlé marodce naskočil do sestavy Sparty a připsal si prvních sedm startů v nejvyšší soutěži. Tři dny po generálce s Guatemalou oslaví 18. narozeniny.
Chorý s Douděrou v nedávném nedohraném derby proti Spartě dostali červenou kartu a vedení Slavie je kvůli opakovanému nesportovnímu chování vyřadilo z A-týmu. Majitel klubu Pavel Tykač nicméně nevyloučil, že by se nakonec mohli do týmu vrátit. Oba jsou momentálně bez herní praxe, disciplinární komise potrestala Chorého zákazem činnosti na šest soutěžních zápasů, Douděru pak na tři utkání.