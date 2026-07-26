Ze silné trojky fotbalové ligy obstál v prvním kole jen mistr. Sparta a Plzeň padly v sobotu, zatímco Slavia potvrdila své ambice. Před téměř prázdným hledištěm v Edenu, kam kvůli trestu po nepřístojnostech fanoušků po derby se Spartou mohly jen děti v doprovodu, porazil pražský celek 5:1 Slovácko. Oba tým dohrávaly v deseti. V Jablonci také vedli hosté z Olomouce, ale nakonec prohráli 1:2. V posledním nedělním zápase se střetnou Hradec Králové s Pardubicemi.
V základní sestavě obhájce titulu se objevili nováčci N'Guessan, Nowak, Ouanda a Šturm, s nimi také tři mladí odchovanci Konečný, Piták a Kolísek. V poli je doplnili tři účastníci nedávného mistrovství světa Holeš, Sadílek a Chytil. Slovácko se v uplynulém ročníku zachránilo až v baráži, nový kouč Jelínek do základní sestavy z posil nasadil Štěpánka, Puškáče a Krále.
Hosté se ve 12. minutě překvapivě ujali vedení. Puškáč uvolnil Jurošku, který svůj únik zakončil nekompromisní střelou pod břevno. Favoritovi však trvalo jen čtyři minuty a 27 sekund, než skóre otočil.
Nejprve po N'Guessanově hlavičce Chytil z otočky zády k brance vyrovnal. Šturmův centr pak brankář Urban podcenil a volný Nowak si pohotově připsal první trefu v české lize. Góly Slavie dělily dvě minuty a 27 sekund.
Další důležitý moment nastal, když Kolísek o chvíli později jako poslední hráč stáhl unikajícího Ndefeho, ale rozhodčí Pechanec mu ukázal jen žlutou kartu. Pražané pak už neměli žádný problém a do poločasu prakticky rozhodli.
Šturm v 35. minutě po rychlém autu připravil Ouandovi první soutěžní branku v červenobílém dresu. Autor ji neslavil, ještě na jaře hostoval ve Slovácku. V nastaveném čase první půle po dalším rychle vhozeném autu podruhé skóroval Nowak.
Ve druhém dějství Slovácko přišlo po hodině hry o vyloučeného Jurošku. Přesilovku využil Chytil, který v 76. minutě proměnil penaltu. Domácí vývoj s přehledem kontrolovali. Na hřiště se dostali i nováčci Labík, Kačor a Ayaosi a také reprezentanti Provod a Chaloupek. V nastaveném čase dostal za faul červenou kartu i Konečný za Slavie.
Pro trenéra Jindřicha Trpišovského to bylo 250. vítězství v nejvyšší soutěži.
Slavia Praha – 1. FC Slovácko 5:1 (4:1)
Slavia Praha – 1. FC Slovácko 5:1 (4:1)
Branky: 14. a 76. z pen. Chytil, 16. a 45.+1 Nowak, 35. Ouanda – 12. Juroška. Rozhodčí: Pechanec – Kubr, Slavíček – Kocourek (video). ŽK: Kolísek, Nowak, Šturm (všichni Slavia). ČK: 90.+4 Konečný – 60. Juroška. Diváci: 1561.
Slavia: Markovič – Holeš, N'Guessan, Konečný – Piták (65. Provod), Sadílek, Nowak (65. Kačor), Kolísek (46. Labík) – Ouanda (65. Ayaosi), Šturm – Chytil (77. Chaloupek). Trenér: Trpišovský.
Slovácko: Urban – Král, Stojčevski, Štěpánek (81. Behiratche) – Ndefe (77. Šviderský), Kostadinov (85. Hruška), Trávník, Blahút – Havlík (46. Dolžnikov), Juroška – Puškáč (46. Niarchos). Trenér: Jelínek.