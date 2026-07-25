Plzeň nečekaně podlehla Liberci, Baník a Teplice vstoupily do sezony vítězně

Fotbalisté Plzně hned na úvod nové ligové sezony ztratili, v prvním kole doma překvapivě podlehli Liberci 1:3. Viktoria, která vyhlásila útok na titul, prohrála v lize s Libercem poprvé po pěti zápasech. Baník vstoupil do nové sezony výhrou 1:0 ve Zlíně. O úspěšné soutěžní premiéře trenéra Romana Skuhravého na lavičce Ostravy rozhodl po hodině hry Václav Jurečka. Fotbalisté Teplic porazili doma 3:1 Bohemians 1905. V obou poločasech se prosadil Matěj Pulkrab.
Liberci nadmíru vyšla soutěžní premiéra pod novým slovenským trenérem Branislavem Fodrekem, v nejvyšší soutěži bodoval po sérii pěti porážek ze závěru minulé sezony.
Plzeňský trenér Hyský do základní sestavy nepostavil ani jednu z letních posil a až na Adua nasadil všechny reprezentanty, kteří nastoupili na mistrovství světa v Americe. V liberecké zahajovací jedenáctce dostali z nových tváří šanci Kušej a Hůlka.
Západočeši začali aktivně a už ve druhé minutě mohli otevřít skóre, jeden z účastníků světového šampionátu Memič ale po individuální akci zamířil jen do boční sítě. Poté Ladrovu akci na poslední chvíli zblokovala obrana na roh.
Hosté po úvodních 10 minutách srovnali hru a začali hrozit. V 26. minutě se natlačil přes obránce do brejku Mašek, domácí gólman Wiegele ale jeho únik zlikvidoval. Z následného rohu už nicméně Slovan udeřil. Centr na přední tyči přizvedl Mašek a plzeňský Ladra si míč srazil do vlastní sítě. Západočechům se v první půli vůbec nedařilo a před pauzou mohli inkasovat podruhé. Do další šance se protlačil aktivní Mašek, prostor mezi tyčemi však v tísni nedokázal trefit.
Domácí kouč Hyský po poločase nezvykle hned čtyřikrát vystřídal. Stáhl ze hry Lawala a reprezentanty Višinského, Červa a Memiče a nasadil kapitána Vydru, Kabonga a dvojici letních posil Pirgiče s Boháčem.
Favorit přidal a brzy srovnal. Sudí Rouček po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru usoudil, že Masopust po Hrošovského nákopu ve vápně zahrál rukou a nařídil penaltu. Tradiční plzeňský exekutor Krčík nezaváhal a v 51. minutě srovnal.
V 72. minutě mohl otočit stav střídající Kabongo, jenže hlavičkou pouze otřel míč o tyč. Zhruba za čtyři minuty skóroval Slovan. Dulay potáhl míč po pravé straně, předložil jej Soliuovi a ten zamířil přesně k tyči. V české lize se prosadil popáté. Videorozhodčí ještě kontroloval možné stínění gólmanu Wiegelemu v ofsajdu, branku nicméně uznal.
Domácí dohrávali v křeči a za stále sílícího pískotu nespokojených fanoušků. Hosté s přehledem hlídali náskok a ještě přidali pojistku. V 95. minutě dorazil balon zblízka do sítě Dulay po Krollisově ráně. Slovenský útočník skóroval v české lize podruhé.
Viktoria Plzeň – Slovan Liberec 1:3 (0:1)
Viktoria Plzeň – Slovan Liberec 1:3 (0:1)
Branky: 51. Krčík z pen. – 27. vlastní Ladra, 76. Soliu, 90.+5 Dulay. Rozhodčí: Rouček – Machač, Kotalík – Kocourek (video). ŽK: Vydra, Boháč – Koželuh, Hodouš, Masopust, Krollis, Dulay. Diváci: 10 068.
Plzeň: Wiegele – Memič (46. Boháč), Krčík, Dweh, Doski – Hrošovský, Červ (46. Pirgič) – Sojka, Ladra (81. Faal), Višinský (46. Kabongo) – Lawal (46. Vydra). Trenér: Hyský.
Liberec: Koubek – Koželuh (62. Mikula), Drakpe, Hůlka, Kayondo – Stránský (75. Faye), Masopust – Dulay, Kušej (86. Letenay), Hodouš (62. Soliu) – Mašek (75. Krollis). Trenér: Fodrek.
Baník při soutěžní premiéře Skuhravého vyhrál ve Zlíně 1:0
Skuhravý postavil od začátku pouze jednu letní posilu, od první minuty hrál obránce Skyba. Vůbec poprvé v české nejvyšší soutěži nastoupili Nogha s Míčkem. Zlínský kouč Červenka z nováčků ukázal na Kukučku, Šmigu a Appiaha.
Začátek byl oboustranně svižný, do šancí se tlačily oba týmy. Rána ostravského Gninga šla mimo, gól Jurečky neplatil kvůli evidentnímu ofsajdu. Ševci odpověděli velkou šancí Ulbricha, který po centru Bartošáka nepropálil bránícího Planku. Neujala se ani rána Nombila.
V 19. minutě po rohu Appiaha vypálil Hellebrand, ze standardních situací hrozil i Baník. Hlavička stopera Skyby šla mimo. Šancí postupně ubylo, vzruch přinesla až hlavička Ulbricha do boční sítě krátce před přestávkou.
Ve druhé půli mohl otevřít skóre Gning. Senegalec se v 54. minutě ocitl za zlínskou obranou, na vyběhnutého Dostála si ale nepřišel. Zlínský gólman mu při pokusu o kličku sebral míč z kopačky. V 58. minutě zaujal průnikem Hellebrand, obránce však nepropálil.
Udeřilo tak na druhé straně. Jurečka si navedl míč, který s přispěním teče obránce Pišoji skončil za zády Dostála. Zkušený dvaatřicetiletý forvard se trefil poprvé od 8. března, kdy se blýskl hattrickem právě do sítě Zlína.
Vyrovnat mohl Bartošák, z trestného kopu však vystřelil pouze do zdi. Ještě větší šanci měl Ulbrich. Po centru Appiaha zamířil hlavou těsně vedle. Baník si ale závěr pohlídal. Domácí v závěrečné čtvrthodině k ničemu nepustil, navíc mohl vedení navýšit. Zlín vyšel v lize s Baníkem bodově naprázdno potřetí za sebou, neporazil ho tři roky.
FC Zlín – Baník Ostrava 0:1 (0:0)
FC Zlín – Baník Ostrava 0:1 (0:0)
Branka: 60. Jurečka. Rozhodčí: Černý – Malimánek, Žurovec – Adam (video). ŽK: Hellebrand, Pišoja, Poznar, Světlík (asistent trenéra, všichni Zlín). Diváci: 5513.
Zlín: Dostál – Kopečný, Černín, Kukučka, Pišoja – Appiah (89. Toure), Nombil, Hellebrand (76. Cupák), Ulbrich (76. Fojtů), Bartošák (64. Dorňák) – Šmiga (64. Poznar). Trenér: Červenka.
Ostrava: Jedlička – Skyba, Chaluš, Míček – Bewene (90. Frydrych), Nogha, Musák (66. Kubala), Planka (78. Holzer), Sinjavskij – Gning (78. Škrkoň), Jurečka (66. Gilbert). Trenér: R. Skuhravý.
Teplice zahájily sezonu výhrou nad Bohemians, dva góly dal Pulkrab
V teplické základní sestavě se objevily dvě letní posily, na straně Bohemians tři. A právě jedna z nových tváří v dresu klokanů Almási zaznamenal hlavou po několika sekundách hry první střelecký pokus, gólman Trmal byl připravený.
Domácí byli výrazně aktivnější, nápaditě kombinovali a ve 20. minutě šli do vedení. Pohlednou akci zakončil Riznič střelou, kterou brankář Frühwald vyrazil pouze k dorážejícímu Pulkrabovi. Jeho gól byl úplně první v novém ligovém ročníku, jelikož v obou souběžně hraných utkáních byl stav stále 0:0.
Bohemians mohli srovnat krátce po změně stran, Matoušek zpoza vápna napálil břevno. V 55. minutě tak udeřilo na druhé straně. Fortelný završil svůj vynikající výkon přihrávkou skrz pokutové území na Pulkraba, jenž na zadní tyči zakončil. Devětadvacetiletý útočník zaznamenal 50. zásah v české nejvyšší soutěži.
Vzápětí Frühwald konečky prstů vytěsnil obstřel Marcela Čermáka. V 67. minutě se prosadili i hosté. Na Havlův centr z levé strany si naběhl Almási a hlavou vstřelil premiérovou soutěžní branku v novém působišti. Teplice v součtu s pěti přípravnými zápasy inkasovaly po sedmi duelech.
Pražané se nadechovali k závěrečnému náporu, snahu jim ale brzy zhatil další gól v jejich síti. Obránci Klokanů podcenili vysoký míč, kterého se zmocnil Auta a střelou na přední tyč překvapil Frühwalda. Nigerijský útočník se trefil i před rokem při domácím vítězství 3:0 nad Bohemians.
Severočeši v součtu se závěrem minulého ročníku vyhráli v nejvyšší soutěži popáté v řadě, Pražany zdolali v lize třikrát po sobě.
FK Teplice – Bohemians Praha 1905 3:1 (1:0)
FK Teplice – Bohemians Praha 1905 3:1 (1:0)
Branky: 20. a 55. Pulkrab, 83. Auta – 67. Almási. Rozhodčí: Opočenský – Kříž, Ježek – Zelinka (video). ŽK: Radosta, Hopi, Fortelný – Havel. Diváci: 5095.
Teplice: Trmal – Bílek, Vientiess, Večerka (78. Takács), Riznič (62. Hopi) – L. Mareček, Fortelný – Radosta, M. Čermák (88. Náprstek), Krejčí (78. Auta) – Pulkrab (88. D. Mareček). Trenér: Frťala.
Bohemians: Frühwald – Havel, Heidenreich (63. Vondra), Lischka, Kovařík (63. Vala) – Smrž (70. Zeman), Sakala – Matoušek (82. Černý), A. Čermák, Pilař (82. Banda) – Almási. Trenér: Veselý.