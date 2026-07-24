Artis roli outsidera přijímá a bere ji jako výzvu

Artis Brno přijímá roli outsidera a nálepku největšího adepta na sestup v začínajícím ročníku první fotbalové ligy. Třetí tým uplynulé sezony druhé ligy, který administrativně postoupil po vyloučení Karviné z nejvyšší soutěže za účast v korupční aféře, mohutně posiloval a při své premiéře mezi elitou má před sebou jediný cíl – zachránit se, řekl na tiskové konferenci generální ředitel klubu Petr Kuba.
Artis se v tipech sázkových kanceláří a fotbalových odborníků nejčastěji objevuje na posledním místě a je považován za outsidera. „My tuto roli přijímáme, ale zároveň ji bereme jako výzvu. Naším jednoznačným cílem je zachránit se mezi elitou,“ řekl Kuba.
Klub se o možnosti posunout se do první ligy dozvěděl na začátku července, kdy byl první tým na soustředění. Artis hozenou rukavici přijal, ale zároveň si na sebe upletl bič. „Stavěli jsme kádr pro druhou ligu a najednou stáli před výzvou první ligy. Byl to velmi hektické období,“ uvedl sportovní manažer Zbyněk Zbořil k nutnosti přestavět kádr, aby byl v nejvyšší soutěži konkurenceschopný.
V týmu, který na konci minulé sezony neuspěl v baráži se Slováckem po jasných prohrách 1:4 a 0:3, nastala řada změn. Zatím poslední posilou je Alexis Alegué, který přestoupil z Jablonce. Navázal tak na Švéda Carléna, Syllu z Pobřeží slonoviny, Srba Kolariče, Senegalce Ndiayeho či Papelelého z Kapverd. Na hostování přišli gólman Stoppen z Olomouce a Glossoa ze Slavie.
„Tým je zásadně obměněn a ještě bychom potřebovali tak 14 dní, abychom více zažili herní mechanismy, které po hráčích vyžaduji. Ale na druhé straně máme v kádru dost zkušené hráče, aby se s náročností první ligy vypořádali hned v prvním kole,“ poznamenal trenér Roman Nádvorník.
V historicky prvním zápase Artisu v lize v pondělí doma s Mladou Boleslaví se tak představí výrazně jiná sestava, než v jaké tým končil baráž se Slováckem. „Není těžké to spočítat, oproti závěru jara zůstanou v sestavě tak čtyři hráči,“ podotkl Nádvorník.
Za největší posilu v Artisu považují útočníka Aleguého. „Je to rozdílový hráč, který by měl přinést kvalitu do útoku a především do koncovky. Právě on by nás měl táhnout nahoru,“ dodal Nádvorník.
Artis sehrál v přípravě šest zápasů, ale vyhrál jen jednou, v generálce s polskou Wislou hrál 2:2 a 0:1. „Generálka snesla přísné parametry, předvedli jsme velmi slušný výkon,“ pochvaloval si kapitán Martin Pospíšil, jeden z nejzkušenějších fotbalistů v kádru nováčka, který před tím, než jej koupil miliardář Igor Fait, působil ve druhé lize jako SK Líšeň.
Přestupy ve fotbalové lize
Přestupy ve fotbalové lize
Slavia Praha
Přišli: Emmanuel Ayaosi, Pavel Kačor (oba Karviná), Danijel Šturm (Olomouc), Nazar Domčak (Karpaty Lvov), Neil Glossoa (Pau/Fr.), Erik Hunal (Dukla), Wiktor Nowak (Zabrze/Pol.), Lazar Savovič (Podgorica/Č.H.), Oskar Kubiak (Gdyně/Pol.), Toumani Diakité, Ange N’Guessan (oba Liberec), Denis Halinský (Teplice NH), Albert Labík, Sahmkou Camara (oba Karviná NH), Lukáš Vorlický (Zbrojovka Brno NH), Mikuláš Konečný (Pardubice NH), Adonija Ouanda (Slovácko NH), Timothy Ouma (Poznaň NH), Emmanuel Fully (Teplice NH), Hamidou Kante (Ostrava NH), Daiki Hašioka (Gent NH)
Odešli: Muhammed Cham (Trabzonspor NH), Erik Prekop (Zabrze/Pol.), Erik Hunal a Petr Ševčík (oba Zbrojovka Brno), Alexander Bužek a Jan Bořil (oba Liberec), Vasil Kušej (Liberec H), Lukáš Vorlický (Slovácko), Neil Glossoa (Artis Brno H), Dominik Javorček (Bohemians H), Filip Horský (Slovácko)
Sparta Praha
Přišli: Viktor Vitályos, Krisztián Hegyi (oba MTK Budapešť), Ebrima Singhateh (Jablonec), Josimar Alcócer (Westerlo/Bel.), Adam Karabec (Lyon NH), Veljko Birmančevič (Getafe/Šp. NH), Ermal Krasniqi (Legia Varšava NH), Martin Suchomel (Hr. Králové NH), Dominik Hollý (Jablonec NH), Indrit Tuci (Kyserispor NH), Lukáš Penxa (Dukla NH)
Odešli: Kaan Kairinen (AEK Atény), Ermal Krasniqi (Amed/Tur.), Lukáš Penxa (Brno), Albion Rrahmani (Benátky/It.), Oliver Sonne (Burnley NH), Jhoanner Chávez (Lens NH)
Viktoria Plzeň
Přišli: Baboucarr Faal (Karpaty Lvov), Stefan Pirgič (Pančevo/Srb.), Sebastian Boháč a Filip Prebsl (oba Karviná), Christophe Kabongo (Ml. Boleslav NH), Adrian Zeljkovič (MTK Budapešť NH)
Odešli: Tom Slončík (Hradec Králové), Daniel Vašulín (Brno)
FC Hradec Králové
Přišli: Tomáš Wiesner (Houston), Tom Slončík (Plzeň), Filip Firbacher (Povážská Bys. NH)
Odešli: Martin Suchomel (Sparta NH), Václav Pilař (Bohemians), Lukáš Hruška (Táborsko H), David Heidenreich (Bohemians), Lukáš Čmelík, Daniel Hais
FK Jablonec
Přišli: Jiří Sláma (Olomouc), Roman Horák (Sparta), Hugo Ahl (Michalovce), Dušan Pavlovič (Niš/Srb.), Kevin-Prince Milla (Sparta H), Michal Kukučka (Norimberk H), Jan Suchan (Slovácko NH), Filip Vecheta (Pardubice H), Antonín Růsek (Olomouc)
Odešli: Ebrima Singhateh (Sparta), Dominik Hollý (Sparta NH), Renato Pantalon (CFR Kluž), David Puškáč, David Štěpánek (oba Slovácko), Béni Makouana (Žitomyr NH), Alexis Alégué (Artis Brno)
Slovan Liberec
Přišli: Lukáš Hůlka (Bohemians), Fallou Faye, Vénuste Baboula (oba Bravo/Slov.), Alexander Bužek a Jan Bořil (oba Slavia), Vasil Kušej (Slavia H), Aleko Basiladze (Torpedo Kutaisi), Benjamin Nyarko (Teplice NH)
Odešli: Marek Icha (Pardubice), Toumani Diakité, Ange N’Guessan (oba Slavia), Ivan Krajčirik (Ružomberok H), Benjamin Nyarko (Admira Wacker/Rak.), Filip Špatenka (Ml. Boleslav H)
Sigma Olomouc
Přišli: Hilmir Mikaelsson (Stavanger/Nor.), Anthony Pavlešič (Rudeš/Chor.), Marko Soldo (Dinamo Záhřeb), Stéphane Noumbissie (Lille B H), Tomáš Huk, Tihomir Kostadinov (oba Slovácko NH), Jan Fiala (Karviná NH), Adam Dohnálek, Denis Kramář (oba Prostějov)
Odešli: Danijel Šturm (Slavia), Jiří Sláma (Jablonec), Tadeáš Stoppen (Artis Brno H), Jakub Jezierski (Fredrikstad/Nor. H), Antonín Růsek (Jablonec), Yunusa Muritala
FK Pardubice
Přišli: Marek Icha (Liberec), Mouhamed Traoré (Dukla), Václav Drchal (Bohemians), Jáchym Šerák (Chrudim NH), Dominique Simon (Přešov NH), Arouna Ouattara (Vlašim NH)
Odešli: Kamil Vacek (konec kariéry), Mikuláš Konečný (Slavia NH), Ladislav Krobot (Bohemians), David Šimek (Artis Brno), Filip Vecheta (Jablonec H), Samuel Kopásek (Gdaňsk H)
Bohemians 1905
Přišli: Ladislav Almási (Ostrava), Ladislav Krobot (Pardubice), Václav Pilař (Hradec Kr.), Šimon Černý (Příbram NH), David Heidenreich (Hradec Králové), Dominik Javorček (Slavia H)
Odešli: Lukáš Hůlka (Liberec), Yusuf Hilál (Al Salmiya/Kuvajt), Robert Hrubý (Žižkov), Václav Drchal (Pardubice), Ondřej Kukučka (Sparta NH), Milan Ristovski (Bhayangkara/Indon.), Gibril Sosseh (Slavia NH)
FK Teplice
Přišli: Oskars Vientiess (Chrudim), Artem Harža (Daugavpils/Lot.), Marcel Čermák (Dukla), Deny Taraduda (Trnava), Jehor Cykalo (Mielec/Pol. NH), Marek Beránek (Chrudim NH)
Odešli: Denis Halinský, Emmanuel Fully (oba Slavia NH), Benjamin Nyarko (Liberec NH)
FC Zlín
Přišli: Daniel Šmiga (Slavia B), Adam Gaži (Skalica), Frank Appiah (Petržalka), Prince Mbatshi Mukuba (Lyon B), Ondřej Kukučka (Sparta H), Zvonimir Katalinič (Belupo/Chor.), Simon Polášek (Prostějov NH), El Hadji Ndiaye (Opava NH)
Odešli: Matěj Koubek (Ružomberok), El Hadji Ndiaye (Artis Brno), Lukáš Branecký (Opava H), Jan Kalabiška (Hodonín), Jakub Pešek (Sparta B)
FK Mladá Boleslav
Přišli: Matěj Zachoval (Chrudim NH), Vojtěch Hora (Příbram NH), Filip Špatenka (Liberec H)
Odešli: Dominik Kostka (Ružomberok), Michal Ševčík (Sparta NH), Christophe Kabongo (Plzeň NH)
1. FC Slovácko
Přišli: David Puškáč, David Štěpánek (oba Jablonec), Štěpán Kadlec (Jihlava), Gibril Sosseh (Slavia H), Daniel Kosek (Artis Brno NH), Jocelin Behiratche (Oleksandrija/Ukr.), Jannis Niarchos (Wisla Plock), Lukáš Vorlický a Filip Horský (oba Slavia), Tomáš Král (Mladá Boleslav H), Leoš Prior (Jelgava/Lot.), Pavel Halouska (Petržalka), trenér Jan Jelínek (Slavia B), Filip Horský (Slavia)
Odešli: Tomáš Fryšták, Michael Krmenčík, Petr Reinberk, Vlastimil Daníček a Milan Petržela (všichni konec kariéry), Adonija Ouanda (Slavia NH), Roman Horák (Sparta NH), Tichomir Kostadinov, Tomáš Huk (oba Olomouc NH), Jan Suchan (Jablonec NH), Adrián Fiala (Trenčín NH), Žan Medved (Nyíregyháza/Maď. NH), trenér Roman Skuhravý (Ostrava)
Baník Ostrava
Přišli: Matouš Babka (Opava), Matúš Kmeť (Minnesota/MLS), Dantaye Gilbert (Dukla), Maksym Djačuk (Dynamo Kyjev H), Roan Nogha (Nkufo/Kamerun), Christian Frýdek (Garudayaksa/Indon. NH), Samuel Grygar (Ružomberok NH), Jevhenij Skyba a Aboubacar Traoré (oba Karviná), trenér Roman Skuhravý (Slovácko)
Odešli: Ondřej Kričfaluši (Saint-Gilloise/Bel.), Ladislav Almási (Bohemians), Patrick Kpozo (Ženis Astana), Hamidou Kante (Slavia NH), Srdjan Plavšič (Čenstochová NH), Juan Pablo Ortiz (Juniores FC/Kol. H), Jakub Pira (Karviná H), Matúš Rusnák (Podbrezová H)
Zbrojovka Brno
Přišli: Daniel Vašulín (Brno), Petr Ševčík (Slavia), Jaromír Zmrhal (Apollon Limassol), Lucky Ezeh (Karviná), Lukáš Penxa (Sparta), Erik Hunal (Slavia), Antonín Vaníček (Č. Budějovice), Amadou Dante (Arouca/Por.), Dominik Sváček (Žilina NH), Daniel Kutík (Zlaté Moravce NH), Lukáš Saal, Filip Večeřa (oba Kroměříž NH)
Odešli: Filip Blecha (Česká Lípa), Adam Kronus (Karviná), Stanislav Hofmann, Jan Hellebrand (oba konec kariéry), Lukáš Vorlický (Slavia NH), Daniel Polák (Kroměříž H), Rigino Cicilia
Artis Brno
Přišli: El Hadji Ndiaye (Zlín), Dominik Preisler (Chořov/Pol.), Sacha Komljenovic (Ostrava B), Danijel Kolarič (Subotica/Srb.), Papalelé (Opava), Tadeáš Stoppen (Olomouc H), Adam Petrák (Žižkov), David Šimek (Pardubice), Ismael Sylla (Super Nova/Lot.), Neil Glossoa (Slavia H), Adam Carlén (Excelsior/Niz.), Marek Mach (Kroměříž NH), Martin Rolinek (Chrudim NH), Pavel Sokol a Milan Lutonský (oba Prostějov NH), Alexis Alégué (Jablonec)
Odešli: Tomáš Holý (Ústí nad Labem), Dahman (Qadsia/Kuvajt), Jan Štěrba (konec kariéry), Artem Besedin, Daniel Kosek (Slovácko NH), David Hamansenya, David Osei (oba Leganés NH)