Sláma si odpočinul a před duelem s Freiburgem hlásí: Nejsme předem poražení

Jiří Sláma toho v posledních týdnech zažil a odehrál mnoho. Po náročném reprezentačním srazu je už zpátky v procesu a plně připravený pomoct Jablonci v úvodním utkání Konferenční ligy na hřišti favorizovaného Freiburgu. Sláma věří, že se mu se spoluhráči podaří proti lídrovi německé ligy „malý zázrak“.
Sláma byl dodatečně nominován pro úvodní čtyři zápasy elitní skupiny Ligy národů a pod novým španělským trenérem české reprezentace Santim Deniou nastoupil ve všech čtyřech utkáních v základní sestavě. Ve Španělsku proti úřadujícím mistrům světa dokonce skóroval.
Poté sedmadvacetiletý levý bek dostal třídenní volno a nebyl v nominaci pro sobotní ligový duel v Brně proti Zbrojovce. „Dostal jsem tři dny volna, trochu jsem si odpočinul, nabral síly. Bylo to náročné, během jedenácti dnů jsem odehrál čtyři zápasy. Z toho by byli unavení všichni, i v hlavě. Pořád se chystat na další tým, jeden lepší než druhý,“ řekl Sláma.
Bývalý hráč Olomouce nebo Pardubic nastoupil proti Španělsku, Chorvatsku a dvakrát s Anglií. „Užívám si to, ale nechci létat někde na obláčku. Jsem rád, že jsem dostal příležitost, ale teď už se zase soustředím jenom na Jablonec,“ ujistil Sláma.
Na hřišti posledních finalistů Evropské ligy budou Severočeši jasným outsiderem. „I když to bude ve Freiburgu těžký zápas, tak se pokusíme o nějaký malý zázrak. Podle videa je to výborný tým, skvělý v presinku. Vůbec není překvapení, že vedou německou ligu, doma ještě budou mít podporu fanoušků. Ale to neznamená, že jsme předem poražení,“ dodal Sláma.
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