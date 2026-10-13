Norský Viking se postaral v 2. kole Ligy mistrů o překvapení. Proti Bayernu sice ztratil dvougólové vedení, ale v poslední minutě základní hrací doby potrestal vyloučení Michaela Oliseho ze 73. minuty a aspoň srovnal na konečných 3:3. Arsenal přehrál Lille 3:0, Atlético Madrid si poradilo s Manchesterem United 2:0. Venku uspěly Barcelona, Bruggy a Sporting.
Bayern Mnichov narazil už podruhé na soupeře z Norska, v prvním kole zlomil Bodö/Glimt až po přestávce pěti góly. Tentokrát si vzal ještě těžší sousto. Bavorský klub podruhé ve čtyřech dnech totiž zaspal začátek. V sobotu v Bundeslize dostal Neuer gól už po osmi sekundách, tentokrát jeho náhradník Urbig kapituloval na začátku druhé minuty, kdy po rohovém kopu hlavičkoval Stensness, a Christiansen z ojedinělého protiútoku udeřil podruhé.
Po změně stran Angličan Kane vykřesal naději z penalty. V Lize mistrů se zapsal mezi střelce v devátém zápase v řadě jako teprve čtvrtý fotbalista v historii a jen dvě utkání mu scházejí k vyrovnání rekordu Cristiana Ronalda. O šest minut později vyrovnal a Kolumbijec Díaz přidal třetí gól. Pak ale Francouz Olise bezprostředně po žluté kartě hodil míč do obličeje protihráče a musel ze hřiště. V poslední minutě potom hosté o výhru přišli.
Villarreal čekal na vítězství v této soutěži dvanáct zápasů a ani tentokrát to zpočátku na tři body nevypadalo, když kosovský obránce Rrahmani pohotově reagoval na míč odražený od břevna a Neapol rychle vedla. Gruzínec Mikataudze a Uruguayec Mourino ještě do přestávky vývoj otočili a Kanaďan Oluwaseyi výhru pojistil.
Arsenal v minulém ročníku neztratil v ligové fázi ani bod a do toho nového vstoupil výhrou 1:0 v Neapoli. Druhý tým francouzské ligy Lille se sice déle než hodinu úspěšně bránil, ale pak Timber, Eze a Saka v rozpětí osmi minut jeho odpor zlomili.
Lipsko má doma vynikající bilanci, ve třech zápasech v Bundeslize dalo 14 branek. Kovář v bráně Eindhovenu dělal, co mohl, zneškodnil šest jeho střel, ale čtvrthodiny před koncem ho překonal Gruda. První šanci změnit skóre přitom měli hosté, ale Chorvat Perišič neproměnil penaltu.
Lens čtyři dny po triumfu v Edenu propustil německého trenéra Dina Toppmöllera kvůli jeho sporům s vedením klubu. Jeho dosavadní asistent Yannick Cahuzac bude ale se svou premiérou v soutěži sotva spokojen. Francouzi přitom doma neprohráli v evropských pohárech dvacet let a deset zápasů.
Hosté z Lisabonu přežili úvodní tlak soupeře, hned z první akce Kolumbijec Suárez vstřelil sedmý gól v Lize mistrů a je už nejlepším střelcem Sportingu v historii. Vyrovnat mohl Chorvat Ivanovič, který jako kmenový hráč Benfiky soupeře dobře zná, ale trefil jen tyč. Naopak Ital Doumbia přesně zakončil dlouhé sólo a Sporting po domácí výhře nad Galatasarayem 3:1 uspěl i podruhé.
Atlético Madrid po prohře v Liverpoolu 1:2 na dalšího giganta z kolébky fotbalu vyzrálo. Manchester United prožívá nejhorší start do sezony za čtyřicet let, což potvrdil gól hned v první minutě z kopačky Barriose. A po vyloučení Francouze Yora využil početní převahu Nigerijec Lookman. Atlético má v této sezoně mimořádnou motivaci uspět, protože jeho stadion bude dějištěm finále.
Inter Milán doma překvapivě prohrál s Bruggami 3:4. Hrdinou zápasu byl Němec Tresoldi, který se v Itálii narodil. Nejprve trefil tyč, pak zaznamenal hattrick. Švýcarský brankář hostů Sommer, který na San Siru odchytal tři sezony, sice také třikrát kapituloval, ale vyrovnat se už domácím nepodařilo.
Barcelona je ve španělské lize suverénní a ani na evropské scéně nezaváhala, přestože jí pro zranění chybí její nejlepší střelec Brazilec Raphinha. Po pěti gólech v síti Feyenoordu porazila Galatasaray Istanbul na jeho hřišti 4:1. Lépe začali domácí a hlediště rozjásal ruský záložník Batrakov. Na druhé straně srovnal Portugalec Cancelo a po změně stran zužitkovali Fermín López a Angličan Gordon geniální Yamalovy přihrávky. Střídající Němec Adeyemi pak už za pět minut na trávníku kanonádu završil.
Výsledky 2. kola fotbalové Ligy mistrů
Výsledky 2. kola fotbalové Ligy mistrů
Lens – Sporting Lisabon 0:2 (0:1)
Branky: 22. Suárez, 74. Doumbia. Rozhodčí: Pajač (Chorv.).
Arsenal – Lille 3:0 (0:0)
Branky: 64. Timber, 67. Eze, 71. Saka. Rozhodčí: Zwayer (Něm.).
Atlético Madrid – Manchester United 2:0 (1:0)
Branky: 1. Barrios, 79. Lookman. Rozhodčí: Nyberg (Švéd.). ČK: 74. Yoro (Manchester).
Galatasaray Istanbul – FC Barcelona 1:4 (1:1)
Branky: 28. Batrakov – 43. Cancelo, 50. López, 53. Gordon, 65 Adeyemi. Rozhodčí: Guida (It.).
Inter Milán – FC Bruggy 3:4 (1:1)
Branky: 44. a 81. L. Martínez, 90.+3 Bonny – 29. z pen., 63. a 74. Tresoldi, 87. Vermant. Rozhodčí: Saggi (Nor.).
Lipsko – PSV Eindhoven 1:0 (0:0)
Branka: 75. Gruda. Rozhodčí: Walsh (Skot.).
Viking Stavanger – Bayern Mnichov 3:3 (2:0)
Branky: 2. Stensness, 38. Christiansen, 90. Haugen – 54. z pen. a 60. Kane, 71. Díaz. Rozhodčí: Kabakov (Bulh.). ČK: 73. Olise (Bayern).
Villarreal – Neapol 3:1 (2:1)
Branky: 23. Mikataudze, 26. Mourino, 86. Oluwaseyi – 8. Rrahmani. Rozhodčí: Siebert (Něm.).