Přijeli jsme sem vyhrát. Cítili jsme šanci a promarnili ji, litoval Provod

Záložník Lukáš Provod litoval, že fotbalisté Slavie nezlomili čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů ani v Baku proti outsiderovi Sabahu. Devětadvacetiletý český reprezentant po nečekané porážce 0:2 v druhém kole s nováčkem soutěže připustil, že Pražané nehráli dobře. Vyčítal si také neproměněnou velkou šanci.
Slavia na dosud jediné vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů dosáhla při premiérové účasti na podzim 2007, od té doby nevyhrála už 21 zápasů po sobě. Sabah měl být papírově nejschůdnější z osmi soupeřů.
„Ty týmy tu nejsou náhodou. Samozřejmě jsme věděli, že šance je větší než proti těm největším velikánům. Cítili jsme šanci a promarnili jsme ji,“ uvedl Provod.
„Další porážka v Lize mistrů, složité. Přijeli jsme sem, abychom vyhráli, ne abychom odjížděli po porážce 0:2. Je to Liga mistrů a v téhle soutěži je velmi málo příležitostí získat body. Musíme najít důvody, proč to nevyšlo. Musíme se soustředit na další zápasy, abychom je zvládli,“ doplnil Provod, který po vystřídání obránce Tomáše Holeše dohrával utkání v Baku s kapitánskou páskou.
V 61. minutě měl za nepříznivého stavu velkou šanci na vyrovnání, ale neproměnil ji. „Vždy se dá samozřejmě udělat něco jinak. Byla to obrovská šance. Snažil jsem se trefit první střelu co nejlíp. Gólman šel proti mně, při dorážce jsem byl dezorientovaný a šel jsem jen do balonu. Nechápu, že to tam nespadlo. Nebyla to ale jediná šance, celkově jsme jich měli dost. Pokud chceme být úspěšní, musíme góly dávat,“ konstatoval Provod.
Připustil, že výkon českého šampiona nebyl dostatečně kvalitní. „Nehráli jsme dobře, do zápasu jsme nevstoupili dobře. Největší chybou byl inkasovaný gól na 0:1, protože jsme cítili, že soupeř fyzicky odchází. Začínali jsme mít navrch. Kdyby to bylo 0:0, měli bychom o to větší převahu. Naše šance tomu odpovídají. Bohužel jsme začali hrát, až když jsme prohrávali. Šance se neodpouštějí a musíme dávat góly,“ řekl Provod.
Před jeho týmem je nyní náročný program. V sobotu v domácí soutěži z pozice neporaženého lídra tabulky přivítá Hradec Králové, v úterý pak ve třetím kole Ligy mistrů nastoupí v Istanbulu proti Fenerbahce.
„Musíme se velmi rychle oklepat. Dnes v noci letíme domů a budeme se soustředit na Hradec. Naučili jsme se přepínat mezi ligou a Ligou mistrů, to je velmi důležité,“ řekl Provod.
„Je to rychlý sled zápasů, ale musíme to zvládnout. V Lize mistrů jsou utkání odlišná. Nesmíme promarnit poločas a musíme proměňovat šance. Věřím, že jsme si to nechali na příští týden,“ dodal jeden z lídrů obhájce titulu.