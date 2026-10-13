Češky v odvetě baráže dvakrát vedly, potopily je ale defenzivní minely

České fotbalistky si po porážce 2:3 ve Skotsku finále baráže o postup na mistrovství světa nezahrají. V odvetě dvojzápasu v Glasgow sice dvakrát vedly, ve druhém poločase ale dvěma hrubými chybami nabídly Ostrovankám možnost otočit výsledek. České reprezentantky tak ani tentokrát nezlomily letité čekání na premiérovou účast na velké akci.
Po domácí porážce 0:2 byly svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové před odvetou na stadionu jasného favorita postaveny před zdánlivě neřešitelný úkol smazat dvoubrankovou ztrátu.
Češky nicméně ostrovního soupeře hned v úvodu zaskočily, Veselá vybojovala daleko za vápnem míč a ranou z 35 metrů do horního rohu překvapila gólmanku.
Hned za dvě minuty ale bylo vyrovnáno. Davidsonová se protáhla do vápna a ze strany přízemní střelou s pomocí tyče překonala brankářku Votíkovou.
Po půlhodině hry si naskočila na centr z rohového kopu kapitánka Cahynová a hlavou vrátila českému týmu překvapivé vedení.
Po změně stran doplatily svěřenkyně trenérky Klimkové na fatální chyby v defenzivě. Ve 49. minutě špatně trefila míč stoperka Bendová a domácí McGovernová z úhlu do poloodkryté branky vyrovnala.
Poslední zbytky nadějí sebrala spoluhráčkám Votíková, gólmance takřka nepochopitelně vypadl v 72. minutě z rukou centr ze strany a chybu potrestala Grimshawová.
„Těžko se to hodnotí. Zápas jsme si dobře rozjely, daly rychlý gól. Mrzí mě, že jsme okamžitě dostaly gól do naší sítě. Z toho se musíme poučit. Daly jsme na 2:1, měly jsme to opět dobře rozehrané. Vypadalo to, že na to máme, abychom tu zvítězily a postoupily. Bohužel v druhém poločase jsme udělaly dvě obrovské chyby, které nás stály vítězství,“ řekla České televizi Klimková.
Na konci roku jí vyprší smlouva s asociací. „Ráda bych zůstala a pracovala s týmem dál, věřím mu. Musíme se každopádně zlepšit. Musíme vydržet po celých 90 minut, zlomit to můžeme jen tvrdou prací a tréninky,“ uvedla.
Do rozhodujícího finále play-off o světový šampionát v příštím roce v Brazílii tak s přehledem postoupilo Skotsko, které se utká se Švédkami. České reprezentantky naději na premiérový start na závěrečném turnaji ztratily už v semifinále.
Skotsko – Česko 3:2 (1:2)
Skotsko – Česko 3:2 (1:2)
Branky: 5. Davidsonová, 49. McGovernová, 72. Grimshawová – 3. Veselá, 33. Cahynová. První zápas: 2:0, postoupilo Skotsko.
Sestava Česka: Votíková – Veselá (58. Růžičková), Bendová, Polcarová, Bartoňová – Cahynová, Kotrčová (79. Pochmanová) – Černá (73. Hlouchová), Dubcová, Khýrová – Stašková (73. Žufánková). Trenérka: Klimková.