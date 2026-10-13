Nemohoucí Slavia prodloužila v Baku šňůru evropských nezdarů

Fotbalisté pražské Slavie prohráli v druhém utkání ligové fáze Ligy mistrů na hřišti Sabahu Baku 0:2 a čekání na výhru v evropských pohárech prodloužili na 17 utkání. Na tříbodový zisk v nejprestižnější klubové soutěži čekají dokonce už 21 zápasů. Po bezbrankovém poločase otevřel skóre Kaheem Parris a v závěru zisk tří bodů pojistil Joy-Lance Mickels. Pražané nenaplnili roli favorita a jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech s ázerbájdžánskými soupeři prohrál.
Hra měla svižné tempo, ale byla plná nepřesností a většinou nevedla do zakončení. Slávisté připravili první možnost Sadílkovi, který ale promáchl a míč vůbec netrefil.
Při prvním zajímavém momentu měli hosté velké štěstí. Sabahu vyšla rychlá kombinace, na jejímž konci Parrisovu střelu tečoval Vlček k zadní tyči do vlastní sítě. Situaci pak přezkoumal videorozhodčí a kvůli těsnému ofsajdu gól neplatil.
Až v závěru prvního poločasu se hosté dostali do velkých šancí. Ayaosi pronikl do šestnáctky a naservíroval míč Chorému. Útočník zakončoval v pádu a jeho střelu zastavil hrudí stoper Solvet.
V další akci pak Šturm udělal kličku i gólmanovi Pokatilovovi a přihrával Vlčkovi před prázdnou branku. Obránce ale trefil jen tyč, do které pak nepříjemně narazil a musel být ošetřen.
I kdyby však míč do sítě dostal, ani tato trefa by kvůli ofsajdu neplatila. Sabah v prvním dějství kromě neuznaného gólu na branku ani jednou nevystřelil.
Ázerbájdžánský šampion v úvodním kole v Manchesteru podlehl United 0:4 a ani na Old Trafford mezi tyče nezamířil. Hned jeho první střela na branku v soutěži ovšem po přestávce skončila za zády Markoviče.
Slávisté v útočné akci lehkovážně ztratili míč, domácí rychlou kombinací připravili pozici pro Parrise a jeho rána po zemi k tyči už platila. Útočník z Jamajky si připsal historicky první gól Sabahu v Lize mistrů.
Pražané doplatili na zahazování šancí. Po velkém závaru ve vápně hlavičkoval do odkryté branky Provod, za překonaného gólmana ale na čáře zaskočil Zedadka. Střela střídajícího Nowaka proletěla po zemi těsně vedle zadní tyče, hlavička Chorého našla jen náruč Pokatilova.
Ani závěr v obraně chybující slávisté nezvládli. Gólman Markovič zaváhal při výběhu skoro na půli hřiště, Mickels zdálky zamířil do opuštěné branky a Moses završil hořké zklamání českých šampionů, když se mu míč zamotal mezi nohama a on ho tečoval do vlastní sítě.
Sabah tak oslavil první výhru v soutěži. Slavia proti soupeři s nejhorším klubovým koeficientem ze všech 36 účastníků ligové fáze cítila největší šanci na úspěch.
Její čekání na výhru v Lize mistrů se však místo toho od 19. září 2007, kdy na Strahově porazila Steauu Bukurešť 2:1, prodloužilo již na 6964 dnů.
Sabah FK – Slavia Praha 2:0 (0:0)
Sabah FK – Slavia Praha 2:0 (0:0)
Branky: 49. Parris, 88. Mickels. Rozhodčí: Gishamer – Riedel, Schreiner – Kijas (video, všichni Rak.). ŽK: Simič, Solvet, Zedadka – Ayaosi, Kubiak. Diváci: 29 670.
Sabah: Pokatilov – Zedadka, Solvet (73. Dašdamirov), McCarthy, Puchacz – Rachmonalijev, Lepinjica – Parris (73. Mbina), Du Queiroz (72. Nwachukwu), Simič (86. Chajbulajev) – Mickels. Trenér: Dambrauskas.
Slavia: Markovič – Holeš (62. Suleiman), Zima, N'Guessan (75. Kubiak), Vlček (73. Isife) – Moses, Sadílek (62. Nowak) – Ayaosi, Provod, Šturm – Chorý (73. Chytil). Trenér: Trpišovský.