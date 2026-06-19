Skotsko má na dosah historický úspěch, Kanárky čeká reparát a USA s Austrálií boj o postup

Vítěz souboje dvou stoprocentních týmů skupiny D USA s Austrálií si zajistí postup do vyřazovací fáze, Turecko a Paraguay musí po úvodních prohrách pro udržení šance bodovat. Ve skupině C mohou do vyřazovací fáze poprvé v historii postoupit Skotové, kteří narazí na Maroko. Favorizovanou Brazílii čeká Haiti. Přímé přenosy duelů USA – Austrálie (od 21:00), Brazílie – Haiti (od 03:00) a Turecko – Paraguay (od 06:00) sledujte na ČT sport a ČT sport Plus, k zápasu USA – Austrálie bude k dispozici multipřenos.
Po výhře v prvním kole nad Haiti může Skotsko při deváté účasti na MS poprvé projít do play-off, proti Maroku by mu měl stačit i bod. V úvodním utkání turnaje si zvedli sebevědomí i úřadující afričtí šampioni: Maroko po dobrém výkonu remizovalo s Brazílií a potvrdilo, že po semifinálové účasti v roce 2022 bude i letos patřit k černým koňům šampionátu. Neprohrálo 30 utkání v řadě, se Skotskem se utkalo pouze na šampionátu v roce 1998, kde ho porazilo 3:0.
Brazílie se proti outsiderovi skupiny pokusí napravit dojem z úvodního utkání. Hvězdný Neymar si sice poprvé po zranění s reprezentací zatrénoval, ale nezasáhne ani do druhého zápasu. Už dříve média avizovala, že nastoupí nejdřív až ve vyřazovací části. S pěti tituly nejúspěšnější tým historie MS se s Haiti utkal třikrát a pokaždé vyhrál nejméně o čtyři branky. Haiťané jsou na mistrovství světa teprve podruhé. V roce 1974 prohráli všechny tři zápasy a ani proti Skotsku na bod nedosáhli.
USA a Austrálie na sebe dosud narazily čtyřikrát, pokaždé ale jen v přípravě. Australané vyhráli jen úvodní zápas, Američané je porazili dvakrát po sobě. Zatímco Američané si v úvodním duelu na turnaji poradili s Paraguayí, Socceroos zdolali Turecko 2:0. Zápas jednoho z hostitelů šampionátu připadá na svátek Juneteenth, který připomíná konec otroctví v zemi.
Turecko se na MS po 24 letech od bronzového šampionátu v Japonsku a Koreji vrátilo prohrou s Austrálií, čímž si zkomplikovalo vyhlídky na postup ze skupiny. V prvním vzájemném soutěžním utkání s Paraguayí proto potřebuje bodovat. Totéž však platí o jihoamerické zemi. Ani jí nevyšel návrat na světovou scénu po 16 letech, podle trenéra se hráči nechali strhnout atmosférou v úvodním duelu s USA.