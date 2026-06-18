Korejci se pokusí vyvést z míry domácí Mexiko. O první výhru se bude hrát ve skupině B

Čtvrteční program otevře zápas českých fotbalistů s Jihoafrickou republikou. Jejich utkání budou pečlivě sledovat Korejci a Mexičané, kteří se střetnou vzápětí. Napilno ale bude i ve skupině B. V ní se Švýcaři utkají s Bosnou a Hercegovinou, zatímco Kanadu čeká Katar. Přímé přenosy utkání Česko – Jihoafrická republika a Mexiko – Korejská republika sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Přestože Korejci přehráli český výběr téměř ve všech ohledech, na plný bodový zisk se nadřeli. Úspěšného vstupu do turnaje dosáhli v Guadalajaře až po obratu. „Samotné vítězství mě těší, ale ještě pozitivnější je, že naši kluci vyhráli tím, že se nevzdali. Zúročili jsme tvrdou přípravu, tréninky ve vysoké nadmořské výšce před mistrovstvím nám hodně pomohly,“ řekl trenér Hong Mjong-po.
Korea se s Mexičany utká na světových šampionátech potřetí a znovu ve skupině. Oba dosavadní zápasy vyhrála největší španělsky mluvící země; v roce 1998 na turnaji ve Francii uspěla 3:1 a o dvacet let později v Rusku 2:1.
Hostitelská země bude chtít uspět i ve třetím vzájemném utkání na MS. „Proti JAR jsme mohli zvítězit 4:0, ale fanoušci měli i tak radost. Hlavní je, že jsme se odpoutali od nervozity a získali tři body. Rozhodně máme pořád co zlepšovat, s Koreou to bude o něčem jiném,“ prohlásil kouč Javier Aguirre.
Švýcarsko prohrálo pouze jeden z posledních osmi zápasů ve skupinové fázi mistrovství světa. Úvodní remíza s Katarem však pro něj byla ztrátou. Evropský tým dlouho vedl, ale v závěrečném nastavení vlastním gólem o vítězství přišel. Bosna zažila podobnou frustraci, když neudržela těsné vedení proti týmu jedné ze tří hostitelských zemí šampionátu.
„Nemůžu týmu za první zápas nic vytknout. Když se podíváme na statistiky, měli jsme 26 střel, ale jen jsme jejich brankáře rozchytali. V dalších utkáních musíme být v zakončení důraznější,“ uvedl trenér Švýcarska Murat Yakin.
Švýcaři prohráli pouze jednou z posledních 15 mezistátních zápasů. Slušnou sérii drží i jejich bosenský soupeř, který v základní hrací době neprohrál devět utkání. V šesti posledních však jen remizoval, v baráži stejně jako český tým rozhodl oba zápasy až v penaltovém rozstřelu.
„Všichni považují Švýcarsko za favorita skupiny. Máme k nim respekt, ale oni by měli respektovat i nás. Pokud budeme hrát týmově jako v prvním zápase, jsme schopní vstřelit další góly,“ řekl obránce Tarik Muharemovič.
Domácí Kanada spoléhá na silnou podporu fanoušků ve Vancouveru. Země javorového listu při třetí účasti na světovém šampionátu stále čeká na první vítězství, ziskem bodu proti Bosně však aspoň ukončila sérii šesti porážek na MS.
„První zápas jsme začali vlažně. Ve druhém poločase už to bylo jiné. Pokud bychom tak odehráli celý zápas, zvítězili bychom. Musíme se z toho rychle poučit. Máme všechno ve svých rukou,“ konstatoval trenér Jesse Marsch, který si za cíl vytkl nejen premiérový postup Kanady do vyřazovací fáze, ale zároveň první místo ve skupině. Kouč musí doufat, že už bude fit kapitán a obránce Bayernu Mnichov Alphonso Davies.
Také pořadatel minulého šampionátu Katar získal při druhé účasti na MS díky remíze se Švýcary první bod. „Už jen to, že jsme sem postoupili, je historické. A remizovat se Švýcarskem, které je pro mě jedním z nejlepších týmů v Evropě, bylo důležité. Dokázali jsme přečkat těžké chvíle a neztratili rozvahu, což budeme potřebovat i v dalších zápasech,“ řekl španělský trenér Kataru Julen Lopetegui.