Sobotní fotbalový večer na mistrovství světa načíná utkání Švýcarů s Katarem, o půlnoci nás čeká také první velký šlágr skupinové fáze. Do turnaje vstoupí s pěti tituly nejúspěšnější tým historie Brazílie, která na stadionu v East Rutherfordu změří síly s úřadujícími africkými šampiony Marokem. Utkání Švýcarska s Katarem můžete sledovat nyní na ČT sport a ČT sport Plus, duel mezi Brazílií a Marokem můžete sledovat od půlnoci tamtéž. Další zápas skupiny C následně obstarají Haiti se Skotskem, hrát se bude v Bostonu od 3:00.
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