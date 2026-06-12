Spolupořadatel letošního šampionátu Kanada hraje v rámci skupiny B s Bosnou a Hercegovinou, která se ve 21. minutě gólem Jova Lukiće ujala vedení. Od 1:40 vysílá ČT sport úvodní ceremoniál a zápas USA – Paraguay.
Po rohovém kopu v 21. minutě šli fotbalisté Bosny a Hercegoviny do vedení, když se hlavičkou prosadil Jovo Lukić. První výraznou šanci v utkání si ale připsal útočník Juventusu Jonathan David o čtyři minuty dříve, ale jeho pokus zmařil Nikola Vasilj.
Kanada – Bosna a Hercegovina 0:1 po poločase
Kanada – Bosna a Hercegovina 0:1 po poločase
Branka: 21. Lukič. Rozhodčí: Tello – Belatti, Chade – Mastrangelo (video, všichni Arg.).
Kanada: Crépeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan, Eustáquio, Koné, Millar – David, Oluwaseyi. Trenér: Marsch.
Bosna a Hercegovina: Vasilj – Dedič, Katič, Muharemovič, Kolašinac – Bajraktarevič, Tahirovič, Bašič, Memič – Demirovič, Lukič. Trenér: Barbarez.