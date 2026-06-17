Ronaldo s Portugalci startuje hon za vysněnou trofejí. První velký šlágr MS obstará Anglie s Chorvatskem

Do turnaje vstoupí jeden z největších favoritů Portugalsko v čele s Cristianem Ronaldem. Evropští šampioni z roku 2016 nastoupí v Houstonu proti Kongu. Zápas Anglie s Chorvatskem pak bude na fotbalovém mistrovství světa prvním velký šlágrem. Před utkáním ožívají vzpomínky na vítězství Chorvatů nad Angličany 2:1 po prodloužení v semifinále šampionátu v roce 2018. Předzápasové studio ČT sport k utkání Portugalsko – DR Kongo startuje v 18:15.
Portugalci mistrovství světa nikdy nevyhráli, největší úspěch zaznamenali v roce 1966 ziskem bronzových medailí. Jednačtyřicetiletý Ronaldo, který je rekordmanem v počtu reprezentačních zápasů (228) i branek (143), teď nastoupí na šestém MS. Pravděpodobně tak vyrovná počin kapitána obhájců trofeje a věčného rivala Lionela Messiho z Argentiny, jemuž se to povede jen o několik hodin dřív v duelu s Alžírskem.
„Cristiano jde příkladem ve všem, co dělá. Přípravě obětuje všechno, je vzorem pro ostatní hráče v týmu,“ ocenil trenér Portugalců Roberto Martínez. „Nepřemýšlí o tom, jestli je to jeho poslední šampionát. Všichni se soustředíme jen na zápas s Kongem,“ zdůraznil.
Kongo se na mistrovství světa představí podruhé. V roce 1974 pod tehdejším názvem Zair prohrálo všechny tři zápasy se skóre 0:14. Africký celek měl komplikovanou přípravu na turnaj. Kvůli epidemii eboly v zemi se mužstvo muselo uchýlit do třítýdenní izolace v Belgii a Španělsku, aby bylo vpuštěno do USA.
„Situaci jsme se přizpůsobili, museli jsme. Nakonec jsme sehráli dvě přípravná utkání, hráči pracovali dobře. Teď nás čeká další krok, hned v prvním zápase chceme hrát dobrý fotbal,“ uvedl kouč Sébastien Desabre.
Favoritem druhého zápasu skupiny K proti Uzbekistánu bude Kolumbie. Úřadující vicemistři Jižní Ameriky se vracejí na mistrovství světa po osmi letech. U poslední účasti byl i současný hlavní trenér Néstor Lorenzo, jenž na šampionátech v letech 2014 a 2018 dělal asistenta Josému Pekermanovi.
Bývalí parťáci z Tottenhamu Harry Kane a Luka Modrič zase proti sobě. Před utkáním ožívají vzpomínky na vítězství Chorvatů nad Angličany 2:1 po prodloužení v semifinále šampionátu v roce 2018. Tehdy obě ikony a kapitáni svých reprezentací proti sobě nastoupili a slavil Modrič. Rozhodující trefu obstaral Mario Mandžukič.
Anglie chce odplatu a hodlá potvrdit své postavení mezi uchazeči o titul. Kvalifikací prošla bez ztráty bodu a inkasované branky se skóre 22:0. Pod vedením německého kouče Thomase Tuchela je takticky disciplinovaná a semknutá kolem jádra, které tvoří Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice či Bukayo Saka. Pouze u televize bude sledovat šampionát například Cole Palmer či Phil Foden.
Naopak záložník Jordan Henderson čtvrtou účastí na MS vyrovná národní rekord legendárního Bobbyho Charltona. „Během turnaje určitě přijdou i těžké chvíle, kdy se budeme muset semknout. Čím blíž budeme jako tým spolu, tím snazší to bude. Mám pocit, že jsme na dobré cestě. Jde jen o to, rozjet to od prvního zápasu a ukázat všem na světě, jak dobří umíme být,“ řekl Henderson, který v den zápasu oslaví 36. narozeniny.
Lídrem Chorvatů zůstává čtyřicetiletý kapitán Luka Modrič, který se na MS představí popáté a zřejmě naposledy. Zažil výhry nad Argentinou, Anglií či Brazílií. „Od té doby, co jsem se stal trenérem, jsme se nikdy nevzdali ani nepoddali a nesmíme to udělat ani tentokrát. Máme kvalitu, můžeme porazit kohokoliv, když naplníme taktiku,“ uvedl Dalič.
Ghana bez Parteyho ověří formu proti Panamě
Ghaně patří 73. místo v žebříčku FIFA. Portugalský trenér Carlos Queiroz dostal za úkol dovést ji do vyřazovací fáze poprvé od čtvrtfinále v roce 2010. „Všechno je možné, když máte v rukou tak skvělou munici,“ řekl Queiroz o kádru. O první zápas přijde záložník Thomas Partey, jenž nedostal kanadské vízum. Bývalý hráč Arsenalu čelí v Británii obvinění ze sedmi případů znásilnění čtyř různých žen v letech 2020 až 2022.
Panama hrála na MS zatím jen v roce 2018 a po třech tehdejších porážkách bude usilovat o své první vítězství na finálovém turnaji. Pod vedením dánského kouče Thomase Christiansena se na světovém žebříčku posunula až na současné 34. místo. Utkání sledujte na ČT sport krátce po půlnoci, studio startuje 0:15.