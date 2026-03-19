Sigma v odvetě na Mohuč nestačila, po prohře 0:2 v Evropě končí

Pohádka se nekoná. Fotbalisté Olomouce prohráli v odvetném utkání osmifinále Konferenční ligy v Mohuči 0:2 a po domácí remíze 0:0 v soutěži končí. Skóre zápasu otevřel ve 46. minutě Stefan Posch, druhou branku přidal v 82. minutě střídající Armindo Sieb. To už Sigma hrála bez vyloučeného Pétera Barátha.
Olomouc ukončila druhé účinkování v jarní části pohárů v klubové historii a nenavázala na čtvrtfinálovou účast v Poháru UEFA z roku 1992. Německý tým se mezi osmi nejlepšími celky soutěže utká s lepším z dvojice Rijeka – Štrasburk.
Trenér Tomáš Janotka mohl po vypršení karetního trestu zařadit do hry obránce Syllu, přesto dal přednost naprosto shodné sestavě jako v úvodním duelu na Hané, v němž pozici stopera vedle Malého zaujal Spáčil.
Domácí tým začal v bouřlivé atmosféře velmi aktivně a vytvořil si hned v úvodu střelecké příležitosti. Weiper mířil ve druhé minutě těsně vedle, o osm minut později jeho hlavičku chytil Koutný a potřetí před německým útočníkem hasil požár Spáčil.
Hanáci se ze sevření dostávali jen velmi sporadicky, veškerou jejich energii zabrala defenziva. Gólman Batz musel výrazně zpozornět až ve 20. minutě, kdy Růsek vypíchl rozehrávku domácích, naservíroval míč Šturmovi a slovinský reprezentant jen o kousek minul tyč.
Hosté pak ostrost útoku bundesligového týmu přece jen otupili, ale museli si hlídat výpady soupeře. V 35. minutě Mwene pořádně vylekal Koutného, který pak musel čelit i tvrdému ataku Tietze. Ve 45. minutě Weiper opět těsně hlavou minul.
Ráz zápasu určila hned první minuta druhé půle. Na centr Nebela si naskočil stoper Posch, na umístěnou hlavičku Koutný nedosáhl a rakouský reprezentant otevřel skóre celého dvojzápasu.
Janotkovi svěřenci museli otevřít hru, ale zároveň si i hlídat brejky soupeře. V 55. minutě šli domácí do přečíslení, ale Tietz Koutného nepřekonal. Olomoucká obrana pak přežila i následné rohové kopy.
Hanáci i přes veškerou snahu jen těžko hledali recept na kompaktnost a preciznost defenzivy Mohuče. Naděje hostů na postup ještě poklesly v 76. minutě, kdy Baráth na hranici pokutového území fauloval a po druhé žluté kartě byl vyloučen.
V 82. minutě při snaze Olomouce o souvislejší útok pláchl po pravé straně Da Costa, vrátil míč na nabíhajícího Sieba, který potvrdil výhru a postup aktuálně třináctého celku Bundesligy druhým gólem.
1. FSV Mohuč – Sigma Olomouc 2:0 (0:0)
Branky: 46. Posch, 82. Sieb. Rozhodčí: Treimanis – Gudermanis, Spasennikovs – Ratnieks (video, všichni Lot.). ŽK: Tietz, Kohr, Weiper – Kliment, Baráth, Sláma, Šíp. ČK: 76. Baráth. Diváci: 31 000. První zápas: 0:0, postoupila Mohuč.
Mohuč: Batz – Da Costa (87. Potulski), Posch, Kohr – Widmer (74. Veratschnig), Nebel (87. Kawasaki), Sano, I Če-song (90.+1 Maloney), Mwene – Tietz, Weiper (74. Sieb). Trenér: Fischer.
Olomouc: Koutný – Hadaš, Spáčil (84. Sylla), Malý, Sláma – Baráth, Beran (71. Janošek) – Ghali (62. Šíp), Růsek (84. Dolžnikov), Šturm – Kliment (62. Mikulenka). Trenér: Janotka.