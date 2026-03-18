V Mohuči budou Tomáš Janotka a jeho olomoučtí svěřenci po domácí bezbrankové remíze živit naději, aby po 34 letech prošli do čtvrtfinále evropského poháru. Co od utkání očekává a v čem spatřuje sílu německého soupeře?
Sázkovky nám nevěří, já ano, burcuje Janotka před odvetou
„Vždycky proti sobě stojí dvě strany a obě nyní chtějí uspět. Od domácích se to očekává, je to bundesligový tým s velkou silou. My se budeme snažit o to, abychom jim to co nejvíc znepříjemnili. Nechci tady mluvit o procentech naděje na postup, sázkovky nám nevěří, já hráčům ano. Od toho je fotbal krásný, že se v něm dějí překvapení,“ řekl čtyřiačtyřicetiletý kouč Hanáků.
Favoritem zápasu je aktuálně třináctý tým Bundesligy, který o uplynulém víkendu zvítězil v Brémách 2:0. Výmluvnější je ale jeho statistika z evropských pohárů, v nichž v této sezoně vyhrál všechny domácí duely v Konferenční lize a z ligové fáze postoupil přímo do osmifinále.
„Jejich síla v domácím prostředí je velká. Já neočekávám nějak zásadně odlišný zápas od toho u nás. Když už se dostanete tak daleko, potkáváte stále kvalitnější soupeře. Mohuč je skvěle organizovaný tým, nedostává moc gólů. Šancí moc nebude a proto bude důležité, abychom na ně něco vymysleli a dostali se do nich,“ plánoval Janotka.
Sigma přiletěla do Německa s kompletním kádrem včetně těch, kteří nejsou na soupisce pro Konferenční ligu, nebo jsou v rekonvalescenci. „Bereme to jako závěr prvního jarního cyklu. Chceme, aby si i ostatní hráči osahali atmosféru této soutěže. Po tomto utkání budou mít všichni šest dní volna, tak si to tady mohou užít,“ naznačil Janotka, že by nijak nebránil ani oslavám případného postupu.
O sestavě má kouč jasno. Na post stopera se po karetním trestu může vrátit Sylla, naopak nepočítá s Králem. „Je tu s námi jen jako případná pojistka. Sice už trénuje, ale míra rizika nasazení by byla velká a před reprezentační přestávkou i zbytečná,“ vysvětlil.
V případě remízy po základní hrací době i po prodloužení by o postupujícím rozhodly penalty. Ty Hanáci kopali na tréninku před odletem a moc se jim nedařily. „Kluci trefovali tyčky a já jsem za to rád. Aspoň si to vystříleli a kdyby došlo na pokutové kopy, tak by je naostro už dali,“ usmál se kouč.
Hanáky přijede do Mohuče povzbudit asi tisícovka fanoušků. Většina z nich do hlavního města spolkové země Porýní-Falc dorazí speciálním vlakem, který vyrazil dnes večer z Olomouce. „I pro ně je to velká odměna za to, kam se náš klub za posledního půl roku posunul,“ dodal Janotka.