Proklouznou Sparta a Olomouc mezi osm nejlepších Konferenční ligy? V cestě stojí Alkmaar a Mohuč

Večer, který rozhodne o tom, zda Sparta s Olomoucí bude kráčet sezonou Konferenční ligy dál. Pražany čeká na Letné osmifinálová odveta s Alkmaarem a k postupu mezi osm nejlepších týmů potřebují doma zvrátit nepříznivý vývoj, protože v Nizozemsku prohráli 1:2. Sigma hrála doma s bundesligovou Mohučí bez branek a je tak stále ve hře o první čtvrtfinálovou účast v evropských pohárech po 34 letech.
Letenští na hřišti aktuálně šestého celku Eredivisie prohráli pouze o gól především díky několika povedeným zákrokům Jakuba Surovčíka, jehož navíc dvakrát zachránila branková konstrukce. Slovenský gólman zastupuje zraněnou jedničku Petera Vindahla, jenž do současného působiště přišel právě z Alkmaaru.
Obě trefy nizozemského celku v prvním utkání obstaral útočník Troy Parrott. Irský reprezentant by se měl příští týden představit také v pražském Edenu proti Česku v semifinále play-off o postup na mistrovství světa. V neděli při ligové výhře 4:0 nad Heraclesem zaznamenal gól a dvě asistence. Sparta ve stejný den doma zdolala Slovácko 5:2 a zvítězila po sérii tří soutěžních porážek.
„I ve složitém období nesmíme zapomenout na to, že jsme dobrý tým. Máme hodně nových hráčů včetně mě. Pomalu jsme kompaktnější, lépe si na hřišti rozumíme. Musíme v tom pokračovat a ve čtvrtek hrát se správnou energií a přístupem. Pak věřím, že můžeme na Letné prožít magický večer,“ uvedl obránce či záložník Sparty Oliver Sonne.
Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho zkraje března vypadli ve čtvrtfinále domácího poháru s Mladou Boleslaví a v nejvyšší soutěži ztrácejí na vedoucího obhájce titulu Slavii už 10 bodů. „V lize se ještě může něco stát. Chtěli jsme být úspěšní v každé soutěži. Konferenční ligu nebereme tak, že chceme něco odčinit. Chceme v ní dojít co nejdál a ve čtvrtek pro to uděláme všechno,“ uvedl další krajní hráč Pavel Kadeřábek.
Letenští se do čtvrtfinále některého z pohárů naposledy probojovali v sezoně 2015/16, kdy v Evropské lize nestačili na Villarreal. Pokud přes Alkmaar přejdou, vyzvou v další fázi Lech Poznaň, nebo Šachtar Doněck. Lépe je na tom ukrajinský celek, který první duel na hřišti soupeře vyhrál 3:1.
Předpokládané sestavy utkání Sparta – Alkmaar
Předpokládané sestavy utkání Sparta – Alkmaar
Sparta: Surovčík – Sonne, Panák, Zelený, Kadeřábek – Sochůrek, Kairinen, Irving – Mercado, Haraslín – Vojta.
Alkmaar: Owusu-Oduro – Kasius, Goes, Penetra, De Wit – Koopmeiners, Mijnans, Smit – Jensen, Parrott, Daal.
Domácí remízu s aktuálně třináctým týmem Bundesligy olomoucký trenér Tomáš Janotka označil za spravedlivou, ale před odvetou avizoval, že jeho tým čeká v Mewa Areně pro 34 000 diváků křest ohněm. „Když jsem viděl, jakou melu dokázalo udělat zhruba šest set německých fanoušků tady, tak si těžko dovedeme představit, jak to bude vypadat před kulisou třiceti tisíc diváků v Mohuči. Myslím, že naši hráči nikdy před takovou návštěvou nehráli,“ konstatoval před týdnem Janotka.
Olomouc o víkendu protáhla šňůru neporazitelnosti v soutěžních zápasech na sedm, když doma remizovala 2:2 s Karvinou, a reprezentační přestávku stráví na pátém místě tabulky. V pohárové odvetě by měla Sigma stavět na výkonu z druhého poločasu ligové generálky, v němž dotáhla dvougólové manko a mohla i zvítězit.
Favoritem odvety je německý tým. V evropských pohárech hraje po devíti letech, vůbec poprvé postoupil do jarní části pohárů, což klub považuje za historický úspěch. Do osmifinále Konferenční ligy prošel německý tým ze sedmého místa ligové fáze a na rozdíl od Sigmy nemusel hrát úvodní kolo play-off. Olomouc do vyřazovací fáze prošla jako poslední postupující tým z 24. místa a cestou do osmifinále vyřadila Lausanne po výsledcích 1:1 doma a 2:1 venku.
Olomouc bude v Mohuči usilovat o vyrovnání klubového historického maxima v evropských pohárech z roku 1992. V osmifinále bývalého Poháru UEFA tehdy vyřadila Hamburk a potom ve čtvrtfinále vypadla s Realem Madrid.
Předpokládané sestavy utkání Mohuč – Olomouc
Předpokládané sestavy utkání Mohuč – Olomouc
Mohuč: Batz – Kohr, Potsch, Potulski – Da Costa, Nebel, Sano, I Če-song, Mwene – Tietz, Boving.
Olomouc: Koutný – Hadaš, Malý, Sylla, Sláma – Baráth, Beran – Šturm, Růsek, Ghali – Kliment.