Technicky jsme byli nedbalí, řekl Mbappé. Zkritizoval komunikaci v týmu

Francouzská superhvězda Kylian Mbappé zkritizoval výkon svého týmu po porážce 0:2 v semifinále mistrovství světa se Španělskem. Podle kapitána obhájci stříbra nehráli tak, jak si představovali. Odpovědnost za neúspěch vzal útočník na sebe. „Nehráli jsme tak, jak jsme chtěli, ani po technické, ani po taktické stránce,“ uvedl.
Les Bleus od začátku turnaje v Severní Americe působili výborným dojmem a úvodních šest zápasů vyhráli, ve vyřazovací fázi navíc do zápasu proti Španělům ve třech utkáních neinkasovali.
Mnozí jejich souboj s týmem z Pyrenejského poloostrova nazývali předčasným finále, Francie v něm ale překvapivě nedostála předchozím výkonům. Ve 22. minutě dostal Španělsko do vedení Mikel Oyarzabal z penalty a po necelé hodině hry přidal pojistku Pedro Porro.
Země galského kohouta neuspěla i proto, že Mbappé se střelecky neprosadil teprve ve druhém duelu na turnaji. S osmi góly vede tabulku kanonýrů společně s Lionelem Messim, v historickém pořadí je druhý o branku za argentinským rekordmanem.
„Jako kapitán musím převzít veškerou odpovědnost a nemám s tím žádný problém. Chtěli jsme se dostat do finále. Nedostali jsme se tam,“ prohlásil Mbappé, s 64 trefami nejlepší střelec v dějinách Francie.
„Když v semifinále mistrovství světa neuděláte to, co máte, tak nevyhrajete. Technicky jsme byli příliš nedbalí. Nedokázali jsme je ohrozit, když jsme měli šanci,“ uvedl Mbappé.
Taktika proti úřadujícím evropským mistrům, na něž Francouzi mimo jiné nestačili ani v předloňském semifinále Eura, se mu nezamlouvala. „Ve středu hřiště jsme byli tři proti dvěma, proti Španělsku je to těžké. Fabián (Ruiz) a Rodri měli spoustu času na rozehrávku. Při presinku nám chyběla komunikace. Myslím, že jsme měli hrát osobní presink a donutit je, aby s námi běhali,“ mínil někdejší hráč Monaka a Paris St. Germain.
V sobotu může zkompletovat medailovou sbírku na MS. V roce 2018 vybojoval s národním týmem zlato, před čtyřmi lety s ním nestačil ve finále po penaltách na Argentinu. Právě na jihoamerickou zemi můžou Francouzi v boji o třetí místo narazit. Druhou možností je Anglie. Přímý přenos odvysílá ve 23:00 ČT sport a ČT sport Plus.