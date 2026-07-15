Volba proti Anglii byla jasná. Místo pruhů nastoupí Argentinci v tmavě modré

Modrobílá musí stranou. Významné místo ve fotbalové historii Argentiny zaujímají také venkovní dresy v tmavomodré barvě. Právě v nich se obhájci titulu představí ve středečním semifinále mistrovství světa proti Anglii a budou doufat, že jim přinesou štěstí stejně jako v některých památných vzájemných duelech v minulosti. Přímý přenos i s bohatým předzápasovým programem sledujte od 20:00 na ČT sport, hosté ve studiu budou Petr Čech, Karel Poborský a Ondřej Čelůstka.
Argentina odehrála v tmavomodré proti Anglii památné čtvrtfinále mistrovství světa v Mexiku 1986, kdy se o vítězství Jihoameričanů 2:1 zasloužil legendární Diego Maradona „Boží rukou“ a „Gólem století“. O dvanáct let později opět v alternativních dresech Argentinci vyřadili Anglii na MS 1998 ve Francii v osmifinále po penaltovém rozstřelu.
I proto německý trenér Anglie Thomas Tuchel volbu Argentiny pro duel v Atlantě chápe. „Kdyby s tím byla spojena nějaká pověra, udělal bych totéž. Nevěděl jsem o tom, ale rozumím jim,“ řekl v úterý médiím kouč, jenž sám dodržuje několik rituálů. „Ale nikdy vám neřeknu, co to je, protože další pověra je to, že pokud ji prozradíte, nebude fungovat,“ rozesmál novináře.
Jeho protějšek Lionel Scaloni musel už od okamžiku, kdy bylo jasné složení semifinálových dvojic, odrážet dotazy na historickou rivalitu s Anglií, posílenou o válečný konflikt o Falklandy z roku 1982. Stejně tak se nechtěl příliš zaobírat barvou dresů.
„Já o modré dresy nežádal. Nevím, kdo to byl, ale asi je to tradice. Fakt nevím, co mám k tomu říct. Pokud s tím nemá Thomas problém, tak se dá říct totéž i o mně,“ uvedl trenér úřadujících mistrů světa.
Letošní argentinské modré dresy jsou poctou malířské technice fileteado, jež je zapsaná na seznamu nehmotného dědictví UNESCO. Dekorativní styl zrozený na začátku 20. století v Buenos Aires se mimo jiné vyznačuje výraznou symetrií, gotickým písmem a bohatými květinovými či abstraktními ornamenty.