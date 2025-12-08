Komise rozhodčích po 18. kole první ligy neodhalila v posuzovaných situacích žádnou chybu. Sudí Stanislav Volek podle ní správně nenařídil penaltu pro Sigmu v utkání proti Spartě, neboť se nemělo v případě kontaktu sparťana Patrika Vydry s domácím Jáchymem Šípem jednat o faul.
Rozhodčí Volek podle komise správně nenařídil penaltu proti Spartě
Hanáci se v 56. minutě za bezbrankového stavu marně dožadovali pokutového kopu, když Šíp spadl po souboji s Vydrou. „Letmý kontakt mezi hráči nebyl příčinou pádu domácího hráče č. 6. O přestupek se nejednalo,“ uvedla komise. Sparta v Olomouci zvítězila 1:0.
Penalty se nedočkala ani Karviná v derby s Ostravou, když Emmanuel Ayaosi ve 13. minutě spadl po souboji s Karlem Pojezným. „Hráč hostujícího družstva č. 6 ve skluzu patou lehce zasáhl míč. Hráč domácího družstva č. 14 nepokračoval svým pohybem za míčem, ale vybočil směrem k soupeři, přes kterého vzápětí přepadl. O přestupek se proto nejednalo,“ potvrdila komise verdikt sudího Dalibora Černého. Zápas skončil bez branek.
Komise se postavila také za rozhodčího Ondřeje Berku, který v duelu Jablonce s Bohemians 1905 ve dvou případech ani jednou nenařídil penaltu pro Pražany. Ve 33. minutě jablonecký Nassim Innocenti neúmyslně rukou zasáhl za ním stojícího Adama Kadlece do obličeje, podle posouzení nízkou intenzitou. „Jednalo se o hraniční situaci, a pokud by rozhodčí nařídil pokutový kop, VAR by neintervenoval,“ uvedla komise.
V 94. minutě Pražané volali po penaltě za hraní rukou. Ani v tomto případě se podle komise o přestupek nejednalo, protože hostující hráč zahrál míč hlavou z bezprostřední blízkosti do ruky jabloneckého Antonína Růska, jež byla v přirozené pozici. Míč se pak odrazil do ramene jeho spoluhráče Filipa Nováka. Severočeši tak uhájili těsnou výhru 1:0.
Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.
