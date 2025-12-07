Dva zápasy, jeden gól. To je stručná charakteristika nedělního programu 18. kola fotbalové ligy. Ten otevřel zápas Jablonce s Bohemians, kteří prohráli už třetí zápas za sebou – tentokrát 0:1. Osmou trefou v sezoně rozhodl Jan Chramosta. V Karviné se hrálo derby s Baníkem Ostrava a na gól tu čekali fanoušci marně, i když hlavně v prvním poločase k němu bylo blízko. V Pardubicích se proti Hradci Králové ve východočeském derby radovali domácí.
Jablonec udržel všechny body doma
Úvodní minuty patřily Pražanům. V deváté minutě dokonce Kadlec poslal míč hlavou v pádu do branky. Jenže videorozhodčí odhalil těsný ofsajd.
Postupně přebrali iniciativu fotbalisté Jablonce a po půlhodině hry Zorvan našel rozběhnutého Chramostu a ten trefil spojnici břevna a tyče. V nastaveném čase pak na hranici pokutového území akrobaticky trefil vysoký odražený míč opět Chramosta a poprvé od září se trefil přesně.
Po přestávce pak mohl opět člen Klubu ligových kanonýrů zvýšit vedení, ale brankář Reichl zasáhl včas.
V 62. minutě zamotal obránce Alégué a propálil gólmana Bohemians. Ale pro ofsajd Jawa, který bránil gólmanovi ve výhledu, gól uznán nebyl. Pak opět protáhl brankáře hostů Chramosta.
Ovšem závěr patřil snaze hostů o vyrovnání. Ale Drchal, Ramirez ani Hilál si na gólmana Hanuše nepřišli, a když už ano, tak se střela jen otřela o tyč.
Karviná měla k výhře blíž, ale Baník bod bere
Hornické derby nemělo vítěze, i když k němu zejména v prvním poločase měli blíž hráči Karviné. Po přestávce Baník zlepšil obranu a byl i nebezpečnější směrem dopředu. Lepší fotbal byl vidět ale v první části hry. Samko a po něm i Šigut a Gning ztroskotali na brankáři Holcovi.
O rušné okamžiky se začali starat i Ostravští. Buchtovo zakončení mířící do branky vykopl stoper Camara, jeho kolega Krčík pak hasil nebezpečí před Zlatohlávkem a Pojezný po rohu z voleje těsně minul levou tyč karvinské branky.
Pak se ujali režie znovu domácí. Gning střelou k bližší tyči na Holce nevyzrál. Samko servíroval finální přihrávku Gningovi před odkrytou branku, ale obránci centr zblokovali. Po přečíslení dva na jednoho opět střílel Gning, jenže branku minul. Blízko gólu byl střídající Chytrý, jeho ránu Holec vykopl na brankové čáře.
Po přestávce zajímavých situací výrazně ubylo, zápas už byl spíše taktickou partií plnou soubojů. První větší šanci druhé půle měl ostravský Pojezný. Kohút pak dokonce poslal míč do karvinské sítě, kvůli předchozímu faulu na Chytrého však gól Baníku nemohl platit. Situaci ještě přezkoumalo video. Deset minut před koncem hlavičkoval Gning velmi nepřesně. Domácí mohli rozhodnout v nastavení, jenže Ezeh a po něm Singhateh své šance nevyužili.
„V naší situaci ten bod bereme. Ve druhém poločase jsem hráli lépe než v prvním, v němž jsme byli rádi, že jsme šance Karviné přežili,“ konstatoval po zápase trenér Baníku Tomáš Galásek.
V Pardubicích úřadoval Lurvink
Zápas Pardubic s Hradcem nabídl vyrovnaný průběh, gólové šance měli ale takřka výhradně domácí. V páté minutě se ocitl pardubický kapitán Patrák sám před Zadražilem, královéhradecký brankář ale skvěle zasáhl. Po čtvrthodině Noslin v ideální pozici hlavou přestřelil.
Hosté zahrozili pouze Daridovou křižnou střelou, s níž si Charatišvili poradil. Po půlhodině Tanko našel na zadní tyči Patráka, ten však ve vyložené šanci opět neuspěl. Pro druhého nejlepšího střelce soutěže (osm gólů) skončil 100. ligový start nešťastně, když po úderu do hlavy musel na konci úvodního dějství vystřídat. Ještě předtím Bammens hlavičkou minul vzdálenější tyč jen o centimetry.
Bez zraněné opory Pardubice po změně stran v ofenzivě znatelně polevily. A protože ani Hradec nebyl vůbec nebezpečný, plynul druhý poločas dlouho bez většího vzruchu. Až v 72. minutě Konečný našel centrem před bránou Krobota a jeho hlavička skončila na tyči.
V 77. minutě nastal klíčový okamžik duelu. Čech zfauloval na hranici vápna unikajícího Tanka a uviděl druhou žlutou kartu. "Votroci" pátou červenou kartou v ligové sezoně v čele negativní statistiky nejtrestanějších mužstev vyrovnali svého dnešního soupeře a Olomouc. O chvíli později si navíc Lurvink naskočil na rohový kop Samuela Šimka a hlavou zaznamenal premiérovou trefu v ročníku.
Vzápětí mohl definitivně rozhodnout Tanko, jeho nájezd dalším výborným zákrokem zlikvidoval Zadražil. Hradec už v závěru neměl síly na zdramatizování utkání a prohrál teprve druhé z posledních osmi kol. V nejvyšší soutěži nezvítězil na hřišti Pardubic ani na pátý pokus.
Výsledky 18. kola první fotbalové ligy
FK Pardubice – FC Hradec Králové 1:0 (0:0)
Branka: 79. Lurvink. Rozhodčí: Všetečka – Nádvorník, Kříž – J. Beneš (video). ŽK: Bammens, Solil, Krobot – Čech, Elbel. ČK: 77. Čech (Hradec Králové). Diváci: 3362.
Pardubice: Charatišvili – Noslin, Bammens, Lurvink – Sychra (61. Saarma), Řezníček (46. Solil), S. Šimek, Konečný (88. Míšek) – Tanko (90.+2 Samuel), Patrák (45.+2 Botos) – Smékal (61. Krobot). Trenér: Trousil.
Hradec: Zadražil – Čech, Elbel, Horák – Sojka, Dancák (85. Mihálik), Darida, Ludvíček (85. Kubr) – Pilař (70. Griger), Slončík – Van Buren. Trenér: Horejš.
FK Jablonec – Bohemians Praha 1905 1:0 (1:0)
Branka: 45.+2 Chramosta. Rozhodčí: Berka – Vlček, Ratajová – Radina (video). ŽK: Růsek – Sakala, Kovařík, Sinjavskij. Diváci: 2358.
Jablonec: Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Novák – Čanturišvili, Sedláček, Zorvan (87. Štěpánek), Innocenti (66. Souček) – Alégué (87. Suchan), Chramosta (66. Růsek) – Jawo (75. Puškáč). Trenér: Kozel.
Bohemians: Reichl – Kareem, Hůlka, Vondra, Sinjavskij – Čermák, Sakala (81. Pleštil) – A. Kadlec (67. Drchal), Ristovski (46. Hilál), Kovařík (67. Smrž) – Zeman (46. Ramírez). Trenér: Veselý.
MFK Karviná – Baník Ostrava 0:0
Rozhodčí: Černý – Hájek, Kotík – Adámková (video). ŽK: Ayaosi, Singhateh, Bielan (asistent trenéra) – Zlatohlávek. Diváci: 4833 (vyprodáno).
Karviná: Lapeš – Boháč (27. Chytrý), Camara, Krčík, Fleišman – Labík (69. Štorman), Křišťan (90.+3 Ezeh) – Ayaosi (69. Singhateh), Samko, Šigut – Gning (90.+3 Fiala). Trenér: Jarolím.
Ostrava: Holec – Bewene, Chaluš, Kričfaluši, Pojezný – Kohút (78. Musák), Planka, Boula, Buchta (59. Havran) – Zlatohlávek (90.+1 Plavšič), Pira (46. Owusu). Trenér: Galásek.
1. FC Slovácko – Viktoria Plzeň 3:0 (2:0)
Branky: 32. Petržela, 45.+3 Blahút, 68. Daníček. Rozhodčí: Nehasil – Matoušek, Kotalík – Orel (video). ŽK: Trávník, Reinberk, Stojčevski – Valenta, Adu, Doski, Višinský. Diváci: 3655.
Slovácko: Heča – Vaško, Stojčevski, Rundič (30. Mulder) – Reinberk (59. Ndefe), Tetour, Trávník, Blahút – Havlík (77. Šviderský), Daníček (77. Krmenčík), Petržela (59. Barát). Trenér: Skuhravý.
Plzeň: Wiegele – Memič, Dweh, Jemelka, Doski – Valenta (67. Zeljkovič), Červ – Vydra (82. Kabongo), Ladra (67. Višinský), Souaré – Durosinmi (46. Adu). Trenér: Hyský.
Sigma Olomouc – Sparta Praha 0:1 (0:0)
Branka: 88. Rrahmani. Rozhodčí: Volek – Paták, Antoníček – Starý (video). ŽK: Slavíček, Breite – Mannsverk. Diváci: 10.736.
Olomouc: Koutný – Hadaš, Malý, Král, Slavíček – Breite, Beran - Mikulenka (46. Navrátil), Langer (78. Janošek), Šíp (69. Michez) – Tijani (63. Kliment). Trenér: Janotka.
Sparta: Vindahl – Martinec (77. Mannsverk), Vydra, Sörensen – Preciado, Kairinen, Eneme (77. Sadílek), Kadeřábek (83. Mercado) – Birmančevič (62. Kuol), Haraslín – Rrahmani. Trenér: Priske.
Dukla Praha – Slovan Liberec 1:1 (1:0)
Branky: 40. Kroupa – 90. Krollis. Rozhodčí: Vokoun – Váňa, Volf – Adámková (video). ŽK: Šehovič, Jedlička, Černák – Krollis, Plechatý, Soliu. Diváci: 2012.
Dukla: Matrevics – Kozma, Svozil, Purzitidis – Isife (90.+2 Šebrle), Gaszczyk (90.+2 Žitný), Tijani, Šehovič – Kroupa (62. Jedlička), Kadák (62. Černák) – Cissé (89. Hašek). Trenér: Holoubek.
Liberec: Koubek – Icha (73. Koželuh), Plechatý, N'Guessan, Kayondo (80. Rus) – Stránský, Diakité (63. Hlavatý) – Dulay (46. Hodouš), Mahmic (46. Mašek), Soliu (63. Letenay) – Krollis. Trenér: Kováč.
FK Mladá Boleslav – FC Zlín 3:1 (3:1)
Branky: 6. Kolářík, 38. Šubert, 43. Kostka – 23. Ulbrich. Rozhodčí: J. Beneš – Zoufalý, A. Beneš – Adam (video). ŽK: Ševčík, Prebsl – Kanu, Nombil. Diváci: 961.
M. Boleslav: Floder – Prebsl, Králik, Matoušek (66. Penner) – Kostka, Macek, Donát, Šubert (76. Fulnek) – Ševčík (66. John), Kolářík (87. Haliti) – Vojta (76. Klíma). Trenér: Majer.
Zlín: Dostál – Fukala, Křapka, Kolář, Bartošák (83. Kalabiška) – Nombil, Ulbrich (63. Bránecký) – Koubek (46. Petruta), Cupák, Načkebija (69. Machalík) – Kanu (63. Poznar). Trenér: Červenka.