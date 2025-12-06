Nečekanou nakládačku schytali fotbalisté Plzně v Uherském Hradišti na stadionu do té doby posledního Slovácka, kde prohráli 0:3. Po páteční předehrávce v Teplicích, v níž si Slavia upevnila vedení v tabulce, když vyhrála 2:1, pokračovalo 18. kolo první ligy a Liberec zachránil na Dukle bod vyrovnáním na 1:1 v 90. minutě, Mladá Boleslav porazila 3:1 Zlín. V závěrečných minutách rozhodla svůj zápas v Olomouci také Sparta, která vyhrála 1:0.
Tonoucí Slovácko vyškolilo Plzeň, Sparta veze výhru z Hané a Zlín narazil v Boleslavi
Šok v Uherském Hradišti na plzeňský účet
Slovácko vedlo po poločase po brankách dvaačtyřicetiletého bývalého křídelníka Viktorie Milana Petržely a Patrika Blahúta 2:0, nejvyšší vítězství domácích v sezoně pak v 68. minutě podtrhl Vlastimil Daníček.
Plzeň potřetí z posledních čtyř kol nevyhrála a její ztráta na lídra tabulky Slavii narostla na pátém místě už na 13 bodů. Viktorii nevyšla generálka na čtvrteční duel Evropské ligy v Athénách s Panathinaikosem. Slovácko doma obralo Plzeň o body už počtvrté za sebou a připsalo si teprve třetí vítězství v sezoně nejvyšší soutěže. Tým z Uherského Hradiště s čistým kontem vyhrál i druhý domácí zápas po příchodu trenéra Romana Skuhravého a opustil poslední místo neúplné tabulky, na které se propadla Ostrava.
Sparta veze výhru z Hané
Pražané výhrou 1:0 v Olomouci částečně odčinili porážku s Pardubicemi v minulém kole a z druhého místa tabulky dál ztrácejí pět bodů na vedoucí Slavii. Souboj dvou účastníků Konferenční ligy rozhodl v 88. minutě Albion Rrahmani. Sigma poprvé v sezoně nejvyšší soutěže prohrála doma.
Domácím chyběli kvůli karetnímu trestu hned tři zadáci, z toho obvyklí dva stopeři, ve středu obrany tak zaskočili Král s Malým. Hanáci navíc postrádali ze zdravotních důvodů nejlepšího střelce soutěže Vašulína, i s absencemi ale drželi proti favoritovi krok. Rozhodující moment přišel dvě minuty před koncem základní hrací doby. Střídající Mercado našel z levé strany Rrahmaniho, který zblízka k tyči překonal bezmocného brankáře Koutného. Kosovský útočník Sparty se o pět centimetrů vyhnul ofsajdu a sedmým gólem v ligové sezoně potvrdil pozici nejlepšího týmového střelce. Na lídra tabulky kanonýrů olomouckého Vašulína ztrácí dvě branky.
Liberci zachránil aspoň bod v závěru Krollis
Před přestávkou poslal Duklu do vedení osmnáctiletý Michal Kroupa, v poslední minutě utkání pak vyrovnal liberecký Raimonds Krollis. Slovan ztratil body po sérii čtyř vítězství a nevyužil možnost dotáhnout se v neúplné tabulce na třetí Jablonec.
Pražané si připsali osmou remízu v ligové sezoně, což je nejvíc ze všech účastníků soutěže. Dukla zvítězila v jediném z posledních 13 kol a zůstala na 14. příčce. Liberec prohrál jediné z posledních 12 ligových utkání a drží se na čtvrtém místě.
V Boleslavi se rozhodlo už do přestávky
Skóre otevřel v šesté minutě domácí Josef Kolářík, v 23. minutě vyrovnal Tom Ulbrich. Na konci úvodního dějství rozhodli o vítězství Středočechů Martin Šubert s Dominikem Kostkou. Mladoboleslavští doma v lize vyhráli po sedmi zápasech a oplatili soupeři porážku 2:3 z úvodního vzájemného duelu sezony.
Mladá Boleslav se Zlínem prohrála jediné z posledních osmi ligových utkání. Doma si v desátém zápase připsala teprve druhý triumf v ročníku, na svém stadionu byla před dneškem nejhorším týmem soutěže.
Výsledky 18. kola první fotbalové ligy
1. FC Slovácko – Viktoria Plzeň 3:0 (2:0)
Branky: 32. Petržela, 45.+3 Blahút, 68. Daníček. Rozhodčí: Nehasil – Matoušek, Kotalík – Orel (video). ŽK: Trávník, Reinberk, Stojčevski – Valenta, Adu, Doski, Višinský. Diváci: 3655.
Slovácko: Heča – Vaško, Stojčevski, Rundič (30. Mulder) – Reinberk (59. Ndefe), Tetour, Trávník, Blahút – Havlík (77. Šviderský), Daníček (77. Krmenčík), Petržela (59. Barát). Trenér: Skuhravý.
Plzeň: Wiegele – Memič, Dweh, Jemelka, Doski – Valenta (67. Zeljkovič), Červ – Vydra (82. Kabongo), Ladra (67. Višinský), Souaré – Durosinmi (46. Adu). Trenér: Hyský.
Sigma Olomouc – Sparta Praha 0:1 (0:0)
Branka: 88. Rrahmani. Rozhodčí: Volek – Paták, Antoníček - Starý (video). ŽK: Slavíček, Breite - Mannsverk. Diváci: 10.736.
Olomouc: Koutný – Hadaš, Malý, Král, Slavíček – Breite, Beran - Mikulenka (46. Navrátil), Langer (78. Janošek), Šíp (69. Michez) – Tijani (63. Kliment). Trenér: Janotka.
Sparta: Vindahl – Martinec (77. Mannsverk), Vydra, Sörensen – Preciado, Kairinen, Eneme (77. Sadílek), Kadeřábek (83. Mercado) –- Birmančevič (62. Kuol), Haraslín – Rrahmani. Trenér: Priske.
Dukla Praha – Slovan Liberec 1:1 (1:0)
Branky: 40. Kroupa – 90. Krollis. Rozhodčí: Vokoun – Váňa, Volf – Adámková (video). ŽK: Šehovič, Jedlička, Černák – Krollis, Plechatý, Soliu. Diváci: 2012.
Dukla: Matrevics – Kozma, Svozil, Purzitidis – Isife (90.+2 Šebrle), Gaszczyk (90.+2 Žitný), Tijani, Šehovič – Kroupa (62. Jedlička), Kadák (62. Černák) – Cissé (89. Hašek). Trenér: Holoubek.
Liberec: Koubek – Icha (73. Koželuh), Plechatý, N'Guessan, Kayondo (80. Rus) – Stránský, Diakité (63. Hlavatý) – Dulay (46. Hodouš), Mahmic (46. Mašek), Soliu (63. Letenay) – Krollis. Trenér: Kováč.
FK Mladá Boleslav – FC Zlín 3:1 (3:1)
Branky: 6. Kolářík, 38. Šubert, 43. Kostka – 23. Ulbrich. Rozhodčí: J. Beneš – Zoufalý, A. Beneš – Adam (video). ŽK: Ševčík, Prebsl – Kanu, Nombil. Diváci: 961.
M. Boleslav: Floder – Prebsl, Králik, Matoušek (66. Penner) – Kostka, Macek, Donát, Šubert (76. Fulnek) – Ševčík (66. John), Kolářík (87. Haliti) – Vojta (76. Klíma). Trenér: Majer.
Zlín: Dostál – Fukala, Křapka, Kolář, Bartošák (83. Kalabiška) – Nombil, Ulbrich (63. Bránecký) – Koubek (46. Petruta), Cupák, Načkebija (69. Machalík) – Kanu (63. Poznar). Trenér: Červenka.