Dva góly Mojmíra Chytila zajistily fotbalistům Slavie přezimování na špici prvoligové tabulky. V předehrávce 18. kola zvítězili Pražané 2:1 v Teplicích právě zásluhou Chytila, který dal druhý gól z penalty. V závěru už stačil za Teplice pouze snížit Matyáš Kozák. Obhájci titulu mají v čele tabulky osmibodový náskok na druhou Spartu, která nastoupí v sobotu v Olomouci. Závěrečné podzimní kolo je na programu příští týden.
Chytil vystřelil Slavii v Teplicích tři body
Slavia zůstává jediným neporaženým týmem a naladila se na úterní zápas Ligy mistrů v Londýně proti Tottenhamu. Pražané zvítězili v lize popáté za sebou a Teplice zdolali na jejich hřišti po třech duelech. Severočeši prohráli teprve druhé z posledních 11 utkání nejvyšší soutěže. V tabulce jim patří 11. příčka.
Slavia nemohla postavit Chorého, který onemocněl. Teprve podruhé v lize tak dostala šanci od začátku letní posila Prekop. Poprvé po dlouhém zranění nastoupil v základní sestavě nigerijský stoper Ogbu. Teplicím chyběl klíčový obránce Halinský, jenž na severu Čech hostuje právě z Edenu.
Tepličtí pojali duel s lídrem tabulky jako součást oslav 80. výročí od založení klubu a zápas zahájili ohňostrojem těsně za branami stadionu. Domácí nastoupili ve speciálních dresech s vánočními motivy, které ještě umocnily sváteční atmosféru netradiční „mikulášské“ předehrávky.
V ofenzivě ale byli domácí v první půli neškodní. Po opatrném úvodu začala Slavia zvyšovat tlak a mezi 18. a 24. minutou si vypracovala několik gólových šancí. Třikrát mohl skórovat Chytil, který byl nejblíže při technické střele do břevna. Jeho nebezpečnou hlavičku po rohu ukryl do rukavic Trmal stejně jako chvíli předtím Prekopovo slabé zakončení zblízka.
Severočeši postupně nápor favorita otupili, komplikací pro ně ale byla zranění a střídání stopera Takácse a záložníka Krejčího. Dnešní soupeři spolu sehráli na teplických Stínadlech třetí bezgólový první poločas za sebou, přestože Prekop v nastavení po Mosesově kolmici postupoval sám na Trmala. Teplický brankář však jeho kličku vystihl a od míče ho odstavil.
Po změně stran se domácí přece jen osmělili i směrem dopředu a v 56. minutě mohl střídající Švanda otevřít skóre. Po narážečce s Bílkem se ocitl na malém vápně sám před Staňkem, střela mu ale nesedla a míč se od Zimy odrazil těsně nad břevno.
Vzápětí na druhé straně Trmala nepřekonal z úhlu Prekop, v 62. minutě už se ale s 37 góly nejlepší ofenziva soutěže dočkala. Provod přízemním centrem našel před bránou Chytila a ten ve skluzu zakončil.
O pět minut později navíc Večerka stáhl v pokutovém území Prekopa a sudí Radina nařídil penaltu. Tu si vzal Chytil a střelou doprostřed navázal na dvě trefy z minulého kola proti Slovácku (3:0). Celkem má v aktuálním ročníku na kontě sedm zásahů a v týmové tabulce střelců dostihl Chorého.
V 73. minutě měl velkou šanci opět Švanda, brankář Staněk ho ale tváří v tvář vychytal. Domácí tak vrátil do hry až v 86. minutě Kozák, jenž zužitkoval Rizničův střílený centr do vápna. I on navázal na gól z minulého kola při výhře 1:0 na hřišti Bohemians 1905.
Předehrávka 18. kola
FK Teplice – Slavia Praha 1:2 (0:0)
Branky: 86. Kozák – 62. a 68. z pen. Chytil. Rozhodčí: Radina – Kubr, Pečenka – Všetečka (video). ŽK: Pulkrab, Večerka – Holeš, Sadílek. Diváci: 7784.
Teplice: Trmal – Audinis, Takács (29. Jakubko), Večerka – Radosta (70. Kozák), D. Mareček, Bílek, Riznič – Krejčí (39. Trubač) – Pulkrab (70. Nyarko), Auta (46. Švanda). Trenér: Frťala.
Slavia: Staněk – Holeš, Ogbu, Zima (72. Vlček) – Douděra, Moses (81. Cham), Sadílek, Bořil (81. Sanyang) – Provod – Chytil (87. Zafeiris), Prekop (72. Kušej). Trenér: Trpišovský.