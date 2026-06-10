Příběhy hvězd MS: Poslední tanec pro Messiho a Ronalda. Vytoužený mundial pro Haalanda a Sloni ukážou svůj klenot

Vypíchnout všechny hvězdy a zajímavé hráče nadcházejícího mistrovství světa by dalo snad na list o sto položkách. Za každou osobností stojí nějaký příběh. Redakce webu ctsport.cz vybrala zajímavé osudy hvězd v každé skupině šampionátu. Široká je paleta hráčů, kteří se loučí s velkou scénou – Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Ale je tu i několik významných talentů, kteří se hlásí o slovo, v čele s Laminem Yamalem. Sledujte také komplexní preview k MS ve 22:05 na ČT sport. Hosty Petra Kubáska budou Ondřej Čelůstka a Miroslav Soukup.
Skupina A: Žádný stres. Son si prý schovává góly na MS
Mohli bychom ve znamení patriotismu vybírat mezi českými hráči, ale nutno uznat, že ve skupině A bude hráčem s neslavnějším jménem Son Hung-min. Korejská opora loni v létě opustila Premier League, kde se stal se sbírkou úctyhodných 333 zápasů ikonou Tottenhamu. Na zámořských trávnících měl dobrý vstup do angažmá v Los Angeles Galaxy a teď si na nich zahraje už čtvrtý světový šampionát.
Jeden z nejlépe placených hráčů Major League Soccer má o motivaci postaráno. Chce ukázat, že se ve svých 33 letech nešel jen tak uklidit do USA, protože v nové sezoně MLS ještě neskóroval. Posbíral ale ve 13 zápasech 8 asistencí. „Hodně lidí z toho má obavy, ale já ne. Fyzicky se cítím skvěle a jak už jsem žertoval v jiných rozhovorech, tak si s největší pravděpodobností šetřím góly na mistrovství světa,“ usmíval se Son.
Skupina B: Smolař Davies sní o domácím svátku
Roky máte myšlenku zahrát si na MS doma před vlastními fanoušky, ale v této sezoně Alphonso Davies místo natěšení na velký svátek spíše trnul v každém zápase. Kvůli častým zranění odehrál za Bayern pouze 23 zápasů. V základní sestavě nastoupil pouze šestkrát a celý zápas zvládl naposledy na konci ledna.
Naposledy si pětadvacetiletý obránce poranil v odvetě semifinále Ligy mistrů s PSG stehenní sval. V nominaci kapitán Kanady však neschází. Vynechal přípravná utkání a připravuje se individuálně. Davies byl považován za jednoho z nejlepších levých beků světa. Teď ho zajímá ale hlavně to, aby si splnil sen na MS. Pokud nastoupí, jistě půjde o emotivní moment.
Skupina C: Vinicius opět pod vedením Carla. Pomůže mu i Neymar?
„Lidé někdy říkají, že Brazílie momentálně nemá hvězdu. Možná je to pravda,“ prohlásil kouč Selecaa Carlo Ancelotti. Možná se mu tento přístup „hodí do krámu“ a pokusí se z Kanárků udělat fungující, soudržný tým. Jenže pokud by se mělo na někoho ukázat prstem, bude to Vinicius Júnior z Realu Madrid.
V Brazílii si lámou hlavu, proč „Vini“ nenaplňuje v reprezentaci potenciál jako v Madridu. Ve 49 zápasech dal pouze 9 branek, v kvalifikaci zaznamenal jen bilanci 2+1. Naděje Brazilců se upínají k faktu, že jej povede opět Ancelotti, pod kterým rozporuplný křídleník v Realu zářil.
Vinicius má fanouškům Selecaa ještě co dokazovat, za to další velké jméno v týmu – Neymar – je jimi zbožňovaný. Brazilská ikona oblékne žlutý národní dres po téměř třech letech, ale do úvodních zápasů kvůli zranění lýtka nezasáhne.
„Je náš idol, pro reprezentaci toho udělal hodně. Možná nám budě chybět. Teď budu já jedním z hráčů, který se ho pokusí nahradit,“ řekl pro magazín FIFA Vinicius. A teď se nabízí otázka: Přiučí se Vini od Neymara, jak zvládat tlak a být ústřední postavou, nebo bude účast bývalé superstar na lavičce spíše kontraproduktivní?
Skupina D: Rodině chtěl kdysi naplnit ledničku, teď Güler zásobuje parťáky v Realu
V jeho fotbalovém životě přichází výzvy strašně brzy. Ve 13 letech si ho vybralo Fenerbahce, v 17 letech dostal na dres desítku po Mesutu Özilovi, v 18 letech na něj ukázal slavný Bílý balet, v 19 letech v roce 2024 se stal nejmladším tureckým střelcem gólu na Euru a nyní v 21 letech je stěžejním hráčem reprezentaci. Řeč je o mimořádně nadaném Ardovi Gülerovi.
Není to tak dávno, co napsal fanouškům dopis o své cestě. Güler nevyrůstal v bohaté rodině, ale v paneláku v Ankaře a vzpomínal, že do Fenerbahce odcházel s přáním rodiny: „Ardo, naplň nám ledničku.“ Mimořádně nadaný záložník si už v Realu Madrid zajistil místo v sestavě. V sezoně přihrál na 9 branek (na další 4 v Lize mistrů) a patří mezi top desítku asistentů v pěti nejlepších ligách. Společně s Hakanem Calhanoglem potáhne Turecko na bedrech.
Skupina E: Yan Diomande – nová tvář na světové scéně
Omluva Německu, ale v této skupině je jeden z nejžádanějších hráčů na světě. Mnozí fotbaloví experti mají jasno, Yan Diomande z bundesligového Lipska je největší vycházející hvězda mundialu. Spojován byl v médiích už s Liverpoolem, Manchesterem City, Realem Madrid, PSG a Bayernem Mnichov. A tímto klenotem se pro MS pyšní Pobřeží Slonoviny.
Devatenáctiletý křídelník přestoupil teprve v červenci minulého roku z Leganés za pouhých 20 milionů euro. Teď je jeho cenovka na 90 milionech eur a Red Bull si jej údajně cení na 130 milionů. Diomande uhranul Bundesligu, ve 33 zápasech vstřelil 12 gólů a připsal si 9 asistencí. V 15 letech se přestěhoval na Floridu a trénoval rozvoj na DME Academy a teď za mořem zazářil na té největší scéně.
Skupina F: Mít Van Dijka? Důležitější, než kdy předtím
Fotbalový fanoušek vždy netrpělivě prohlížel soupisku Oranjes a těšil se kolik ofenzivních hvězd napočítá. No, současné Nizozemsko po éře Robbena, Van Persieho a spol. takto výraznou personu v útoku postrádá. Pozornost se upíná do obrany na čtyřiatřicetiletého kapitána Virgila van Dijka a jeho schopnost lídrovství.
Co do produktivity zažil sezonu, kterou v Liverpoolu nepamatuje. V Premier League nasázel šest branek a k tomu na jeden gól přihrál. Bude na papíře nejvýraznější postavou Oranjes a díky své fyzické vybavenosti a přesné hlavičce třeba může ze standardky pomoct útočníků Gakpovi, Depayovi či Malenovi.
Skupina G: Salah si touží poprvé v kariéře vychutnat MS naplno
Je až s podivem, že ve své bohaté kariéře může zapsat teprve třetí utkání na mistrovství světa. Mohamed Salah se podívá s Faraony na druhý mundial ve své kariéře, ale ten první v Rusku před osmi lety byl pro něj bolestivý. Nestihl první zápas, protože se zotavoval ze zranění ramene po finále Ligy mistrů. V dalších dvou zápasech vstřelil jediné dva góly Egyptu, který se představil na MS po 28 letech a hned vypadl ze skupiny. Skončil bez bodu a se skóre 2:6.
Jen škoda pro Salaha, že nyní nejede na šampionát ve své top formě z předchozích let. V Premier League si zapsal sice solidní bilanci 7+7, ale fanoušci ho znají ještě s daleko vyššími čísly. Salah se po úctyhodných devíti sezonách, dvou titulech v Premier League a triumfu v Lize mistrů s The Reds emotivně rozloučil. A teď je nastavený na misi s Egyptem, kterému mundial dosud působil spíš smutek než radost...
Skupina H: První šance pro Yamala zazářit na turnaji nejlepších
Jeho zdravotní stav je teď asi nejsledovanější záležitostí ve Španělsku. Lamine Yamal nehrál od 22. dubna kvůli problémům s levým stehenním svalem. Hvězda Barcelony se zranila při zahrávání penalty proti Vigu, kterou mimochodem Yamal proměnil. Úterní generálku proti Peru vynechal, ale trenér Luis de la Fuente uvedl, že Yamal by mohl být k dispozici 15. června na start MS proti Kapverdám.
Yamal získal s Barcelonou španělský titul, čerstvě byl zvolen nejlepším hráčem uplynulého ročníku La Ligy a před dvěma lety udivoval při cestě Španělska za zlatem na Euru. Jeden gól dal a čtyři skvěle připravil pro spoluhráče. V 18 letech už ho svět nebere jen jako vycházející hvězdu, ale spíš jako hráče, na kterém La Roja může stavět. A teď se poprvé ukáže na té nejlepší světové reprezentační scéně.
Skupina I: Ve stopách otce. Vypusťte Vikinga Erlinga na mundial
Jistě ve skupině, v níž je i Francie, se nabízí vybrat Kyliana Mbappého. Jenže pokud se zaměříme na příběhovou stránku, tak superstar Erling Haaland je tím neokoukaným na světovém šampionátu. Současná generace mladých Vikingů se po obrovském úsilí konečně dostala na velký reprezentační turnaj. Naposledy si Norsko zahrálo v roce 1998 ve Francii a na Euru o dva roky později, konkrétně parta kolem Ole Gunnara Solskjaera či současného kouče Norů Stale Solbakkena.
Takže Norové se představili na MS před 28 lety, to nebyl nyní pětadvacetiletý Haaland ještě ani na světě. Teď je mašinou na góly – 49 zápasů v reprezentaci, 55 branek a 9 asistencí. „Bylo to tak dlouho a pořád jsme se snažili na šampionát dostat. Když se to několikrát nepodařilo, člověk si zvykne, že se to neděje,“ oddechl si Haaland. „Myslím, že už bylo na čase,“ dodal s odhodláním.
Pro Haalanda je postup na šampionát hodně symbolický. Jeho otec Alf-Inge hrál za národní tým na mistrovství USA v roce 1994, kde v New Yorku na Giants Stadium Norové ve skupině prohráli 0:1 s Itálií. Tento stadion byl zbourán a na jeho místě v New Jersey vyrostl nový, nyní s názvem MetLife Stadium. Erling a spol. si na něm zahrají se Senegalem. „Mluvili jsme spolu o MS a otec říkal, že je to jako tři finále, kde hrajete o život,“ vzpomíná syn Erling a je připraven na velkou výzvu.
Skupina J: Konec se zlatou obhajobou? Messi pro to udělá vše
Svatý grál zažil před čtyřmi lety v Kataru, ale pochopitelně jako každý velký sportovec nemá dost. Lionel Messi bude s argentinskou reprezentací obhajovat titul mistrů světa. V 38 letech startuje na posledním světovém šampionátu. Potvrdil to mimo jiné i v září minulého roku, kdy odehrál za La Albiceleste poslední domácí kvalifikační zápas v kariéře a dvěma góly pomohl svému týmu k vítězství 3:0 nad Venezuelou.
„O podobném konci jsem vždycky snil. Na tomhle trávníku jsem prožil spoustu krásných i nepříjemných chvil. Ale vždycky bylo skvělé hrát doma,“ řekl Messi a teď se definitivně rozloučí s národním týmem na vrcholné scéně.
Lehké obavy o jeho zdraví jsou zažehnány. Úterní poslední přípravný zápas v Alabamě proti Islandu (3:0) odehrál a dokonce skóroval z penalty. A zase tím lámal rekordy. Když Messi proměnil penaltu, stal se ve věku 38 let, 11 měsíců a 14 dnů nejstarším střelcem v historii argentinského národního týmu. Překonal Ángela Labrunu, který držel rekord od roku 1958.
Osminásobný držitel Zlatého míče v nedávném rozhovoru prohlásil: Tento tým vás nezklame! A v to fotbaloví fanoušci doufají. Věří, že se dočkají zase podobně skvělých zážitků jako při neuvěřitelném finále Argentiny proti Francii v Kataru. Za poslední léta nebylo hezčího zápasu...
Skupina K: Ronaldův gól i na šestém MS by byl absolutní unikát
Nesmí chybět Cristiano Ronaldo. Messiho souputník a rival ohledně sběru klubových či individuálních trofejí. Už jednačtyřicetiletá legenda vyhrála s Portugalskem mistrovství Evropy v roce 2016, ale vyhrát mundial... I tento sen pohání Ronalda při jeho rekordní šesté účasti na MS.
V Kataru Ronaldo opouštěl po prohraném čtvrtfinále s Marokem (0:1) hřiště v slzách, zdálo se, že přišel o poslední šanci. Ale ještě jednu příležitost mu fotbal přihrál. Na zlato Portugalsko zaútočit jistě může, zvlášť s patrně nejlepším středem zálohy na světě – Fernandes, Vitinha, Neves.
Ronaldo, který si prodlužuje kariéru v saúdskoarabském an-Nasru. Světový rekordman v počtu reprezentačních zápasů (226) i branek (143) jako jediný skóroval na pěti MS. „V mém věku je šampionát ten moment s velkým M. Fotbal hraju posledních 25 let. Dokázal jsem všechno. Mám mnoho různých rekordů v klubech i v národních týmech. Chci si ten okamžik na mistrovství světa užít,“ řekl v listopadu pro americkou stanici CNN. Jen lehké upřesnění, vše ještě nevyhrál, chybí mundial, který by se vyjímal na piedestalu jeho kariéry.
Skupina L: Chorvatský playmaker zrozený pro mistrovství světa
FIFA ve svém magazínu zařadila Chorvaty do skupiny „Last dance“. A takzvaný „poslední tanec“ je mířený především na Luku Modriče. Čtyřicetiletý tvůrce hry už slavil s národním týmem stříbro v Rusku a bronz v Kataru. Na mundialu to zkrátka umí a opět nebude chybět, přestože ještě v dubnu podstoupil operaci zlomené lícní kosti.
„Luka Modrič je stále ústřední postavou tohoto týmu, hnací silou národního týmu. Je to naprostý profesionál, který vykonává svou práci na nejvyšší možné úrovni. Přestože mu je už čtyřicet let, stále je nesmírně ambiciózní,“ nešetřil chválou na svou ikonu v týmu kouč Zlatko Dalič.
Modrič, jenž loni po 13 letech odešel z Realu Madrid do AC Milán, utrpěl zranění koncem dubna poté, co se v ligovém utkání s Juventusem Turín srazil hlavou se soupeřem. Zahrál si jen poslední zápas sezony Serie A proti Cagliari, ale je připraven. V posledním přípravném utkání proti Slovinsku přispěl gólem k výhře 2:1. V reprezentaci rozšíří rekordních 196 zápasů.