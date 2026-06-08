Skupina L: Tuchel vynechal řadu hvězd a mění hru Albionu. Last dance pro Modriče a hladová Ghana

Semifinále v Kataru a dvě stříbra z Eura. Hráči z kolébky fotbalu v poslední době krouží kolem vrcholu, ale zatím chybí Angličanům poslední krok. Ten má na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku doručit německý trenér Thomas Tuchel. Jeho nominace vzbudila snad největší rozruch ze všech účastníků kvůli opomenutí některých hvězd. Albion otestuje ve skupině L úspěšný účastník „mundialu“ Chorvatsko s Lukou Modričem, nevyzpytatelná Ghana a outsider z Panamy.
Anglie
Bum! V šestadvacetičlenném kádru Tuchela pro MS nezbylo místo na tři hvězdy – Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea), Phil Foden (Manchester City). Nejeden fanoušek Albionu v pátek 22. května pozvednul obočí. Odvážná nominace od německého kouče.
Tuchel má v hlavě jasný plán, jak se chce s Anglií na šampionátu prezentovat. Kvalifikaci s Albionem zvládl neuvěřitelně – 8 zápasů, 8 výher a skóre 22:0. Ano, bez obdržené branky. „Mít výsledky je moje zodpovědnost, proto tu jsem. Vyvinuli jsme nový styl hry, který je zaměřený hodně na běh. Je účinný, ale velmi fyzicky náročný. Měli jsme vynikající kvalifikaci,“ řekl v magazínu FIFA před mistrovstvím světa.
Můžeme jen spekulovat, ale německý stratég se chce zřejmě vyhnout některým silným individualitám a vše podřídit týmovému výkonu. Foden v závěru sezony ztratil výsadní postavení v sestavě City, Chelsea se nedařilo ani s Palmerem a ofenzivní zaměření beka Alexandera-Arnolda dobře známe.
Tuchel chce jít jinou cestou. „Jistě máme velké hvězdy, které jsou zvyklé hrát v klubech hlavní role. V mezinárodním fotbale to ale takto fungovat nemůže. Musíme najít takovou strukturu a hierarchii, která bude vyhovovat nám jako anglické reprezentaci. Reprezentujeme Anglii a na velké ega tu není prostor. Soustředili jsme se na vytváření týmu, abychom odemkli náš potenciál,“ vysvětlil mezi řádky svou nominaci kouč, který získal se svými týmy 11 velkých trofejí.
A to ještě v poslední době vítěz Ligy mistrů s Chelsea vzbudil pozornost prohlášením o hvězdě Realu Jude Bellinghamovi: „Ví, že je jedním ze startujících hráčů, ale máme čtrnáct nebo patnáct potenciálních hráčů základní sestavy.“
Tuchelův vztah s Bellinghamem je anglickém tisku pod drobnohledem. V generálce proti Novému Zélandu dostal přednost spíš Morgan Rogers z Aston Villy. Nicméně podle BBC mohl být důvod pošetřit Bellinghama i kvůli jeho zranění ramene a zadního stehenního svalu v sezoně. „Je vidět, že se zotavil ze zranění, je plný energie a šťastný, že je zpět na hřišti,“ dodal hlavní trenér.
Toho ještě stále trápí jeho druhá penalta v semifinále MS v Kataru před čtyřmi lety, kterou nedal. Postup do finále pak slavila Francie po výhře 2:1. „Katar skončil zklamáním. Osobně to byl pro mě těžký moment v kariéře, ale teď jsou očekávání vysoká, když jsme se dostali do semifinále a dvou finále,“ prohlásil.
V anglické reprezentaci se nyní sází rychlostně a fyzicky vybavené hráče typu Bukayo Saky, který mimo jiné začínal v Arsenalu jako obránce, či na novou posilu Barcelony Anthonyho Gordona. Hvězdy to pod Tuchelem nebudou mít snadné až na jednu neochvějnou osobnost – Harryho Kanea.
Anglie poprvé a naposledy vyhrála světový šampionát v roce 1966, Kane a jeho parťáci tu euforii pro svou zemi chtějí zopakovat.
Šance Anglie podle Opty na čtvrtfinále: 48 %, na triumf: 11,3 % (3. místo ze všech týmů)
Chorvatsko
Specialisté na mundial? I tak se to dá nazvat. Bilanci Chorvatska z posledních dvou mistrovství světa by mohla závidět lecjaká menší evropská země – stříbro v Rusku, bronz v Kataru. A to ještě ve Francii v roce 1998 slavila bronz parta kolem Davora Šukera a Zvonimira Bobana.
FIFA ve svém magazínu zařadila Chorvaty do skupiny „Last dance“. A proč ne, pro chorvatskou generaci to opravdu může být „poslední tanec.“ Mateo Kovačič, Andrej Kramarič, Ivan Perišič, ale především Luka Modrič. Na turnaji nebude chybět nezdolný čtyřicetiletý playmaker, přestože ještě v dubnu podstoupil operaci zlomené lícní kosti.
„Luka Modrič je stále ústřední postavou tohoto týmu, hnací silou národního týmu. Je to naprostý profesionál, který vykonává svou práci na nejvyšší možné úrovni. Přestože mu je už čtyřicet let, stále je nesmírně ambiciózní,“ nešetřil chválou na svou ikonu v týmu kouč Zlatko Dalič.
Modrič, jenž loni po 13 letech odešel z Realu Madrid do AC Milán, utrpěl zranění koncem dubna poté, co se v ligovém utkání s Juventusem Turín srazil hlavou se soupeřem. Zahrál si jen poslední zápas sezony Serie A proti Cagliari, ale je připraven. V posledním přípravném utkání proti Slovinsku přispěl gólem k výhře 2:1. V reprezentaci rozšíří rekordních 196 zápasů.
V nominaci z tradičních opor nescházejí ani brankář Dominik Livakovič, obránci Joško Gvardiol s Josipem Stanišičem či záložník Mario Pašalič. Dostalo se i na bývalého slávistu Petara Musu, který v této sezoně patří v barvách Dallasu k nejlepším kanonýrům zámořské MLS.
Chorvatsko opanovalo kvalifikační skupinu s Českem. Doma český výběr rozstřílelo 5:1, v Edenu remizovalo 0:0. Ve skupině L se zkušený tým chystá prohánět třeba i Anglii. „Luka Modrič je pro nás inspirací. Uděláme pro něj i pro náš národní tým maximum,“ slíbil Kramarič.
Šance Chorvatska podle Opty na čtvrtfinále: 18 %, na triumf: 1,4 % (16. místo ze všech týmů)
Ghana
Vyřazení ve čtvrtfinále s Uruguayí na MS v roce 2010. Pro Ghanu je to vzpomínka v reprezentační kronice na největší úspěch národního týmu, ale vlastně stále trpký. Luís Suaréz tehdy i za cenu vyloučení zahrál rukou a Ghaně ukradl jasný gól. Asamoah Gyan nedal následnou penaltu. Afričané poté v rozstřelu padli 2:4.
„Ten zápas si pamatuju úplně živě. Říkal jsem si: wow, my jsme opravdu špičkový tým. Sledoval jsem zápas u strýce, říkal si, že postoupíme, ale ta penalta...,“ povzdechla si nová opora ghanského týmu, v Anglii narozený Antoine Semenyo.
Rychlý a technický křídelník, který stál Manchester City necelých 64 milionů liber, chce napsat se zemí svých předků nový silný příběh. „The Black stars“ neboli „Černým hvězdám“ bude ale citelně chybět opora Tottenhamu Mohammed Kudus. Pětadvacetiletý křídelník se nezotavil ze svalového zranění, kvůli kterému se neobjevil na trávníku od začátku roku. Podle původních prognóz se měl na hřiště vrátit v březnu.
Jen 72 dnů před turnajem byl překvapivě odvolán trenér Otto Addo. V dubnu ho nahradil Portugalec Carlos Queiroz a bude se spoléhat vedle Semenya také na Iňakiho Williamse z Bilbaa. Do ofenzivy povolal mimo jiné i plzeňského útočníka Prince Adua, jenž debutoval v národním týmu loni v listopadu.
„Narodil jsem se v Africe, vyrůstal jsem v Africe. V podstatě to vidím jako osobní misi. Návrat ke kořenům a možnost povznést africký fotbal,“ prohlásil bývalý kouč Realu Madrid či Portugalska. Na mistrovství světa bude trénovat i díky předchozí štaci v Íránu popáté za sebou.
„Musíme světu ukázat, že můžeme hrát s každým, a my to dokážeme,“ prohlásil odhodlaně Semenyo. Pro Ghanu je to šance ukázat, že to nebyl jen příběh jednoho večera z roku 2010...
Panama
Panama si zahraje na mistrovství světa po debutu v roce 2018 podruhé. Šampionát v Rusku zakončila bez zisku bodu v základní skupině, ale v kronice bude už navždy zapsáno, že první gól na mundialu dali panamští fotbalisté Anglii. Zápas sice nakonec prohráli 1:6, ovšem s hvězdami Albionu se znovu potkají.
Panama zvládla kvalifikaci Severní a Střední Ameriky na výbornou. V deseti zápasech ani jednou neprohrála. V přípravě sice schytala debakl 2:6 proti Brazílii, ale třeba Mexiku vzdorovala a padla 0:1, dalšího účastníka MS Jihoafrickou republiku pak porazila 2:1.
Národní tým čtyřapůlmilionové země vede zkušený dánský trenér se španělským pasem Thomas Christiansen, který má za sebou angažmá tehdy v druholigovém Leedsu či belgickém Union Saint-Gilloise. Panama bude mít na šampionátu nejstarší tým s věkovým průměrem 30,4 roku. Nejznámějším hráčem je bývalý obránce Marseille Michael Murillo, nyní hájící barvy Besiktase.
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