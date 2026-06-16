Úřadující mistři světa z Argentiny zahajují cestu za obhajobou zlata zápasem proti Alžírsku ve skupině J. Pro kapitána Lionela Messiho jde o rekordní šesté MS. Norští fotbalisté porazili ve skupině I Irák 4:1, dvěma góly přispěl k vítězství Erling Haaland. Na scénu mundialu působivě vstoupila i další superstar světového fotbalu – Kylian Mbappé rozhodl dvěma góly úvodní zápas skupiny I proti Senegalu. Francie zahájila mistrovství světa výhrou 3:1. Mbappé je nyní nejlepším reprezentačním střelcem s 58 góly, hvězda Realu Madrid překonala rekord Oliviera Girouda.
Norové v úvodním utkání na MS porazili 4:1 Irák. Zápas v Bostonu rozhodl dvěma góly hvězdný kanonýr Erling Haaland, který v 29. minutě otevřel skóre a v závěru prvního poločasu odpověděl na vyrovnávací branku Ajmana Husajna. Po změně stran přidal pojistku Leo Östigaard a z poslední akce duelu si vstřelil vlastní gól Husajn.
Favorizovaní Norové se v úvodu ztěžka prosazovali přes aktivní obranu soupeře, až v 29. minutě udeřila jejich největší hvězda. Wolfeho střílený centr z levé strany si našel na zadní tyči Haaland a ve skluzu zakončil.
Seveřané oslavili gól na mistrovství světa poprvé od své poslední účasti v roce 1998. Iráčané, kteří se dnes představili na elitním turnaji dokonce po 40 letech, se dočkali o deset minut později. Husajn si naběhl před bránu na Ammárího centr a přesnou hlavičkou vyrovnal.
Stav 1:1 vydržel pouze čtyři minuty. Brankář Hasan v malém vápně tak dlouho čekal na pomalou malou domů od Tahsína, až se k němu přiblížil napadající Haaland a srazil jeho odkop do sítě. Pětadvacetiletý útočník dal 57. gól v 51. reprezentačním utkání.
Irák měl v nastavení tři velké šance na další vyrovnávací branku. Bájišovu gólovou střelu na poslední chvíli zblokoval Wolfe, následně Hamádí neproměnil samostatný únik na brankáře Nylanda a Hášimově ráně zpoza vápna chybělo pár centimetrů.
Nevyužité příležitosti mohly asijský celek mrzet, ve druhém poločase už nebyl v ofenzivě nebezpečný. V 76. minutě se navíc Östigaard prosadil hlavou po rohovém kopu.
Vzápětí mohl Haaland vstřelit první hattrick turnaje, tváří v tvář ho ale vychytal brankář Hasan. Skóre tak uzavřel v šesté minutě nastavení střelec iráckého gólu Husajn, od něhož se odrazila do sítě Haalandova zpětná hlavička.
Irák, za který odehrál celý zápas levý bek Viktorie Plzeň Merchas Doski, prohrál i čtvrtý zápas na světovém šampionátu.
Irák – Norsko 1:4 (1:2)
Irák – Norsko 1:4 (1:2)
Branky: 39. Husajn – 29. a 43. Haaland, 76. Östigaard, 90.+6 vlastní Husajn. Rozhodčí: Atcho – Ditsoga, Abeigne (všichni Gab.) – Pacheco (video, Mex.). ŽK: Tahsín (Irák). Diváci: 63 106.
Irák: Hasan – H. Alí (73. Saadún), Tahsín, Hášim, Doski – Bájiš (78. M. Alí), Ammárí, Ismáíl (59. Ikbál), Džásim (73. Kásim) – Husajn, Hamádí (59. Fardží). Trenér: Arnold.
Norsko: Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe (73. Östigaard) – Ödegaard (81. Berg), Berge, Aursnes (73. Thorstvedt) – Sörloth (73. Bobb), Haaland, Nusa (73. Schjelderup). Trenér: Solbakken.
Mbappé proti Senegalu překonal rekord Girouda
V prvním poločase Senegal několikrát zahrozil a dobře bránil. Navíc Nicolas Jackson ve 25. minutě po přihrávce bývalého slávisty Malicka Dioufa nastřelil tyč a míč se následně jen se štěstím pro Francii odrazil od nohy brankáře Mike Maignana na roh.
Až po půli v 66. minutě hvězda Realu Madrid otevřela skóre po přesné přihrávce Michaela Oliseho. O šestnáct minut později zvýšil na 2:0 Bradley Barcola, jenž byl tou dobou na hřišti necelé tři minuty.
Mbappé také krátce před svým gólem zařídil diskutovaný moment v duelu, když po zákroku Sadia Maného na něj i přes kontakt s nohou africké opory nebyla odpískaná penalta.
Na 1:2 v páté minutě nastavení snížil Ibrahim Mbaye, shodou okolností hráč PSG. Skóre pak uzavřel zase Mbappé výbornou ránou z dálky v poslední 96. minutě. V East Rutherfordu dvěma trefami Mbappé stanovil svůj účet v národním týmu na 58 gólů a překonal reprezentační rekord Girouda.
Útočník Realu Madrid, který se účastní již svého třetího světového šampionátu, má nyní na kontě už 14 branek na MS a vyrovnal se Němci Gerdu Müllerovi na třetím místě historické tabulky. Za Brazilcem Ronaldem zaostává o jeden gól a rekordmanem Miroslavem Klosem z Německa (16) o dvě branky.
„Je důležité, že jsme začali vítězstvím. Dosavadní průběh ukázal, že první zápas turnaje není jednoduchý pro nikoho,“ řekl v pozápasovém televizním rozhovoru čerstvý rekordman Mbappé. „Můj rekord nevidím jako odvetu kritikům. Kdybych je poslouchal, musel bych hrát do 80 let. Soustředím se na na jediný cíl – vyhrát mistrovství světa,“ řekl sedmadvacetiletý útočník.
Francie – Senegal 3:1 (0:0)
Francie – Senegal 3:1 (0:0)
Branka: 66. a 90.+6 Mbappé, 82. Barcola – 90.+5 Mbaye Rozhodčí: Faghaní – Lakrindis, Lindsay (všichni Austr.) – Aš-Šahrí (video, S. Arábie). Divácí: 80 545.
Francie: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé (80. L. Hernandez), Doué (87. Cherki) – Mbappé. Trenér: Deschamps.
Senegal: Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf – I. Gueye (88. Ciss), P. Gueye (83. I. Ndiaye) – I. Sarr (75. Mbaye), Camara (76. Diarra), Mané – Jackson (83. Dieng). Trenér: Thiaw.
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