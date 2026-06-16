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Fotbal

Poslední příprava před přesunem do Atlanty. Češi pilovali taktiku na JAR, naplno už trénoval Kuchta


16. 6. 2026Aktualizovánopřed 19 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Češi před přesunem do Atlanty pilovali ofenzivní souhru
Zdroj: ČT sport

Ještě jedna tréninková jednotka na základně u Dallasu a přesun do Atlanty. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa připravovali na čtvrteční druhé utkání skupiny proti Jihoafrické republice a ještě odpoledne se letecky přesunou do dějiště zápasu do Atlanty. Trénink byl uzavřený pro novináře. Zápas s JAR bude mít ve čtvrtek výkop přesně v poledne tamního času, tedy v 18:00 SELČ. Studio k přímému přenosu na ČT sport startuje v 16:45.

Český celek v tréninkovém areálu v Mansfieldu u Dallasu absolvoval trénink vzhledem k vysokým teplotám panujícím v Texasu jako obvykle dopoledne tamního času. Na rozdíl od pondělní jednotky byla příprava uzavřená i pro novináře. Svěřenci kouče Miroslava Koubka pilovali taktiku na Jihoafričany. Do tréninku s mužstvem se už naplno zapojil útočník Jan Kuchta, jenž před šampionátem zápolil se zraněním.

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Zdroj: ČT sport

Tým se odpoledne po tréninku přesune do Atlanty, let by měl trvat zhruba dvě a čtvrt hodiny. V dějišti utkání panují o trochu nižší teploty než v Dallasu. Národní mužstvo zároveň čeká hodinový časový posun směrem dopředu.

Na rozdíl od úvodního zápasu na šampionátu v Guadalajaře proti Koreji (1:2) se české mužstvo nebude muset vyrovnávat s rozdílnou nadmořskou výškou, stadion v Atlantě leží zhruba 300 metrů nad hladinou oceánu.

Ve středu dopoledne tamního času si Koubkův výběr v Atlantě zatrénuje, předzápasová příprava stejně jako v Guadalajaře proběhne mimo hlavní stadion. Aréna pro utkání má kapacitu přibližně 75 tisíc míst.

Český tým po úvodní porážce s Koreou potřebuje duel s Jihoafričany zvládnout ideálně za tři body. Do vyřazovací fáze projdou první dva celky z každé skupiny a nejlepší osmička z třetích míst. Koubkův výběr zakončí základní část proti favorizovaným Mexičanům v tamní metropoli.

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Zdroj: ČT sport

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