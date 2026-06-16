Poslední příprava před přesunem do Atlanty. Češi pilovali taktiku na JAR, naplno už trénoval Kuchta

Ještě jedna tréninková jednotka na základně u Dallasu a přesun do Atlanty. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa připravovali na čtvrteční druhé utkání skupiny proti Jihoafrické republice a ještě odpoledne se letecky přesunou do dějiště zápasu do Atlanty. Trénink byl uzavřený pro novináře. Zápas s JAR bude mít ve čtvrtek výkop přesně v poledne tamního času, tedy v 18:00 SELČ. Studio k přímému přenosu na ČT sport startuje v 16:45.
Český celek v tréninkovém areálu v Mansfieldu u Dallasu absolvoval trénink vzhledem k vysokým teplotám panujícím v Texasu jako obvykle dopoledne tamního času. Na rozdíl od pondělní jednotky byla příprava uzavřená i pro novináře. Svěřenci kouče Miroslava Koubka pilovali taktiku na Jihoafričany. Do tréninku s mužstvem se už naplno zapojil útočník Jan Kuchta, jenž před šampionátem zápolil se zraněním.
Tým se odpoledne po tréninku přesune do Atlanty, let by měl trvat zhruba dvě a čtvrt hodiny. V dějišti utkání panují o trochu nižší teploty než v Dallasu. Národní mužstvo zároveň čeká hodinový časový posun směrem dopředu.
Na rozdíl od úvodního zápasu na šampionátu v Guadalajaře proti Koreji (1:2) se české mužstvo nebude muset vyrovnávat s rozdílnou nadmořskou výškou, stadion v Atlantě leží zhruba 300 metrů nad hladinou oceánu.
Ve středu dopoledne tamního času si Koubkův výběr v Atlantě zatrénuje, předzápasová příprava stejně jako v Guadalajaře proběhne mimo hlavní stadion. Aréna pro utkání má kapacitu přibližně 75 tisíc míst.
Český tým po úvodní porážce s Koreou potřebuje duel s Jihoafričany zvládnout ideálně za tři body. Do vyřazovací fáze projdou první dva celky z každé skupiny a nejlepší osmička z třetích míst. Koubkův výběr zakončí základní část proti favorizovaným Mexičanům v tamní metropoli.