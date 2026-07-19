Mistrovství světa ve fotbale vrcholí duelem Španělsko – Argentina. První poločas žádné ofenzivní manévry ani gól nepřinesl. Zatímco La Roja usiluje o druhý triumf v historii a premiérový po 16 letech, jihoamerický tým v čele s kapitánem Lionelem Messim se může stát první zemí od roku 1962, která obhájí zlato. Poprvé se uskuteční poločasová show po vzoru Super Bowlu.
Oba finalisté se pyšní dlouhými úspěšnými sériemi. Španělsko v základní době 37 zápasů po sobě neprohrálo, čímž vyrovnalo evropský rekord Itálie. Argentina zvítězila čtrnáctkrát za sebou a podlehla v jediném z posledních 22 duelů. Španělé mají s jedním inkasovaným gólem nejlepší obranu na turnaji a pro bookmakery jsou mírným favoritem.
Argentina je v sedmém finále MS, z toho ve třetím za poslední čtyři turnaje a v boji o zlato má vyrovnanou bilanci tří výher a porážek. Jako teprve třetí země v dějinách může ovládnout šampionát dvakrát po sobě po Itálii (1934 a 1938) a Brazílii (1958 a 1962). Čtvrtým triumfem by na druhém místě historického pořadí dorovnala Německo s Itálií, nejlepší je Brazílie s pěti prvenstvími.
Základní sestavy
Základní sestavy
Španělsko: Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri (C), Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal.
Argentina: Emiliano Martínez – Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico – de Paul, Mac Allister, E. Fernández, N. González – Messi (C), J. Álvarez.