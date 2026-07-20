Argentinský kouč po zápase neudržel slzy

Lionel Scaloni přiznal, že po prohraném finále mistrovství světa se Španělskem zatím nemá jasno o své budoucnosti na lavičce argentinské fotbalové reprezentace. Emotivní pozápasovou tiskovou konferenci předčasně opustil v slzách.
Osmačtyřicetiletý kouč je u týmu od roku 2018, smlouva mu skončí v prosinci. Kromě titulu na MS v Kataru ovládl s argentinskou reprezentací dvakrát jihoamerický šampionát. Obhájci titulu ale v neděli podlehli úřadujícím evropským šampionům 0:1 po prodloužení a Scaloni uznal, že zvítězil lepší tým.
„Musím si promluvit s prezidentem naší fotbalové federace. Abych mohl pokračovat, muselo by se zase udělat spoustu práce, vytvořit nový tým, ale také k tomu znovu najít sílu a načerpat energii. Je to velmi složité,“ řekl Scaloni.
Argentina se duelem v New Jersey protrápila. Jako vůbec první tým v historii finále MS v normální hrací době za 90 minut hry ani jednou nevystřelila. Jediné dva střelecké pokusy, které však nešly na branku, zaznamenala až v závěru prodloužení. To už hrála bez vyloučeného Enza Fernándeze. O vítězství Španělska rozhodl ve 106. minutě střídající Ferran Torres.
„Jsem zklamaný, ale zároveň vím, že jsme dali do zápasu úplně všechno. Musíme uznat, že Španělsko bylo dnes lepším týmem, vyhrálo zaslouženě. Chci poděkovat hráčům i našim fanouškům, odehráli jsme výborný turnaj,“ uvedl Scaloni.
Bývalý argentinský reprezentant novinářům řekl, že netuší, zda bude v reprezentaci pokračovat hvězdný kapitán Lionel Messi. V průběhu tiskové konference Scaloniho několikrát přemohly emoce, lidé v sále ho povzbudili potleskem.
„Jsem nesmírně vděčný za to, že jsem dostal šanci u národního týmu. Nikdy bych si nedokázal představit, že tu dnes budu sedět,“ popisoval Scaloni. „Tohle je výjimečné mužstvo a doufám, že další generace půjdou v jeho stopách, i když bude velmi těžké dát dohromady takovou partu. I proto to teď tolik bolí. Omlouvám se,“ dodal argentinský kouč a v slzách se odebral do útrob stadionu.