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Fotbal

Argentinský kouč po zápase neudržel slzy


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport

Lionel Scaloni přiznal, že po prohraném finále mistrovství světa se Španělskem zatím nemá jasno o své budoucnosti na lavičce argentinské fotbalové reprezentace. Emotivní pozápasovou tiskovou konferenci předčasně opustil v slzách.

Osmačtyřicetiletý kouč je u týmu od roku 2018, smlouva mu skončí v prosinci. Kromě titulu na MS v Kataru ovládl s argentinskou reprezentací dvakrát jihoamerický šampionát. Obhájci titulu ale v neděli podlehli úřadujícím evropským šampionům 0:1 po prodloužení a Scaloni uznal, že zvítězil lepší tým.

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Scaloniho na TK po zápase přemohly emoce
Zdroj: ČT sport

„Musím si promluvit s prezidentem naší fotbalové federace. Abych mohl pokračovat, muselo by se zase udělat spoustu práce, vytvořit nový tým, ale také k tomu znovu najít sílu a načerpat energii. Je to velmi složité,“ řekl Scaloni.

Argentina se duelem v New Jersey protrápila. Jako vůbec první tým v historii finále MS v normální hrací době za 90 minut hry ani jednou nevystřelila. Jediné dva střelecké pokusy, které však nešly na branku, zaznamenala až v závěru prodloužení. To už hrála bez vyloučeného Enza Fernándeze. O vítězství Španělska rozhodl ve 106. minutě střídající Ferran Torres.

Španělsko a Argentina na MS
Zdroj: Opta / ČT sport

„Jsem zklamaný, ale zároveň vím, že jsme dali do zápasu úplně všechno. Musíme uznat, že Španělsko bylo dnes lepším týmem, vyhrálo zaslouženě. Chci poděkovat hráčům i našim fanouškům, odehráli jsme výborný turnaj,“ uvedl Scaloni.

Bývalý argentinský reprezentant novinářům řekl, že netuší, zda bude v reprezentaci pokračovat hvězdný kapitán Lionel Messi. V průběhu tiskové konference Scaloniho několikrát přemohly emoce, lidé v sále ho povzbudili potleskem.

„Jsem nesmírně vděčný za to, že jsem dostal šanci u národního týmu. Nikdy bych si nedokázal představit, že tu dnes budu sedět,“ popisoval Scaloni. „Tohle je výjimečné mužstvo a doufám, že další generace půjdou v jeho stopách, i když bude velmi těžké dát dohromady takovou partu. I proto to teď tolik bolí. Omlouvám se,“ dodal argentinský kouč a v slzách se odebral do útrob stadionu.

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