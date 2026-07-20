Nejlepším hráčem šampionátu byl vyhlášen španělský kapitán Rodri

Podle očekávání byl nejlepším hráčem fotbalového mistrovství světa vyhlášen španělský kapitán Rodri. Cenu pro brankáře šampionátu a nejlepšího mladého hráče si odnesli jeho spoluhráči z vítězného týmu Unai Simón a Pau Cubarsí. Francouz Kylian Mbappé s 10 góly jako první fotbalista v historii obhájil Zlatou kopačku.
Rodri vystřídal v pozici nejlepšího hráče MS argentinského kapitána Lionela Messiho. Jihoameričtí obhájci titulu dnes podlehli ve finále Španělsku 0:1 po prodloužení.
Rodri dovedl svou zemi ke druhému titulu mistrů světa, poprvé Španělé slavili v roce 2010. Třicetiletý záložník Manchesteru City byl klíčovým hráčem už před dvěma lety na vítězném evropském šampionátu. Úspěšnou sezonu tehdy završil triumfem v anketě o Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa, dnes přidal další významné individuální ocenění.
Výběr La Roja v osmi zápasech na turnaji inkasoval jediný gól. K rekordním sedmi čistým kontům výrazně přispěl nejen brankář Simón, ale i devatenáctiletý stoper Cubarsí, jenž na turnaji rovněž nechyběl ani minutu.
Mbappé nasázel 10 branek, což se před ním podařilo jen třem hráčům v historii, naposledy v roce 1970 Gerdu Müllerovi z Německa. Celkově má na kontě 22 gólů na světových šampionátech a v historických tabulkách se dostal o jeden zásah před Messiho, autora osmi zásahů na uplynulém mistrovství. Francie přesto zůstala bez medaile, v souboji o třetí místo podlehla Anglii.
Zvítězila ofenziva
Uplynulé mistrovství světa bylo nejgólovějším za posledních 56 let. Na turnaji v Severní Americe padalo v průměru 2,96 branky na zápas, což je nejvíce od šampionátu v roce 1970. Tehdy v Mexiku činil průměr téměř tři góly na utkání.
Oproti minulému mistrovství před čtyřmi lety v Kataru letos padalo o 0,27 branky na zápas více. Pokud by finále mezi Španělskem a Argentinou neskončilo pouze 1:0 po prodloužení a přineslo by aspoň tři trefy, byl by šampionát v Americe nejgólovějším dokonce za posledních 68 let.
Vzhledem k rekordním 48 účastníkům uplynulý turnaj překonal maximum v počtu vstřelených branek. Během 104 zápasů šampionátu padlo 308 gólů. Nejvíce přispěly Anglie a Francie, které se prosadily shodně dvacetkrát. Jejich sobotní vzájemný duel o bronz skončil divokým výsledkem 6:4 pro Albion a zůstal jen dvě trefy za absolutním rekordem v rámci jednoho utkání. V roce 1954 Rakousko přestřílelo domácí Švýcary 7:5.
K vyššímu počtu gólů na uplynulém mistrovství mohlo přispět několik faktorů. Turnaje se díky rozšířenému formátu účastnily i výrazně slabší celky, k brankám mohly dopomoci i hrací míč letošního šampionátu a také vyšší nadmořská výška na stadionech v Mexiku.
Zatím nejútočněji laděné bylo mistrovství v roce 1954 ve Švýcarsku. Na turnaji, kterého se zúčastnilo pouze 16 zemí, padlo v průměru 5,38 branky na utkání. Naopak dosud nejdefenzivnější byl šampionát v roce 1990 v Itálii s průměrem 2,21 gólu na zápas.