Real uspěl nad Espaňolem a oddálil barcelonské titulové oslavy

První úkol splněn. Fotbalisté Realu Madrid nezaváhali a Espaňol přehráli 2:0, čímž oddálili možné mistrovské oslavy rivalů z Barcelony. Katalánský klub vede čtyři kola před koncem o jedenáct bodů a ztvrdit první místo může příští týden v El Clásiku na Camp Nou.
O vítězství Realu nad Espaňolem se dvěma góly zasloužil Brazilec Vinícius Júnior. Příští neděli musí Bílý balet zvítězit, aby udržel naději na 37. titul v La Lize. V opačném případě bude tým pod vedením Hansiho Flicka slavit druhou mistrovskou trofej po sobě a celkově devětadvacátou.
Vinícius Júnior na Espaňolu prolomil bezbrankový stav v 55. minutě: pronikl z levé strany, vyměnil si míč s Garcíou, proklouzl mezi dvěma obránci a zakončil přízemní střelou k tyči. Podruhé se prosadil o 11 minut později opět po pohledné kombinaci, tentokrát s Judem Bellinghamem. Střelou z prvního dotyku poslal míč do horního rohu Dmitrovičovy branky.
