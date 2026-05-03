Fotbal

AC Milán v deseti nestačil na Sassuolo, Juventus se trápil s Veronou


3. 5. 2026Aktualizovánopřed 50 mminutami|Zdroj: ČTK

O třetí místo v italské lize málem přišli fotbalisté AC Milán. Ti i kvůli brzkému vyloučení Fikaya Tomoriho prohráli na stadionu Sassuola 0:2. Ovšem Juventus nedokázal využít absolutní převahu v zápase se sestupující Veronou, uhrál jen remízu 1:1 a zůstal čtvrtý.

Kapitán Sassuola Berardi už v páté minutě potrestal nedůslednou obranu hostů. Tomori brzy poté dostal první žlutou kartu za neohrabaný zákrok na Thorstvedta a ve 24. minutě ho rozhodčí poslal do sprch za podobné provinění proti Laurientému. Oba faulovaní hráči pak ve 47. minutě předvedli pohlednou narážečku, po níž francouzský útočník tvrdou střelou k bližší tyči zpečetil výsledek.

Verona se překvapivě ujala vedení. Domácí obránce Bremer chyboval v rozehrávce, Bradarič přihrávku zachytil a nahrál volnému Bowiemu, jenž střelou na bližší tyč zaskočil Di Gregoria. Italský brankář tak přišel o čtyřzápasovou šňůru bez inkasované branky.

Po přestávce naskočil do hry Dušan Vlahovič a srbskému útočníkovi se v 62. minutě podařilo ukončit střelecký půst trvající 180 dnů, protože z přímého kopu obloučkem překonal veronskou zeď a poslal míč do dolního rohu branky. Pro starou dámu to zároveň byl první gól z přímého kopu v této sezoně Serie A.

Výsledky 35. kola italské ligy

Juventus Turín – Hellas Verona 1:1 (62. Vlahovič 34. Bowie), Boloňa – Cagliari 0:0, Sassuolo – AC Milán 2:0 (5. Berardi, 47. Laurienté), Udine – FC Turín 2:0 (45.+1 Ehizibue, 51. Kristensen), Como – Neapol 0:0.

Čtěte také

Neapol veze z Coma jen bod a Interu stačí k titulu v neděli jen bod

2. 5. 2026

Neapol veze z Coma jen bod a Interu stačí k titulu v neděli jen bod
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.