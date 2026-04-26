Fotbal

Villarreal se po výhře nad Celtou výrazně přiblížil Lize mistrů


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Villarreal ve 32. kole španělské ligy doma porazil Celtu Vigo 2:1 a od jistoty postupu do Ligy mistrů je dělí jediný bod. Před pátým Betisem má pět kol před koncem patnáctibodový náskok, sevillský klub má však lepší vzájemnou bilanci.

Od začátku utkání neuběhlo ani 30 sekund, když hostující Lago ve vlastním vápně fauloval Moleira. Z nařízené penalty poslal domácí celek do vedení kapitán Moreno. O nakonec vítěznou trefu se na sklonku úvodní půlhodiny postaral Nicolas Pépé, jenž umístěnou střelou z vápna nedal brankáři Raduovi šanci reagovat.

Celta snížila v 73. minutě pokutovým kopem Iglesiase. Ten sice napoprvé neproměnil, penalta se ale opakovala, neboť gólman Tenas vyběhl z brankové čáry předčasně.

Vigo prohrálo potřetí za sebou a zůstalo šesté před Getafe jen díky lepšímu skóre.

Výsledky 32. kola španělské fotbalové ligy

Vallecano – San Sebastian 3:3 (30. Camello, 84. Lejeune, 90.+9 Alemao – 22. a 76. z pen. Oyarzabal, 63. Óskarsson)
Oviedo – Elche 1:2 (76. Šárjá – 6. Bigas, 16. Villar)
Pamplona – FC Sevilla 2:1 (80. García, 90.+9 Catena - 69. Maupay)
Villarreal – Celta Vigo 2:1 (2. Moreno z pen., 29. Pépé – 73. Iglesias z pen.)

Prokletí Barcelony na hřišti Getafe skončilo po výhře 2:0, Real remizoval v Seville

