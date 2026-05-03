Tři góly v brance Liverpoolu zajistily United Ligu mistrů pro příští sezonu

Pět gólů padlo v nejsledovanějším zápase 35. kola anglické ligy a šťastnější byli hráči Manchesteru United. Ti na Old Trafford udolali v zápase o třetí místo v soutěži Liverpool 3:2 a mají už jistou účast v příštím ročníku Ligy mistrů. Liverpool je o skóre čtvrtý před Aston Villou, tu ještě večer čeká sestupem ohrožený Tottenham s brankářem Antonínem Kinským. Na šestý Bournemouth, jenž si snadno poradil s Crystal Palace 3:0, mají oba týmy šestibodový náskok.
United se dostal do vedení v páté minutě zásluhou Cunhy a o devět minut později podtrhl dominanci Manchesteru nejlepší týmový střelec Šeško. Prosadil se pojedenácté v sezoně. Liverpool soupeřovu branku v prvním dějství téměř neohrozil, ale necelé dvě minuty po začátku druhé půle po individuální akci snížil Szoboszlai. Když Mbeumo po akci United trefil patou jen tyč, trefili se hosté podruhé: mizernou rozehrávku brankáře Lammense potrestal Gakpo.
Manchester se nakonec výhry dočkal. Diallovu hlavičku odvrátil Mac Allister jen před vlastní vápno, kde se do míče opřel domácí odchovanec Kobbie Mainoo a vítěznou brankou do sítě největšího rivala oslavil podpis nové smlouvy na pět let.
Crystal Palace zažil v Bournemouthu špatný úvod. Záložník Lerma si v 10. minutě hlavou srazil míč do vlastní brány hlavou a gólman Henderson o 22 minut později způsobil penaltu sražením Senesiho, kterou proměnil Kroupi. Francouzský útočník se prosadil podvanácté v sezoně a vyrovnal tak rekord Robbieho Fowlera v počtu branek v debutové sezoně Premier League z ročníku 1993/94. Hosté v poločase čtyřikrát střídali, ale brazilský křídelník Rayan přidal v 77. minutě třetí gól.
Ferguson skončil v nemocnici
Před zápasem mezi Manchesterem United a Liverpoolem byl převezen do nemocnice legendární trenér United Alex Ferguson poté, co se mu na stadionu udělalo špatně. Server Sky Sports uvedl, že lékaři čtyřiaosmdesátiletého Fergusona, jenž byl celou dobu při vědomí, nejprve vyšetřili na stadionu. Poté ho nechali z preventivních důvodů převézt do nemocnice.
Ferguson, který v roce 2018 podstoupil naléhavou operaci kvůli krvácení do mozku, trénoval United v letech 1986 až 2013 a s týmem získal třináct titulů a dvakrát s ním ovládl Ligu mistrů. Na domácích zápasech United je pravidelným návštěvníkem.
Výsledky 35. kola anglické fotbalové ligy
Manchester United – Liverpool 3:2 (6. Cunha, 14. Šeško, 77. Mainoo – 47. Szoboszlai, 56. Gakpo), Bournemouth – Crystal Palace 3:0 (10. vlastní Lerma, 32. Kroupi z pen., 77. Rayan), Brentford – West Ham 3:0 (15. vlastní Mavropanos, 54. Thiago z pen., 82. Damsgaard), Newcastle – Brighton 3:1 (12. Osula, 24. Burn, 90.+5 Barnes – 61. Hinshelwood), Wolverhampton – Sunderland 1:1 (54. Bueno – 17. Mukiele), Arsenal – Fulham 3:0 (9. a 45.+4 Gyökeres, 40. Saka).