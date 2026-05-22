Rada věří Dukle a dodává: Pořád je v českém fotbale skrytý červíček

Poslední tanec nad propastí do druhé fotbalové ligy čeká v sobotu od 14 hodin kluby se slavnou tradicí i slušnou současností. Dukla jde do zápasu s ostravským Baníkem s mírnou výhodou domácího prostředí a vzhledem k tomu, že skončila po základní části v tabulce předposlední, jí stačí k jistotě účasti v baráži remíza. Baník byl poslední a při rovnosti bodů musí vyhrát.
Pomoci by k tomu ostravskému týmu mohli i fanoušci, pro něž vedení Baníku zajistilo čtyři vagony ve vlaku z Ostravy a zpátky, a vedení pražského klubu uvolnilo pro příznivce hostů další sektory v hledišti stadionu na Julisce.
Bývalý kouč Dukly Petr Rada si nemyslí, že by tohle moc dalších klubů v lize udělalo. „Čekám, že baníkovci budou mít v hledišti převahu, Dukla jim to umožnila. Pro hráče Dukly to asi nebude úplně příjemné. Z Ostravy přijede tak pět tisíc fanoušků. Slyšel jsem, že je vyprodáno. Ale zápas zase bude mít aspoň lepší atmosféru,“ uvažuje nahlas trenér, který v minulé sezoně Duklu zachraňoval v baráži a za tým z pražských Dejvic bývalý reprezentant sám odehrál spoustu zápasů a má s ní i titul mistra ligy.
Rada také konstatoval, že Dukla hraje venku líp než doma. „Tam hraje zezadu do otevřeného a doma je to samozřejmě horší. Ale tedy už není kam couvat, rozdají si to o to, kdo spadne,“ dodává.
Spekulovat se nevyplácí
Dukle stačí remíza. „To je trochu výhoda, ale hrajte na bod... To je vždycky vachrlaté, já to spekulování nikdy neměl rád. Podívejte se na pohár, Jablonec byl sebevědomý, a jak dopadl, podle mě to překombinoval. Proti Slavii a Plzni nechali některé hráče stát, aby je šetřili, dostali dvakrát pět gólů od Slavie a Plzně. A pak se vám to většinou vymstí. Tam, kde jsem byl, jsem nepoznal fotbalistu, který by řekl, že nechce hrát, aby se šetřil,“ vysvětluje Rada.
A jak vidí šance obou ohrožených týmů? „Baník má určitě zkušenější hráče, ale podle mě bude pod větším tlakem, protože všichni čekali, že se těmhle problémům vyhne. A Dukla hrála poslední zápasy dobře. V Teplicích byl ale zbytečně vyloučený útočník Milla a v Boleslavi byli lepší. Jenže mají tři vykartované hráče Kozmu, Hunala a Millu. Hlavně ti dva obránci budou chybět,“ dodává k sobotnímu zápasu kouč, který vedl i národní celek.
První a druhá liga jako nebe a dudy
Rozdíl mezi první a druhou ligu je ve světě peněz v desítkách milionů korun, u Baníku se dokonce odhaduje, že by mohlo jít až o sto milionů. A Rada moc dobře ví, že i sportovní stránka je úplně někde jinde, protože sám dva roky Duklu ve druhé lize vedl a těžko si zvykal na nízké návštěvy, dlouhou zimní pauzu a další rozdíly.
„Já to vidím jako velký problém, když někdo říká, že je to malý problém, tak já tvrdím opak. Je rozdíl hrát na plných stadionech nebo před téměř prázdnými ochozy. Ve druhé lize by i Dukla přišla o plné stadiony se Spartou, Slavií, Bohemkou, Plzní, Ostravou... Ve druhé lize nic. A každý se na vás chce vytáhnout a přitom sám nemá moc co ztratit,“ vzpomíná bývalý kouč Dukly na dvouletou zkušenost s druhou ligou.
Bývalý fotbalista, který si zkusil Bundesligu i fotbal v zámoří, si myslí, že sestup by byl trochu větší problém pro Baník. „Má větší fanouškovskou základnu, chce stavět stadion... a kdyby Karviná dostala sankce za manipulaci se zápasy, tak to může být velký problém pro celý region. Ale to by byl pro oba ohrožené týmy,“ vysvětluje s tím, že jako skalní duklák věří, že tým, za nějž hrával i trénoval, uspěje. Po chvíli dodává: „No, přeju si to.“
Červíček hlodá dál
Zkušeného mazáka, který zná české fotbalové prostředí ze všech stran, nenechal závěr základní části lhostejným. „Záleží taky na tom, kdo to bude pískat. Mně se tyhle závěry nelíbí. Byl jsem v Teplicích, a když jsem to viděl, tak obdivuju trenéra Šustra, já bych to nevydržel,“ konstatoval známý bouřlivák.
„Komise rozhodčích pak řekne, že bylo všechno v pořádku. No vždyť taky po sezoně končí, tak bodejť by si ještě pálili prsty. To bylo taky nešťastné řešení, že už měsíc ví, že končí. To nasazování rozhodčího Kovaříka se mi moc nelíbí. Pořád je v tom českém fotbale takový skrytý červíček,“ tvrdí Rada.
Ani šťastnější tým po sobotním zápase nečeká v baráži nic snadného, i když v sedmi sezonách, v nichž se baráž hraje, vždy prvoligové celky v konfrontaci s druhým a třetím týmem druhé ligy uspěly. „Nikomu to nepřeju, já to zažil. Je to na dva zápasy. Je tam ambiciózní Artis, který chce postoupit za každou cenu. Je to složité...,“ dodává chlapík, který je se 476 zápasy rekordmanem mezi českými trenéry v počtu odkoučovaných zápasů v první lize.