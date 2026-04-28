Baráž? Tu bude hrát Baník v tom lepším případě, míní jeho bývalí trenéři

Každý den není posvícení a každou sezonu také ne. To potvrzují fotbalisté Baníku Ostrava. Loni radost, letos smutek. Místo obhajoby třetího místa bojují o přežití mezi tuzemskou elitou. Do nadstavbové části ligy jdou z posledního místa o bod za Slováckem i Duklou a už sedm bodů za třináctými Teplicemi. Poslední sestupuje automaticky, další dva čeká baráž o udržení s druhým a třetím celkem druhé ligy. Právě baráž zkušení trenéři provázaní s Baníkem, Verner Lička a František Komňacký, považují nyní za maximum možného.
Tři z pěti posledních zápasů odehraje Baník na hřištích soupeřů a to jeho vyhlídky na záchranu ještě ztěžuje.
„Že si to ty tři poslední týmy rozdají mezi sebou, je téměř jisté. Ale co jisté není, jestli takový ten zápas o všechno je lepší hrát doma, nebo venku. Teď přijede Boleslav, která hraje dobře, ale my ji musíme jít porazit. Bude to těžší zápas než pak ten poslední na Dukle? Já myslím, že ne,“ hledá Lička cesty, jak udržet Baník v lize.
Problémů je víc
Jeho kolega Komňacký, který dovedl ostravský celek k titulu před dvaadvaceti lety, přiznává, že se musí k optimismu nutit. „Říkám si, že není možné, aby Baník z ligy spadl, protože to není situace jako před deseti lety, kdy tady nebyly peníze. Dneska je ten tým úplně jinde a věřím, že najde dost síly, aby se z toho vyhrabal,“ vysvětluje.
Komňacký také nevidí jen jediný problém Baníku. „Není to, jako když nedáváme góly, tak koupíme útočníka, nebo dostáváme moc gólů, tak koupíme gólmana,“ zamýšlí se nad problémy fotbalu ve slezské metropoli muž, který dovedl ke slovenskému titulu i Ružomberok.
„Těch věcí bude víc. Tým se veze od začátku sezony na negativní vlně. Problémy se prohloubily tím, že odešli důležití hráči, ale nemělo by to být klíčové, protože vedení zareagovalo na špatný podzim a přivedlo na naši ligu určitě nadprůměrné hráče...“ vzpomíná Komňacký.
Poladit rozladěný orchestr
Příčinu rapidního poklesu formy hledá strůjce baníkovského titulu z roku 2004 jinde. „Asi vnitřní život kabiny, vztahy uvnitř, hráči – trenéři – realizační tým. Těch věcí se určitě akumulovalo víc. Zvenku to vypadá, že to mužstvo není naladěné na jednu notu. Mají problémy nejen ve hře, ale v několika zápasech to bylo i v přístupu. V týmu i ve vedení je ale dostatek kvality na to, aby teď, kdy je to na hraně, se dokázali oprostit od nějakých sobeckých a nekoncepčních cílů a šli za záchranou,“ dodává trenér, který má zkušenosti i ze zahraničí.
Podobně to vidí i bývalý reprezentační útočník Lička, jenž si zahrál francouzskou ligu a trénoval i v Polsku a Kataru. „Sportovní život je jako výtah, jednou jedete nahoru, pak dolů, nebo zůstanete stát. Jde o to, jak zvládáte emoce. Přijde euforie, vy přestanete uvažovat racionálně. To je podle mě případ Baníku. Svádí se to na tlak veřejnosti. Ten někoho motivuje a jiného vysává. A pokud ti, co v tom pracují, ho nedokáží zvládnout, dopadne to špatně,“ vysvětluje Lička, který jako hráč získal s Baníkem tři tituly.
Olympijský vítěz a legenda ostravského týmu, který bývalý reprezentační útočník vedl pět sezon také jako trenér, si myslí, že v klubu je spousta odborníků na svých místech. „Ale teď je pro záchranu rozhodující, aby se ten orchestr dal do kupy a aby zahrál to, na co má, a ve správnou dobu,“ dodává Lička.
Dvorník je dobrá volba
Příčiny toho, proč se Baníku v této sezoně vůbec nedaří, hledá i dlouholetý šéf tuzemských trenérů Lička těžko. „Teď už je to takový ten poslední alarm a všichni vidí možné důsledky pádu do druhé ligy. Ty by byly veliké od sportovní po finanční stránku. Přitom takové podmínky, jaké má Baník nyní, nikdy předtím neměl,“ připomíná.
Tým má v lize zachránit už čtvrtý trenér v sezoně, tentokrát dokonce ten nejméně zkušený, Josef Dvorník, který přichází od rezervy Baníku. „Znám ho od osmnácti let, jsem si jistý, že svoji úlohu zvládne. Musí nastavit pozitivní energii nejen v týmu, ale i mezi vedením a týmem i potom v šatně. Ale potřebuje k tomu i okolí – včetně vlivu fanoušků, který je nezanedbatelný. A zabolelo mě, že jich ubývá, na zápas s Bohemkou jich přišlo osm tisíc a na poslední už jen šest. To je signál, že Baník není úplně jednotný,“ říká Lička, který je také členem Klubu ligových kanonýrů pro hráče, kteří nastříleli v ligových soutěžích přes stovku gólů.
I Komňacký souhlasí s volbou nového kouče. „Byli tu tři trenéři a žádný z nich zatím nedokázal dostat z toho týmu to, co v něm určitě je. Dvorníka znám dlouho, trénoval jsem ho v Baníku v té mistrovské sezoně a později byl se mnou i v Ružomberoku. Mužstvo zná detailně a není už co ztratit a hlavně není čas na žádné velké přípravy. Takže mi to dává smysl, velmi mu přeju, aby se mu to podařilo. I když účast v baráži bude pro Baník ten lepší případ. Dohánět sedmibodovou ztrátu už je asi pozdě. Možnost záchrany v baráži je pak daleko vyšší než ta současná, protože druhá liga nenabízí takovou kvalitu a z historie je ze sta procent, že se prvoligový mančaft udržel. Úkol Baníku teď není vyhrát pět zápasů, ale dostat se do baráže,“ dodává bývalý kouč.