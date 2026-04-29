Dukla přivezla ze Slovácka naději, ale legendy týmu spíš jen doufají, než věří

Dukla má slavnou minulost a nový majitel klubu Matěj Turek na ni sliboval navázat, ale zatím to moc nevypadá. Velké změny v kádru, nestálé výkony a jasně nejnižší počet vstřelených gólů v lize kdysi slavný celek poslaly do skupiny bojující o udržení. Bývalí reprezentanti a legendy pražského týmu Ladislav Vízek, Petr Rada a Jan Fiala o setrvání Dukly mezi českou fotbalovou elitou přesvědčení nejsou.
Karty jsou rozdány jasně: poslední tým po nadstavbové části sestoupí přímo a čtrnáctý i patnáctý sehrají baráž s druhým a třetím celkem druhé ligy. Dukla se z posledního místa odlepila až po posledním kole základní části, v němž v Uherském Hradišti nečekaně porazila Slovácko 2:1. Nyní je čtrnáctá, právě před svým posledním soupeřem, který má stejně bodů. O bod méně má pak už jen poslední Baník Ostrava.
Třinácté místo, poslední znamenající jistotu záchrany, nyní drží Teplice. Na ty Dukla ztrácí šest bodů, ale vzhledem k tomu, že při rovnosti bodů na konci soutěže rozhoduje postavení v tabulce po základní části, je to vlastně bodů sedm. Poslední výhra Dukle zajistila, že své dva domácí zápasy – s největšími soky Slováckem a Baníkem – odehraje doma.
Naděje ze Slovácka
Ovšem jestli je to výhoda? „Situace se sice tou poslední výhrou o dost zlepšila, ale pořád to moc nevidím, protože doma hrajeme hůř než venku,“ konstatoval Fiala, bývalý kapitán Dukly i reprezentace a československý Fotbalista roku 1982. „Nemáme, kdo by dával góly. Sehnali sice Pekharta, ale ten tady bohužel nemá takový servis, jako měl v klubech, v nichž hrál předtím,“ popisuje člen bronzového týmu z ME v roce 1980 největší neduh Dukly, která dala v třiceti ligových zápasech jen dvacet gólů.
Ostatní soupeři už jsou podle Fialy už moc odskočení. „Podle mě už to bude jen o těch třech týmech. A jestli věřím v záchranu? Chtěl bych věřit. Ale spíš doufám, protože ty další týmy mají daleko zkušenější hráče. A to bude hrát velkou roli. Pomyšlení na to, že by Dukla zase hrála druhou ligu, je pro mě hrozné,“ přiznává bývalý skvěle technicky vybavený defenzivní hráč.
I Vízek uznává, že výhra na Slovácku dodala fanouškům týmu optimismus, ale rozhodně ne bezbřehý. „Poslední místo je velký strašák, ale nálada se trochu zvedla po výhře na Slovácku. Předtím jsme si říkali, že už jsme jasně sestupující. Teď už to tak jasné není, ale potenciálně jsme tam furt. A bude to už jen mezi námi, Slováckem a Baníkem,“ předpokládá člen Klubu ligových kanonýrů pro hráče, kteří v ligách nastříleli přes sto branek.
Příchod nového trenéra podle Vízka trochu pomohl. „Ti kluci běhají, ale to je všechno, není to v nich. Na rozdíl třeba od hráčů Baníku. A když z těch pak spadne ta deka, ten tlak – toho se bojím. Baník má mužstvo na ligu, ale Dukla ne. I když vedení si to nemyslí,“ tvrdí dvojnásobný československý Fotbalista roku.
„Kdo se dostane do baráže, má víceméně vyhráno. Protože třeba i Artis Brno, který má ve druhé lize dost peněz, je pořád výkonnostně o třídu níž,“ míní bývalý vyhlášený technik, který o úniku z baráže společně s bývalými spoluhráči z Dukly vůbec neuvažuje. „Baráž bychom brali hned, hlavně uniknout z posledního místa,“ dodává záložník, který si udělal jméno i ve francouzském Le Havru.
I bývalý reprezentační trenér Rada je rád, že Dukla na Slovácku konečně naplno bodovala. „To poslední kolo to celé otočilo. Jsou třetí od konce a při rovnosti bodů rozhoduje umístění v tabulce po třicátém kole. Soupeři tak musejí uhrát o bod víc než Dukla,“ říká muž, který trénoval kromě Dukly v Praze i Spartu a Slavii.
„Ale jestli v záchranu věřím, si netroufnu říct. Držím palce, aby to tak dopadlo. Boj o záchranu je už jen mezi těmi třemi. Ani baráž není pro prvoligové kluby jednoduchá, padne na vás stres a je to. V baráži to vidím tak 60:40 pro prvoligové týmy. Když druholigový nepostoupí, víceméně se nic neděje, když ale prvoligový spadne, je to velký problém,“ popisuje možné scénáře Rada, který v minulém ročníku Duklu jako trenér dovedl v baráži k záchraně.
Až příliš změn v kádru
Fiala, který si zahrál i francouzskou ligu, souhlasí s nedávnými slovy bývalého majoritního vlastníka Dukly Petra Pauknera, který hlavního nositele změn v pražském týmu, sportovního ředitele Martina Haška, kritizoval za příliš nových hráčů a nekoncepční přístup.
„Naprosto s ním souhlasím. Vyměnit dvacet hráčů během jedné sezony...? Přece se musí držet nějaká osa týmu a kolem ní to měnit. Ale to, co se udělalo tady, podle mého názoru nebylo správné. Když teď vidím, že Duklu porážejí kluby jako Karviná a Pardubice, nic proti nim, spíš klobouk dolů, ale srdce mi při tom krvácí,“ dodal Fiala, který má s Duklou tři tituly stejně jako Vízek.
Ten má podobný názor. „Tihle lidi jsou takoví nadšení. Ale pan Paukner má pravdu. Musejí sáhnout pro jiné hráče, protože tihle kolikrát ani na ligu nemají – jestli se zachrání, tak to bude zázrak. A pak musejí pro příští sezonu nakoupit něco kvalitního, a ne jen prodávat. Oni chtějí ty kluky naučit kopat a pak prodávat, udělat z Dukly takovou přestupní stanici, ale jestli to zabijí tím, že sestoupí do druhé ligy, tak je zase na dlouhá léta s Duklou konec,“ říká olympijský vítěz z Moskvy.
Léčba Haškem zatím nezabírá
Zatímco Turek přišel s tím, že naváže na slavné tradice klubu, hovořil o novém stadionu a plánu zaměřit se na výchovu mládeže, Hašek později mluvil spíš o udržení v lize a konsolidaci kádru. Legendy Dukly tam však zatím moc progrese nevidí.
„Konsolidaci kádru? Možná pro druhou ligu,“ říká smutně Vízek s tím, že řeči o novém stadionu bere opravdu jen jako řeči, a dodává, že si nový majitel Dukly myslí, že má nejlepšího sportovního ředitele. „My si ale myslíme, že má toho nejhoršího, protože kde byl, tam ho vyhodili,“ dodává přesvědčeně.
„Myslím si, že si představují, že budou nakupovat levně hráče černé pleti a pak je draze prodají, ale takhle to nefunguje. A kdo bude kupovat hráče z Dukly, která hraje o záchranu a možná sestoupí? To jsou představy bez reálného základu,“ říká Fiala.
„Fotbal je byznys, ale oni ho dělají nějak divně – že budou ty mladé hráče, kteří nic neumějí, prodávat do první ligy, jako se to povedlo s Isifou do Slavie a Millou do Sparty. To byly výjimky,“ dodává známý glosátor fotbalového dění v Česku Vízek.
Bouřlivák Rada, který je od konce minulé sezony zatím stále bez trenérského angažmá, k tomu dodává: „Přerod Dukly, kam během dvou přestupních termínů přišlo dvaadvacet nebo pětadvacet hráčů, nikdy nemohl fungovat. Přípravná období nejsou tak dlouhá, aby se to stihlo dát dohromady. Z kádru, který jsem tam měl já, zbylo pět hráčů – Čermák, Svozil, Kozma, Mikuš a Hašek – a ti pořád Duklu drží aspoň tam, kde je,“ tvrdí bývalý obránce, který si zahrál i v zámoří a hodně toho odkopal i v Bundeslize.
„Takhle velké změny v kádru by mohly fungovat, když koupíte hotové fotbalisty za jeden až pět milionů eur, ale Dukla kupovala relativně mladé hráče. A když jim po podzimu teklo do bot, tak změnili svoji filozofii a koupili zkušené Pekharta a Hanouska. Bez starých to nejde, mladí jsou dobře, ale musí to být provázané,“ dodává Rada.
Připomínky se neberou
„A jestli do toho můžeme taky trochu mluvit? Ne, nikdo se nás na nic neptá. Mají svoje realizační týmy,“ říká Fiala a Vízek dodává: „Možná do toho ani mluvit nechceme, oni k sobě nikoho nepustí. Mají svůj rozum. Jeden z nás si o tom chtěl s Turkem popovídat, ale oni nechtěli. A tak se strašně bojíme sestupu, protože následky mohou být pro Duklu katastrofální… Ale nakonec je třeba si říct, že pořád je to jenom sport,“ končí Vízek, bronzový z ME 1980.