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Fotbal

ŽIVĚRonaldo se spoluhráči rozdýchává ztrátu. Kongo obralo Portugalce díky historickému gólu Wissy


17. 6. 2026Aktualizovánopřed 10 mminutami|Zdroj: ČT sport

Den po Lionelovi Messim vyrovnal rekordní počin také Cristiano Ronaldo. Vstoupil do svého šestého mistrovství světa, ale s hořkým pocitem. Portugalci pouze remizovali s fotbalisty z Demokratické republiky Kongo 1:1. Jeden ze spolufavoritů mundialu šel do vedení po hlavičce Joaa Nevese, jenže za menší aktivitu trestal Portugalce v nastavení první půle Yoane Wissa. Vstřelil historicky první konžský gól na světovém šampionátu.

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Historicky první gól DR Konga na MS vstřelil Wissa
Zdroj: ČT sport

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