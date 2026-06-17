Den po Lionelovi Messim vyrovnal rekordní počin také Cristiano Ronaldo. Vstoupil do svého šestého mistrovství světa, ale s hořkým pocitem. Portugalci pouze remizovali s fotbalisty z Demokratické republiky Kongo 1:1. Jeden ze spolufavoritů mundialu šel do vedení po hlavičce Joaa Nevese, jenže za menší aktivitu trestal Portugalce v nastavení první půle Yoane Wissa. Vstřelil historicky první konžský gól na světovém šampionátu.
Čtěte více
Deschamps: Mbappé je ikonický hráč, jednou akcí dokáže rozhodnout utkání
17. 6. 2026
Haaland načal MS dvěma góly. Chci vystřílet postup dál, burcuje
17. 6. 2026
SOUHRNHvězdy nezklamaly: Messi se blýskl hattrickem, Haaland a Mbappé dali po dvou gólech
17. 6. 2026
Messiho drtivý vpád do MS. Jsem zpátky ve svém živlu, hlásí po hattricku
17. 6. 2026