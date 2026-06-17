Haaland načal MS dvěma góly. Chci vystřílet postup dál, burcuje

Věrný své pověsti kanonýra, vstoupil norský střelec Erling Haaland do svého prvního mistrovství světa dvěma vstřelenými brankami v prvním zápase na turnaji. Severské zemi tak výrazně přispěl k vítězství 4:1 nad Irákem. Norové se na světovém šampionátu představili po osmadvacetileté pauze na vrcholné scéně a pětadvacetiletý útočník po duelu prohlásil, že je připravený dostát očekáváním, která úvodním vystoupením vytvořil. Pomoci má k tomu i dvoudenní pauza, kterou si hráči od trenéra Staaleho Solbakkena vysloužili.
Současná norská generace zažívá premiérový velký turnaj a je považována za jednoho z jeho černých koňů. Proti Iráku dala v Bostonu jasně najevo, že se s ní musí počítat. Haaland zase ukázal, že by mohl usilovat o pozici nejlepšího střelce mistrovství. Uvědomuje si však, že konkurence bude mimořádná.
„V sezoně jsem nedal nejvíc gólů. Harry Kane a Kylian Mbappé jich vstřelili víc než já, taková je realita,“ uvedla opora Manchesteru City. Debutem na šampionátu navázal na svého otce Alfa-Ingeho, který se představil na MS v roce 1994 rovněž v USA.
Jeho syn udělá vše pro to, aby Nory posunul do vyřazovací fáze. „Samozřejmě se o to pokusím. Musíme jít dál a nesmíme moc přemýšlet, což je těžké na takové scéně. Soustředím se ale jen na další zápas. Mám radost, zároveň jsem však klidný,“ prohlásil Haaland.
Výkon hlavního tahouna reprezentace kouče Solbakkena nepřekvapil. „Chopil se příležitosti, ale neřekl bych, že pro něj byla příliš velká. Měl jsem dobrý pocit, už poslední dva tréninky před zápasem s ním byly velmi dobré. Byl jsem si dost jistý, že se mu bude dařit,“ řekl osmapadesátiletý bývalý záložník, který v národním týmu nastupoval s Haalandovým otcem.
Hráčům nyní dopřeje volno. „Myslím si, že pro ně bude fajn, když mě dva dny neuvidí. Hodně hráčů teď navštíví rodiny. Můžou jít samozřejmě trénovat, pokud chtějí, ale jestli si raději chtějí zahrát golf, tak můžou,“ poznamenal Solbakken, jehož syn Markus hrával za Spartu.
„Je dobré si teď odpočinout. V poslední době to bylo dost intenzivní a všichni cítíme, že je to velká událost a těžký turnaj, takže na chvíli uvolnit mysl i tělo a vidět se s rodinou je dobré pro každého,“ uvedl Solbakken.
Dalším soupeřem Norska bude Senegal, africká země podlehla v prvním duelu skupiny I Francii 1:3. „Čekají nás dva týmy, které jsou víc na naší úrovni. Na jejich zápas jsem se díval, Senegal v průběhu prvního poločasu vypadal velmi dobře,“ podotkl Solbakken.