Messiho drtivý vpád do MS. Jsem zpátky ve svém živlu, hlásí po hattricku

Start podle představ. Lionel Messi vstoupil do svého šestého světového šampionátu nadmíru úspěšně, když v utkání s Alžírskem zapsal hattrick a radikálně rozptýlil obavy, jestli po svém odchodu z evropského výsluní do Interu Miami může znovu na vrcholné scéně zazářit.
Argentinským fanouškům zatrnulo, když si jejich miláček na konci května v posledním zápase americké ligy poranil stehenní sval a následně nenastoupil v přípravném utkání proti Hondurasu. Dva dny před startem šampionátu však v generálce s Islandem naskočil na posledních dvacet minut a proměněnou penaltou pomohl k výhře 3:0. Po utkání slíbil fanouškům, že je nezklame, a slovo dodržel.
Po výhře 3:0, při níž přepisoval rekordní statistiky, děkoval spoluhráčům i divákům, kteří podle něj vytvořili na stadionu opět fantastickou atmosféru jako před čtyřmi lety v Kataru. Reportér ho rozesmál, když mu řekl, že při startu na šestém šampionátu vypadá jako mladík.
„Jako dítě jsem si nikdy nedokázal představit, co zažiju. Cítím se skvěle, diváci mi dodávají energii. Je to krásný pocit, že jsem na hřišti zpátky ve svém živlu, přesně tak, jak jsem to vždycky miloval. Zažil jsem toho hodně a tohle všechno už je bonus,“ usmíval se Messi.
Trenér Lionel Scaloni řekl, že pro jeho výkon je těžké najít slova. „Co k tomu mám říct? On je prostě neuvěřitelný. Dnes jako před dvaceti lety. Musíte si to užít, protože nám bude chybět, až už na hřišti nebude,“ prohlásil kouč mistrů světa.
V podobném duchu se vyjádřili jeho spoluhráči. „Mít Lea v sestavě je obrovská výhoda, už jen v tom, že je na hřišti. Nestará se o individuální rekordy, vždycky je pro něj hlavní tým,“ řekl Rodrigo De Paul, který si při prvním gólu zopakoval spolupráci s Messim z Interu Miami.
Jako o nepostradatelném o něm hovořil i Alexis Mac Allister. „Jestli si někdo myslel, že bychom bez Lea hráli lépe, tak se spletl. Musíme vybudovat tým, v němž se bude cítit dobře, protože on je nejdůležitější ze všech,“ dodal další člen zlaté argentinské party.
Na den přesně před dvaceti lety nastoupil Massi v Gelsenkirchenu ke svému prvnímu zápasu na mistrovství světa. V utkání se Srbskem vyběhl na trávník čtvrt hodiny před koncem už za rozhodnutého stavu 3:0, ale ještě stihl dát gól. Osmnáctiletý mladík z Barcelony odstartoval kariéru, jaká nemá ve fotbalové historii obdoby.
Trenér José Pekerman nejspíš udělal chybu, když ho o dva týdny později v Berlíně ve čtvrtfinále s Německem nechal celých 120 minut na lavičce a Argentinci vypadli po penaltovém rozstřelu. Záběry na zklamaného a osamoceného Messiho se staly jedním z nejdiskutovanějších momentů celého šampionátu.
Za čtyři roky v Kapském Městě se oba soupeři potkali ve čtvrtfinále znovu a i tentokrát se radovali Němci po debaklu 4:0. Messimu šampionát v Jihoafrické republice nevyšel, na turnaji nedal ani jeden gól, což se mu pak už nikdy nestalo. Na zlato musel čekat až do roku 2022, kdy k němu v Kataru přispěl sedmi góly, včetně dvou ve finále s Francií.
Mělo to být jeho loučení s modrobílým dresem. Vždyť koho by napadlo, že hráč, který tři roky střílí góly jen v podceňované americké MLS, může ještě jednou nadchnout fotbalový svět? Ale stalo se.
V Kansas City zaznamenal Messi už jedenáctý hattrick v reprezentaci a dotáhl to na 120 branek v mezistátních zápasech. Jeho přínos pro mužstvo byl ale dnes ještě mnohem větší, několikrát své spoluhráče vybídl přihrávkami z hloubky pole.
Tři góly v jednom zápase vstřelil celkově už pojednašedesáté. V Lize mistrů nasbíral v barvách Barcelony a PSG 129 branek, víc jich má jen Portugalec Cristiano Ronaldo. V zápase s Bayerem Leverkusen v roce 2012 jich Messi stihl pět. V tom kalendářním roce nasbíral v soutěžních zápasech 91 branek, čímž se zapsal do Guinessovy Knihy rekordů.
Po dnešku má na kontě 200 mezistátních zápasů. Jen Ronaldo a Bádir Mutavá z Kuvajtu jich mají víc.