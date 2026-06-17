Deschamps: Mbappé je ikonický hráč, jednou akcí dokáže rozhodnout utkání

Do duše musel promluvit svým hráčům francouzský trenér Didier Deschamps v poločase zápasu proti Senegalu. „Les Bleus“ prvních 45 minut působili bez života a po šancích afrického týmu byli rádi za bezbrankový stav. Po přestávce se však favorité rozehráli a i díky dvěma brankám kapitána Kyliana Mbappého zvítězili 3:1.
Deschamps po zahajovacím utkání skupiny I přiznal, že jeho svěřenci udělali množství chyb. Pochvaloval si ale nastavení týmu a také změny, které udělal. Vyšlo mu střídání Bradleyho Barcoly, jenž vstřelil v 82. minutě druhý gól Francie, a také přesunutí Michaela Oliseho více do role špílmachra v druhém poločase.
„Jsem ke svým hráčům upřímný. Neměli jsme nejlepší první poločas, můžeme být v mnoha ohledech lepší. Nekřičím, ale říkám jim, co si myslím. Musejí dělat lepší rozhodnutí,“ uvedl Deschamps, jenž po mistrovství světa na lavičce národního týmu po 14 letech skončí.
Dvěma góly se pod výhru podepsal hvězdný Mbappé, jenž v 66. minutě střelou z úhlu otevřel skóre a v nastavení ho ranou z dálky uzavřel. S 58 brankami tak předstihl Oliviera Girouda a stal se nejlepším francouzským reprezentačním střelcem, navíc se se 14 góly dostal i před Justa Fontainea na pozici nejlepšího střelce „Les Blues“ v historii mistrovství světa.
„Kylian byl mimořádně efektivní. Nemilosrdně efektivní. Je to ikonický hráč, vždycky jsem to říkal. Jeden dva zápasy mu třeba nevyjdou, pak ale dokáže jednou akcí rozhodnout utkání,“ uvedl Deschamps, jenž mávl rukou nad občasnými kritickými hlasy, že útočník Realu Madrid neodvádí dostatečnou práci v obraně. „Není tady na bránění. Když není vidět v prvním poločase a v druhém dá dva góly, tak jsem s tím v pohodě,“ dodal bývalý reprezentační kapitán.
Jako zadostiučinění či umlčení kritických hlasů, které upozorňují i na jeho údajnou sobeckost na hřišti, Mbappé úterní výkon nebral. „Není to žádná úleva. Kdybych měl pořád přemýšlet o lidech, kteří mě kritizují, nikdy bych neskončil. Hraju za svou zemi, za svůj tým, který chci dovést do finále, a zbytek je prostě součást mé povahy,“ řekl mistr světa z roku 2018.
V historické tabulce střelců na MS se Mbappé dotáhl na německou legendu Gerda Müllera na čtvrtém místě. Jeden gól před ním je Brazilec Ronaldo a v čele Němec Miroslav Klose nově s Argentincem Lionelem Messim se 16 brankami.
Výhra pomohla Francouzům zahnat mrak, jenž nad nimi visel od roku 2002, kdy v roli obhájců zlata prohráli se Senegalem v prvním utkání šampionátu a nakonec ani nepostoupili ze skupiny. „Myslím, že jsme se ještě pořádně nerozjeli. Musíme si stále dávat pozor, protože nikdo není automaticky chráněný před překvapeními. Ale tahle výhra pomůže,“ dodal Mbappé. V dalších zápasech ve skupině čekají jeho tým Irák a Norsko.