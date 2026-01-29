Ligovou fázi Evropské ligy zakončí zápasem osmého kola v Basileji Viktoria Plzeň. Postup do play-off má jistý, hraje jen o lepší výchozí pozici, švýcarský mistr naopak na dálku o postup. Zápas v Basileji začne stejně jako všechny další duely osmého kola ve 21:00.
Plzeň by si z Basileje ráda přivezla třetí vítězství v EL, postup má jistý
Plzeň se jako první český tým od zavedení nového formátu pohárů pokusí projít celou ligovou fází bez prohry, po sedmi kolech drží neporazitelnost spolu s dalšími dvěma celky. V Evropské lize má dvě vítězství a pět remíz, nerozhodný výsledek uhrála čtyřikrát za sebou (naposledy 1:1 s Portem). Play-off si v pohárech zahraje třetí sezonu po sobě, předloni dosáhla postupem do čtvrtfinále Konferenční ligy na maximum v soutěžích UEFA.
„Věřím, že mužstvo bude hladové, i když postup už máme zajištěný. Budeme si chtít zajistit co nejlepší pozici do play-off. Jedna z motivací je udržet neporazitelnost v ligové fázi. Já bych chtěl tři vítězství, máme jenom dvě. Takže není to o tom být neporažený, ale o tom zápas vyhrát,“ podotkl trenér Viktorie Martin Hyský.
Do vyřazovací fáze projde prvních 24 z 36 účastníků Evropské ligy, z toho nejlepších osm přímo do osmifinále. Viktorii ve společné tabulce zatím patří 17. příčka. Na elitní osmičku ztrácí tři body, přímý postup je pro ni už jen nepravděpodobnou teorií. Západočeši budou hrát hlavně o to, aby skončili do 16. místa a pro úvodní kolo vyřazovací části měli podobně jako vloni výhodu odvety doma. Basilej na 27. pozici aktuálně ztrácí na postup dva body a vedle vítězství potřebuje i klopýtnutí konkurentů.
Basilej v Evropské lize třikrát po sobě prohrála a vedení navzdory víkendovému vítězství v domácí soutěži 4:3 v Curychu sáhlo k trenérské změně. Odvolaného Ludovica Magnina nahradil na lavičce úřadujícího švýcarského mistra Stephan Lichtsteiner. Bývalý kapitán reprezentace v klubu už v minulosti koučoval mládež.
Plzni bude scházet kapitán Matěj Vydra, který si odpyká trest za vyloučení v zápase s Portem. Kvůli drobnému zranění zůstal doma další útočník Prince Adu, chybět budou i zimní posily, které nejsou na soupisce pro ligovou fázi. Naopak po karetním trestu se vracejí stopeři Sampson Dweh a Václav Jemelka.
Zatímco proti Portu řešil Hyský absence v obraně, tentokrát bude muset improvizovat v ofenzivě. „Fotbal tohle přináší. Jsme tady od toho, abychom to vyřešili. Pořád máme spoustu možností, jak to udělat,“ řekl Hyský.
Týmy se v pohárech utkají poprvé, v lednu 2018 Plzeň v přípravě porazila Basilej po obratu 2:1. Basilej dosud v soutěžích UEFA proti českému soupeři nehrála, na začátku ledna v přípravě ve Španělsku porazila po obratu Slavii 4:3. Plzeň prohrála jediný z minulých pěti pohárových zápasů se švýcarskými soupeři, naposledy vloni v létě přešla v kvalifikaci Ligy mistrů přes Servette Ženeva po porážce 0:1 doma a vítězství 3:1 venku.
Předpokládané sestavy:
Basilej: Hitz – Rüegg, Adjetey, Daniliuc, Schmid – Koindredi, Kacuri – Agbonifo, Shaqiri, Otele – Ajeti.
Plzeň: Wiegele – Memič, Dweh, Jemelka, Doski – Červ, Valenta – Višinský, Ladra, Souaré – Kabongo.
Absence: Broschinski, Cunemoto, Metinho (všichni zranění), Duranville (není na soupisce), Kaio Eduardo, Vouilloz (oba nejistý start) – Vydra (trest za ČK), Adu (zranění), Paluska (rekonvalescence), Hrošovský, Kadlec, Krčík, Lawal, Slončík, Sojka, Ťapaj, Vašulín (všichni nejsou na soupisce).
Disciplinární ohrožení: Ajeti, Leroy, Vouilloz – Adu, Doski, Jemelka, Hyský (trenér, všichni 2 ŽK).