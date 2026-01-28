Plzeň je po dvou výhrách a pěti remízách v Evropské lize blízko k tomu, aby jako první český klub od zavedení nového formátu pohárů prošla ligovou fází bez prohry. „Určitě je to jedna z motivací. (...) Je to unikát být v ligové fázi bez porážky. Já bych ale chtěl tři vítězství, my máme jenom dvě. Takže to není o tom být neporažený, ale o tom zápas vyhrát,“ řekl před odletem trenér Martin Hyský. Plzeň má postup do play-off jistý, v Basileji hraje jen o lepší výchozí pozici. Zápas začne stejně jako všechny další duely závěrečného osmého kola ve čtvrtek ve 21:00.
Hyský: Být v ligové fázi bez porážky je unikát, chci ale třetí výhru
Jistoty účasti ve vyřazovacích bojích už před závěrečným osmým kolem si padesátiletý kouč cení o to víc, že šest z dosavadních sedmi soupeřů Viktorie v soutěži rovněž postoupilo. Věří, že mužstvo zvládne čtvrteční duel i poté, co švýcarský šampion vyměnil trenéra.
„Myslím, že to je výborný výsledek v sedmi zápasech být neporažený, protože soupeři, které potkáváme, jsou výborní a na úrovni Ligy mistrů,“ řekl Hyský. Šestice západočeských soupeřů Freiburg, AS Řím, Ferencváros Budapešť, FC Porto, Fenerbahce Istanbul a Panathinaikos Athény už má rovněž před posledním kolem jistotu postupu. „Myslím, že všichni, kdo sledují Plzeň, vědí, že los nám přidělil opravdu vynikající mužstva, vynikající soupeře. Myslím, že řada z nich má velkou šanci dojít v play-off hodně daleko,“ mínil Hyský.
Jeho tým bude hrát v Basileji hlavně o to, aby ve společné tabulce 36 účastníků skončil do 16. místa a měl výhodu odvety doma pro úvodní kolo vyřazovací fáze. Aktuálně je o skóre sedmnáctý. Basilej bude na dálku bojovat o postup a proti Plzni vyrukuje s novým trenérem.
Odvolaného Ludovica Magnina na začátku týdne nahradil Stephan Lichtsteiner. „Víme, že nás čeká zase velmi těžký soupeř, navíc trošku míň čitelný po výměně trenéra. Tyhle změny vždy do mužstva přinesou takový ten první impulz,“ uvedl Hyský. „Myslím si, že Basilej bude mnohem zodpovědnější dozadu. Že Lichtsteiner, který sedm let hrával v Juventusu Turín, bude od mužstva určitě chtít disciplínu. To je jedna z věcí, kterou Basilej v poslední době neměla. Dostávala hodně gólů. Ale bude to o nás, o našem výkonu,“ doplnil.
Hyský už bude moci využít obránce Sampsona Dweha a Václava Jemelku, kteří kvůli karetnímu trestu chyběli proti Portu. Improvizovat bude muset trenér naopak v ofenzivě, po vyloučení mu bude scházet kapitán Matěj Vydra a doma zůstal další útočník Prince Adu. „Má lehčí zdravotní problém. Sezona je dlouhá, budeme ho potřebovat už v neděli (v lize) v Karviné. Takže z preventivních důvodů jsme ho nechali doma,“ vysvětlil kouč.
Stejně jako proti Portu ještě nebude moci využít zimní posily včetně největší hvězdy záložníka Patrika Hrošovského, neboť nefigurují na soupisce pro ligovou fázi. Doma v Plzni tak z různých důvodů zůstalo hned 11 hráčů z kádru. „Není to úplně standardní. Není to jednoduché, ale taková je situace a musíte se s tím dokázat vypořádat. Já myslím, že mužstvo tomu rozumí, chápe to a je připravené,“ podotkl.
Týmy se v pohárech utkají poprvé, v lednu 2018 Plzeň v přípravě porazila Basilej po obratu 2:1. Basilej dosud v soutěžích UEFA proti českému soupeři nehrála, na začátku ledna v přípravě ve Španělsku porazila po obratu Slavii 4:3. Plzeň prohrála jediný z minulých pěti pohárových zápasů se švýcarskými soupeři, naposledy vloni v létě přešla v kvalifikaci Ligy mistrů přes Servette Ženeva po porážce 0:1 doma a vítězství 3:1 venku.
Předpokládané sestavy:
Basilej: Hitz – Rüegg, Adjetey, Daniliuc, Schmid – Koindredi, Kacuri – Agbonifo, Shaqiri, Otele – Ajeti.
Plzeň: Wiegele – Memič, Dweh, Jemelka, Doski – Červ, Valenta – Višinský, Ladra, Souaré – Kabongo.
Absence: Broschinski, Cunemoto, Metinho (všichni zranění), Duranville (není na soupisce), Kaio Eduardo, Vouilloz (oba nejistý start) – Vydra (trest za ČK), Adu (zranění), Paluska (rekonvalescence), Hrošovský, Kadlec, Krčík, Lawal, Slončík, Sojka, Ťapaj, Vašulín (všichni nejsou na soupisce).
Disciplinární ohrožení: Ajeti, Leroy, Vouilloz – Adu, Doski, Jemelka, Hyský (trenér, všichni 2 ŽK).